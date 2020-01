Le 3ème MACRO Lodge annuel à Sundance annonce un programme d’événements puissant. – Blackfilm

Le MACRO Lodge à Sundance (www.StayMACRO.com), présenté par SheaMoisture et hébergé par MACRO Fondateur et PDG Charles D. King (Désolé de vous déranger, Mudbound, Fences) et sa femme Stacey Walker King, Chief Brand Officer de la société, retournera au Festival du film de Sundance pour sa troisième vitrine annuelle de projections, de panneaux et de soirées inclusives au festival du film emblématique pour défendre la diversité, l’inclusion et les personnes de couleur à son emplacement privilégié sur la rue Main à Park City, UT avec quatre jours de programmation.

Événements en vedette de 24-27 janvier 2020 comprendra des apparitions de Kerry Washington, Issa Rae, America Ferrera, Winston Duke, Zazie Beetz, Daniel Dae Kim, Wilmer Valderrama, Tessa Thompson, réalisateurs multi-coupures Stella Meghie, Esteban Arango, Edson Oda, Justin Simien, dream hampton, Marvin Lemus, le directeur du Nominé aux Academy Award® film Hair Love, Matthew A. Cherry et bien d’autres encore.

MACRO de minuit, L’événement annuel de soirée et de fête de fin d’année du MACRO célébrera le cinquième anniversaire de l’entreprise cette année. Événements avec Universal Pictures, Netflix, Sony, facebook et les organisations qui mènent la charge du changement à Hollywood sont également confirmées.

SheaMoisture revient en tant que sponsor principal du MACRO Lodge de cette année à Sundance. Facebook est la plateforme de streaming officielle.

Voici une liste partielle des Le 3e MACRO Lodge annuel à Sundance présenté par SheaMoisture itinéraire.

Tous les événements sont sur invitation uniquement.

Vendredi 24 janvier 2020

Portes ouvertes MACRO

Les invités sont invités à manger – boire – vibrer avec Stacey Walker King de MACRO, Charles D. King et l’équipe MACRO et à s’arrêter au The Refresh Lounge propulsé par Shea Moisture.

Célébrer le combat. Comparution de Kerry Washington.

CAA Amplify et The Ford Foundation s’associent pour organiser une réception pour célébrer Kerry Washington et la première de The Fight, un initié inspirant et émotif sur la façon dont les luttes de l’ACLU pour protéger nos libertés civiles et les gladiateurs légaux en première ligne les combattant.

En conversation: le réalisateur Justin Simien et le casting de Bad Hair

L’écrivain / réalisateur Justin Simien s’arrête au lodge pour discuter de son brillant thriller psychologique satirique, Bad Hair. L’esprit incisif de Simien avec des moments d’horreur surprenants est tissé tout au long de cette création délicieusement nostalgique mettant en vedette Elle Lorraine, Ashley Blaine Featherson, Yaani King Mondschein et James Van Der Beek qui se joindront à Simien pour discuter de leurs rôles.

Présence, représentée. Organisé par Color Of Change & The Open Society Foundations

Une nuit de diner intime avec des conteurs – y compris des écrivains, des cadres et des créateurs de contenu pour discuter de la façon dont nous sommes représentés dans le contenu créatif et comment cette représentation informe et influence.

Soirée MACRO de minuit

Soirée annuelle de fin de soirée de MACRO, célébrant le 5e anniversaire de la société. Animé par Stacey Walker King et Charles D. King de MACRO.

Samedi 25 janvier 2020

La photographie: Fireside Chat avec la réalisatrice Stella Meghie et Issa Rae. Parrainé par Universal Pictures.

De la scénariste / réalisatrice Stella Meghie, de son scénario original, vient La photographie d’Universal Pictures, une histoire d’amour radicale mettant en vedette Issa Rae et Lakeith Stanfield sur le pardon et trouver le courage de rechercher la vérité, peu importe où cela peut vous conduire. Meghie et Rae viennent discuter de leur nouveau film qui fera ses débuts dans les salles du pays le jour de la Saint-Valentin 2020.

