L’avis rouge du film Netflix du Rock arrête la production pendant deux semaines

Le nouveau thriller d’action Netflix de Dwayne «The Rock» Johnson, Red Notice, prend une pause en raison du nouveau coronavirus, arrêtant la production pendant quelques semaines. Johnson a publié sur Instagram samedi une vidéo de lui s’adressant à l’équipe, notant que le film serait abattu à partir de lundi.

Vous pouvez voir le post ci-dessous, dans lequel il dit à l’équipage: «J’apprécie vraiment tout votre travail acharné et votre patience pendant cette période, mais mon objectif numéro un pour vos gars, et c’est aussi notre objectif numéro un, est que nous» va ramener tout le monde à la maison dans leur famille. C’est le genre de choses qui peuvent attendre, le plus important est de prendre soin de nos familles. » Dans la légende, il note que le film, qu’il coproduit via sa bannière de production Seven Bucks, sera fermé pour les deux prochaines semaines à partir de lundi.

Le film met en vedette Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds et est décrit comme un «thriller de braquage de globe-trotter». Johnson a précédemment décrit le film comme suit:

«Dans le monde du crime international, un avis rouge publié par Interpol est une alerte mondiale pour traquer et capturer les plus recherchés du monde. Le plus grand voleur d’art du monde. Le meilleur tracker du monde. Le plus grand escroc du monde. »

Rawson Marshall Thurber (Central Intelligence, Skyscraper dirige le film.