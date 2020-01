L’avertissement de Willem Dafoe à Robert Pattinson à propos de The Batman

Willem Dafoe et Robert Pattinson ont travaillé ensemble dans le film Le phare et ils pourraient parler Le batman.

L’acteur Willem Dafoe il sait ce que ça fait de travailler sur des films de super-héros depuis qu’il a joué Spider-man (2002) a joué Norman Osborn / Green Goblin, mais a également donné vie à Vulko le mentor de Aquaman en 2018. Alors qui mieux que lui pour pouvoir donner de bons conseils et avertissements à Robert Pattinson qui jouera Le batman (2021).

Robert Pattinson a révélé que lui et Willem Dafoe Ils partagent une passion pour leurs personnages respectifs que les gens autour d’eux ne comprennent pas du tout. «Il a dit: Les gens ne comprenaient vraiment pas pourquoi j’aimais autant ce personnage (Green Goblin). C’est juste un grand, grand personnage. C’est comme ce que je ressens pour Batman. »

Willem Dafoe Il a continué à partager les réactions qu’il a eues en acceptant le rôle de gobelin vert. “C’était quelque chose de nouveau”, a-t-il expliqué à Robert Pattinson au sujet des films comiques. «Mais je me souviens, à cette époque, de personnes qui me connaissaient mieux le monde indépendant ou les films d’art, qui ont levé les yeux au ciel, comme: Pourquoi voulez-vous faire un film comique? Mais je n’ai jamais été un snob comme ça. J’aime mélanger les différents genres. Il faut savoir accepter les défis, peu importe à quel point les gens au début ne le comprennent pas. »

De quoi parlera le film?

Pour l’instant, nous avons peu d’informations sur Le batmanmais nous savons que Robert Pattinson il fera une version différente de la justice de Gotham. Puisqu’ils veulent nous montrer la partie la plus détective du personnage de DC Comics. Quelque chose que nous n’avons jamais vu au cinéma.

Réalisé et co-écrit par Matt Reeves, Le Batman est en vedette Robert Pattinson (Batman), Zoë Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred), Colin Farrell (Le pingouin), Paul Dano (Énigme), Jeffrey Wright, John Turturro, Jayme Lawson et Peter Sarsgaard

Le film sera présenté en première le 25 juin 2021.

Alors que Willem Dafoe il a beaucoup de projets dans les prochaines années, car il sera probablement en Aquaman 2 et nous le verrons également dans Son dernier souhait, The French Dispatch, Tropico, The Northman, Nine Men from Now et Nightmare Alley.

Article précédentHarán La recherche 3 (National Treasure 3) avec Nicolas Cage

Next articleChris Hemsworth (Thor) fera une série sur les vrais super-héros

Il a étudié la performance audiovisuelle des spectacles et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.