Netflix’s Gentefied: Clips & Conversation avec les créateurs Marvin Lemus & Linda Yvette Chavez et America Ferrera

Dans la série télévisée Netflix de MACRO, Gentefied, l’histoire suit trois cousins ​​américano-mexicains et leur lutte pour chasser le rêve américain, même si ce même rêve menace les choses qui leur tiennent le plus à cœur: leur quartier, leur grand-père immigrant et le magasin de tacos familial. Les créateurs Marvin Lemus et Linda Yvette Chavez, le showrunner / producteur exécutif Monica Macer et les producteurs exécutifs Charles D. King, Aaliyah Williams, Teri Weinberg, Kim Roth et America Ferrera discutent de la série avant ses débuts en 2020 sur la plateforme de streaming.

Blast Beat: The AfterParty avec Moises Arias, Mateo Arias, Kali Uchis, Daniel Dae Kim, Wilmer Valderrama et plus

La soirée d’après-première du film Sundance 2020 Blast Beat, du premier long métrage de l’écrivain / réalisateur américain colombien Esteban Arango, dont Moises Arias, Mateo Arias, Kali Uchis, Diane Guerrero, Daniel Dae Kim et Wilmer Valderrama. Musique par DJ Mel DeBarge. Avec une performance de l’artiste d’enregistrement Teo Arias.

Portes ouvertes MACRO

Les invités sont invités à se connecter – se détendre avec les dirigeants de MACRO et à s’arrêter au The Refresh Lounge propulsé par Shea Moisture.

Color Of Change x Afropunk Solution Sessions Present Building Black Power, Futures & Joy

Cette année, la plus grande organisation de justice raciale en ligne du pays, Color Of Change, revient avec son podcast pop-up en partenariat avec le leader de la musique live, du cinéma, de la mode et de l’art pour les Noirs, Afropunk. Les conversations porteront sur les espaces sûrs, l’art de vivre et la narration à l’heure de la révolution. Ces conversations porteront également sur des questions qui méritent une place centrale cette année électorale: les droits de vote, la réforme de la justice pénale et la lutte contre le nationalisme blanc.

Laisser la porte ouverte derrière vous: créer des opportunités pour la nouvelle génération de créateurs et de créateurs

Avec Cara Sabin, PDG, Sundial Brands. Modéré par Stacey Walker King, Chief Brand Officer, MACRO.

Traditionnellement, l’identité spatiale noire est caractérisée par un sentiment de communauté, bien que l’occidentalisation et le capitalisme nous aient éloignés de cette idée. Comment faisons-nous réellement le travail de tirer les jeunes générations vers le haut et de les préparer au succès? Que ce soit dans des salles de cinéma ou dans des salles de conseil d’entreprise, nous partageons comment les gens de leurs industries respectives peuvent créer des opportunités et ouvrir la voie aux futurs créateurs et cadres noirs.

Dimanche 26 janvier 2020

Projection de Hair Love suivie d’un A Conversation avec Issa Rae, le réalisateur Matthew A. Cherry et la productrice Karen Toliver. Parrainé par Sony Animation.

Les invités verront le court métrage d’animation Hair Love, nominé aux Oscars 2020 et nominé par la critique, mettant en vedette Issa Rae, centré sur la relation entre un père afro-américain, sa fille et ses cheveux. Après la projection, les cinéastes et Rae parlent de cette histoire réconfortante et de ce voyage pour faire ce film important.

Neuf jours: conversation au coin du feu avec le réalisateur Edson Oda, Winston Duke, Zazie Beetz, The Filmmakers & Cast

Animé par Charles D. King, producteur exécutif, Nine Days et fondateur et PDG, MACRO

La naissance cinématographique de l’écrivain / réalisateur japonais brésilien Edson Oda est Nine Days, le film surnaturel et métaphysique de Sundance avec Winston Duke et Zazie Beetz. Les stars et les cinéastes donnent un aperçu des extraits du film avant sa première mondiale à Sundance. Benedict Wong, Bill Skarsgård, Arianna Ortiz, David Rysdahl et les producteurs Jason Michael Berman, Datari Turner, Mette Marie Kongsved et Laura Tunstall se joignent à Duke, Beetz et Oda pour une conversation au coin du feu au lodge.

