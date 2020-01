L’auteur Witcher n’a jamais joué à des jeux vidéo

Andrzej Sapkowski explique la raison pour laquelle il n’a jamais joué à des jeux vidéo pour The Witcher En dépit d’être extrêmement populaire.

S’il existe actuellement la série de The Witcher C’est grâce au succès des jeux vidéo Projekt Red CD, qui se sont vendus à des millions d’exemplaires dans le monde. Malgré cela, l’auteur des romans n’a jamais joué et l’explication est assez simple. Étant donné que certains peuvent penser que la raison pourrait être qu’il a renoncé aux droits à très bas prix, puis s’est plaint amèrement. Mais la réalité est différente.

Lorsqu’on lui a demandé comment il compare la série Netflix avec les jeux vidéo, il a déclaré: “Je ne peux rien comparer aux jeux vidéo, car je n’en ai jamais joué”, a répondu Andrzej Sapkowski. «Depuis que je suis enfant, je n’ai joué à aucun jeu, à l’exception peut-être du bridge et du poker. Les jeux vidéo ne sont tout simplement pas pour moi, je préfère les livres comme divertissement. »

L’auteur a poursuivi en disant qu’il ne pensait pas qu’un jeu vidéo devrait être comparé à un programme de télévision simplement parce que ce sont deux médias complètement différents. “Vous ne pouvez pas comparer les spaghetti carbonara avec un vélo”, a déclaré Sapkowski. “Bien que les deux présentent des avantages et des inconvénients.”

De quoi parle la série Netflix à succès?

The Witcher suivez les aventures de Geralt de Rivia, un sorcier qui parcourt un continent dangereux avec de nombreuses nations au bord de la guerre. Il rencontrera la princesse Ciri (Freya Allan) qui fuit ses ennemis et la sorcière Yennefer (Anya Chalotra) qui se révèle très puissante. La série est racontée à différentes périodes et à la fin toutes les histoires se rejoignent pour la façonner. Bien que cela ait provoqué quelques critiques parmi les spectateurs, ils ont déjà indiqué que dans la deuxième saison, l’intrigue sera linéaire.

The Witcher reviendra en 2021 avec plus d’épisodes et nous pouvons voir plus d’aventures de ce personnage charismatique joué par Henry Cavill.

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.