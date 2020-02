L’authenticité des images de Star Wars: Underworld est confirmée

Il est confirmé que les images révélées de Star Wars: Underworld sont authentiques et qu’elles étaient un test test

En janvier, des images de test sont apparues qui appartenaient apparemment à la série qui a finalement été rejetée, Star Wars: UnderworldNaturellement, certains étaient sceptiques quant à leur authenticité. Cependant, cela commence à sonner comme si les images étaient, en fait, la vraie affaire.

Selon io9, une source proche du projet a vérifié que les images étaient la preuve du concept filmé par Stargate Studios et que Lucasfilm achèterait la série dans plusieurs sociétés. Cela dit, la séquence elle-même était uniquement destinée à transmettre le ton et l’esthétique de la série et n’était pas nécessairement indicative de l’intrigue.

Annoncé pour la première fois en 2005 lors de la célébration de Star Wars, Star Wars: Underworld aurait été établi entre les événements de Revenge of the Sith et A New Hope, explorant les fonds lugubres de Coruscant. George Lucas et Rick McCallum ont développé 50 scripts pour le projet, qui auraient été le cadre de deux saisons d’épisodes d’une heure, et le plan à long terme était de développer 400 épisodes au total. Cependant, donner vie à la vision de Lucas aurait coûté 50 millions de dollars par épisode, mais le projet a été suspendu indéfiniment en 2010 avant d’être complètement abandonné.

Bien sûr, bien que Underworld ne se soit jamais concrétisé, les fans de Star Wars ont finalement réalisé une série d’action en direct avec Le Mandalorien de Disney +. Créé par Jon Favreau, The Mandalorian stars Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito et Emily Swallow. La saison 1 est maintenant disponible sur Disney + et la saison 2 arrivera l’automne prochain.

Article précédentCe sera l’épisode des Simpson sur The Avengers

Next articleOmar Chaparro présentera le gala de la VII édition des PLATINO Xcaret Awards

Comme j’ai des raisons pour lesquelles j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’ai été fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia poursuivi par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.