L’amour de Sylvie: en conversation avec Tessa Thompson, Nnamdi Asomugha, scénariste / réalisateur Eugene Ashe et productrice Gabrielle Glore

Le mélange délicat de romance et de musique transcende cette histoire romantique radicale à travers les temps changeants, la géographie et la réussite professionnelle. Les cinéastes ainsi que les stars Tessa Thompson et Nnamdi Asomugha s’arrêtent au lodge pour parler du film, une ode à la force imparable de l’amour dans nos vies.

Bouger l’aiguille: comment les histoires d’immigrants changent la culture américaine.

Avec Erick Castrillon de Blast Beat et Ekwa Mshinga de Farewell Amour.

Un aperçu exclusif de l’étude de recherche de Define American avec le Norman Lear Center for Media examinant la représentation des immigrants à l’écran et les perceptions du public et une chance d’entendre des cinéastes, des talents et des militants qui mènent la charge. Le panel comprendra des cinéastes et des talents des films Sundance 2020 Farewell Amor et Blast Beat, deux films en compétition dramatique qui racontent l’histoire de l’immigration sous un angle très différent de ce que nous avons l’habitude de voir.

Par nous, pour nous: une nuit de comédie. Présenté par Colour Of Change. Parrainé par les fondations de l’Open Society.

Un aperçu du nouveau talk-show humoristique de Color Of Change sur tout ce qui touche aux conversations difficiles de la diaspora noire de la manière que nous pouvons. Animé par certains des comédiens, activistes et commentateurs culturels les plus drôles et les plus respectés, le spectacle aborde tout, de la réforme de la justice pénale au nationalisme blanc en passant par les droits de vote, les espaces sûrs queer et noirs, si Popeyes a vraiment le meilleur poulet. sandwich. L’émission s’appuie fortement sur le talent comique, mais aussi sur la capacité de parler avec autorité en tant que plus grande organisation de justice raciale en ligne du pays.

Brunch de nuit de Black Creatives. Présenté par Colour Of Change & The Open Society Foundations.

Une fête pour honorer et célébrer les créateurs de contenu noir et les conteurs présents à Sundance. Un brunch sera servi.

Lundi 27 janvier 2020

#TellBlackStories. Modéré par dream hampton.

Présenté par Colour Of Change, The Open Society Foundations et Firelight Media

Pour commémorer le lancement d’un an du podcast #TellBlackStories de Color Of Change, ce panel comprendra des changemakers, des créateurs de contenu et des militants menant le mouvement pour des représentations authentiques et puissantes des Noirs et abordera les questions les plus pertinentes qui ont affecté la communauté au cours de l’année écoulée , jusqu’en 2020 et au-delà.

Panel: Native Voices Rising

Les créatifs amérindiens ouvrent la voie à une nouvelle ère de représentation médiatique – une vague passionnante d’histoires et d’opportunités est là. Jusqu’à présent, les personnages autochtones ne représentaient qu’entre 0 et 0,04% de la représentation dans les films américains et la télévision en prime time. Conversation avec Bird Runningwater, Sundance Institute; Crystal Echo Hawk, Illuminatifs; Heather Rae et l’actrice Julia Jones, qui font partie d’une communauté plus large, progressent dans la création et l’amplification d’histoires autochtones contemporaines pour de nouveaux publics.

Changement de culture: l’entreprise et la pratique de la conservation de la créativité pour la culture, les politiques et le changement social

Rejoignez des leaders brillants dans tous les secteurs, dont chacun joue un rôle essentiel dans le nouveau paysage de la stratégie de changement de culture pour promouvoir la créativité pour le changement personnel, communautaire et social.

Tous les événements sont sur invitation uniquement. Allez sur www.StayMACRO.com pour plus de détails.