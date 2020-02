L’autre frère de Thor tente de détruire l’univers Marvel

Les frères de Thor reviennent de temps en temps pour créer le chaos et la destruction dans l’univers Marvel.

Dans la bande dessinée de Jane Foster: Valkyrie numéro 8, une figure mystérieuse réveille l’ancien mal avec le pouvoir de Yggdrasil, l’arbre du monde. Il s’agit du frère de Thor et veut attaquer la Terre (Midgard) puis au reste du Univers Marvel.

ThorIl est maintenant le père de tous et doit rejoindre les Avengers pour combattre les vagues incessantes de créatures démoniaques qui se déversent des fissures à la surface de la terre. Les écrivains Jason Aaron et Torunn Grønbekk ils ont créé une nouvelle histoire où Midgard est la porte par laquelle les forces de la mort veulent libérer tout leur pouvoir envers lui Univers Marvel.

Le docteur Jane Foster il est devenu le dernier des Valkyries dans le Royaume éternel (Asgard). Maintenant, elle est un demi-dieu qui transporte les âmes des honnêtes morts dans les couloirs de Valhalla. Dans un rôle qui a été accordé après la guerre des royaumes de Jason Aaron.

Thor explique que Valhalla est «l’endroit qui attend les braves morts, mais maintenant c’est une pièce vide, fermée et scellée. Le paradis n’existe pas s’il n’y a aucun moyen de le traverser. » Jane Foster accepte la tâche, échangeant sa mortalité pour parcourir les extensions entre les mondes des vivants et des morts. Elle est maintenant administratrice de ceux qui ont été tués au combat.

Jane Foster est devenue un personnage unique dans les Neuf Royaumes, son existence est en marge de la vie et de la mort. Depuis elle est l’ambassadrice de l’au-delà et du vivant.

Cependant, les thèmes de la vie, de la mort et de la renaissance abondent dans les contes mythiques d’Asgard et des mortels qui conquièrent la faveur des dieux. De plus, les enfants d’Odin se sont rendus à Hel et sont revenus d’innombrables fois dans leurs aventures dangereuses à travers les Neuf Royaumes.

Le frère de Thor d’une main, Tyr Odinson, a été tué, ressuscité et emmené à nouveau dans la tombe, où le dieu de la guerre asgardienne a fait un serment de commander les forces sombres du régent Hela Dans les enfers. Tyr a été chassé du pays des morts à Valhalla dans la bande dessinée Marvel Thor numéro 4 de 2018. Mais les profondeurs caverneuses de Midgard, un dieu à capuchon, Tyr, versez un pot de sève qui donne vie à Yggdrasil, l’arbre du monde, dans les restes d’une ancienne créature. Ses intentions sont incertaines mais sa méchanceté est claire. Tout le monde est gravement en danger maintenant.

Les actions impénétrables de Tyr ils se manifestent quelques jours plus tard à la surface du monde. Puisque le sol tremble et se divise, ouvrant des fissures pleines de formes abyssales qui se tordent dans leurs profondeurs. Ramper, glisser et voler depuis les fissures noires qui s’étendent à travers la terre. Les Avengers, Thor et Valkiria se rassemblent pour se défendre contre les vagues du fléau démoniaque. Ils prouvent comment leurs formes mutantes fusionnent dans les horreurs des ténèbres vivantes.

Un mal sombre et ancien se déchaîne.

Valkiria sent la touche familière de la mort l’infiltrer avec les attaques des démons, un poison infectieux qui tue le corps et l’âme. De Thor, elle apprend l’histoire ancienne de la vie et son ombre persistante, Anti-Life, une force connue sous le nom de Rokkva, et la corruption d’Øde, l’un des premiers rois de l’essence mortelle.

Drainés et scellés dans les montagnes stériles de Jotunheim, les maudits restes d’Øde, contaminés par l’esprit de Rokkva, sont restés à travers les siècles sous l’œil vigilant du Père Tout-Puissant, Odin, avec la position maintenant assumée par Thor. Dans les profondeurs de la terre, Tyr Odinson Il a déclenché cette menace enfouie il y a des éons sur l’humanité et les démons d’Anti-Life menacent de consommer tout Midgard, puis tout l’univers Marvel.

Partager

Article précédent

Thanos Fan Art avec l’armure d’Iron Man Hulkbuster

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.