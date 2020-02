L’avenue 5 rénovée pour la saison 2 chez HBO

HBO renouvelé Avenue 5, avec Hugh Laurie et Josh Gad, pour une deuxième saison. La première saison de neuf épisodes de la comédie spatiale du créateur de Veep, Armando Iannucci, a fait ses débuts avec de bonnes critiques et des notes suffisamment stables pour justifier une nouvelle série d’épisodes. Veep, une satire mordante du système politique américain, a été un énorme succès pour HBO, remportant plusieurs prix et se présentant pendant sept saisons impressionnantes.

L’avenue 5 se situe dans quarante ans dans le futur, quand le système solaire n’est plus un fantasme de science-fiction, mais une industrie en plein essor de plusieurs milliards de dollars. La série met en vedette Laurie dans le rôle du capitaine Ryan Clark qui est aux prises avec une multitude de problèmes sur un paquebot de croisière de luxe défectueux coincé en orbite pendant trois ans de plus que prévu initialement. Josh Gad (Frozen) incarne le milliardaire Herman Judd, l’investisseur milliardaire qui a financé le voyage, avec Suzy Nakamura comme sa bras droit, Iris Kimura. L’énorme distribution d’ensemble est complétée par Zach Woods (Silicon Valley de HBO), Rebecca Front, Lenora Crichlow, Nikki Amuka-Bird et Ethan Phillips.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Avenue 5: En quoi consiste l’émission de science-fiction de HBO

HBO a annoncé le renouvellement de la deuxième saison dans un communiqué de presse célébrant la nouvelle. «C’était tellement génial d’être de retour avec HBO pour la première saison d’AVENUE 5, donc je suis doublement ravi que HBO ait maintenant jugé bon de mettre le capitaine Ryan Clark et ses passagers et son équipage dans un enfer encore plus physique et émotionnel l’année prochaine. aussi », explique Iannucci. “Personne ne fournit des rires angoissés mieux que Hugh Laurie, et nous avons hâte de voir dans quelles autres situations impossibles et crises existentielles nous pouvons le plonger, Josh Gad et le reste de notre fantastique casting. À la fin de la saison un et au-delà (jusqu’à la saison deux)! »Laurie, qui a pris de l’importance en tant que médecin titulaire de la maison de théâtre médical de Fox, a ajouté:« C’est passionnant de découvrir que l’espace n’est pas fini après tout. Je suis très excité de continuer ce voyage avec Armando et HBO, et aussi un incroyable groupe d’acteurs et d’écrivains qui me font rire tous les jours. À l’avenir! “

Tout comme il l’a fait avec la satire politique de Veep, Iannucci utilise l’avenue 5 pour rôtir sans pitié la culture d’entreprise, le capitalisme tardif et l’idiotie des gens. Herman Judd de Gad est un idiot complet, qui passe la plupart de son temps à pointer du doigt tout le monde sans jamais reconnaître son incompétence; il est aussi dense, mais pas aussi adorable que le personnage de Gad’s Frozen, Olaf. Le capitaine Clark de Laurie est une fraude complète, mentant à la fois sur son expérience de capitaine et sur son accent américain. Billie McEvoy de Lenora Crichlow, le deuxième ingénieur du navire, est le seul personnage compétent à mi-chemin de la série. Pourtant, même elle semble être paralysante sous la pression du propriétaire paresseux du navire, des passagers frustrés et de l’équipage sans valeur.

rue 5 a été en moyenne d’environ 800 000 téléspectateurs, ce qui n’est qu’une fraction des notes typiques de HBO. Cependant, Iannucci a accumulé beaucoup de confiance et de bonne volonté avec le réseau, il n’est donc pas surprenant qu’ils accordent à son suivi Veep une autre saison avant que sa première ait pu décoller. La série a six épisodes à gauche avant la fin de la première saison, mais il semble que le voyage du navire ne fasse que commencer.

Plus: HBO’s Avenue 5 Cast & Character Guide

Source: HBO

Le costume de Batman de Robert Pattinson dévoilé dans une vidéo de combinaison officielle

A propos de l’auteur

Shawn DePasquale est un éditeur de week-end pour .. Il est un critique de cinéma et de télévision chevronné, un créateur de bandes dessinées publié et le rédacteur en chef des oreilles de lapin de Macaulay Culkin. Diplômé de l’Université des Arts dans le programme d’écriture créative, Shawn est passionné de cinéma depuis qu’il a regardé Ghostbusters avec son père pour la première fois et a été marqué de façon permanente par le chien démon dans le réfrigérateur.

Vous pouvez le trouver en ligne @shawnwrites sur Twitter.

En savoir plus sur Shawn DePasquale