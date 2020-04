Le 411 Dumpster Fire de la semaine: l’édition Tiger King

Le feu de la semaine 411mania Dumpster

Bonjour à tous et bienvenue dans une édition spéciale de Le feu de la semaine dans la benne 411. Je m’appelle Bryan Kristopowitz.

J’ai donc finalement pu regarder les docuseries Netflix très populaires et acclamées Tiger King: Murder, Mayhem et Madness et, pour la plupart, je pensais que c’était assez bon. Je ne peux pas dire que je suis surpris qu’il y ait des gens dans le monde comme Joe Exotic et tout le reste (allez dans n’importe quelle foire d’État n’importe où aux États-Unis ou travaillez dans n’importe quel environnement de vente au détail et vous verrez des gens exactement comme Joe Exotic partout) mais les voir dans une émission de télévision est surprenant, car cela n’arrive pas si souvent. Il m’a fallu trois séances pour traverser les sept épisodes (je n’ai pas regardé le huitième épisode «après le spectacle») et, oui, je dois admettre que j’étais déçu que Joe Exotic soit en prison et qu’il n’y en aura probablement pas tous les futurs épisodes de Tiger King, à moins que les producteurs décident de plonger profondément dans certaines des autres personnes de la série (comme le grand amateur de chats / collectionneur d’animaux sauvages qui était également un ancien trafiquant de drogue. Imaginez amener ce gars à rencontrer Al Pacino afin qu’ils puissent faire un truc complet sur Scarface) ou trouver un autre groupe de fils de pute étranges ailleurs pour faire une émission de télévision.

Et donc, dans cette édition spéciale de Dumpster Fire of the Week, j’ai pensé jeter un coup d’œil aux 5 meilleurs incendies de benne dans les docuseries Netflix Tiger King: Murder, Mayhem et Madness.

**

411 Dumpster Fire of the Week: The Tiger King Edition

5- Rick Kirkham: Kirkham est le producteur d’émissions de télé-réalité qui avait réalisé une émission de téléréalité avec Joe Exotic, avait des tonnes de séquences d’Exotic et de tout le monde au zoo d’animaux sauvages d’Exotic, puis avait perdu toutes ces images lorsque le bâtiment abritait ces images sur Exotic’s. propriété brûlée au sol. Dans un sens, vous ne pouvez pas être surpris que quelque chose comme toutes ces images se soit déroulé parce que de la merde se produit au milieu d’un chaos sans fin, et c’est ce que Joe Exotic est / était / sera probablement pour toujours, même en prison; chaos sans fin. Et Kirkham le sait et en parle plusieurs fois tout au long du spectacle. En même temps, je me sentais mal pour lui parce qu’il avait passé tellement de temps, d’argent et d’efforts à monter une émission de téléréalité qui, si elle avait été terminée, aurait probablement été un énorme succès. Et si cela avait été un succès, il y aurait eu plus à faire et cela aurait pu durer des années. Kirkham aurait pu retirer de l’argent à une grosse équipe de câblodistributeurs, gagner beaucoup d’argent et se retirer comme il le voulait. Cela ne s’est pas produit. Ça craint pour lui.

4- Carole Baskin: Baskin est l’ennemi mortel de Joe Exotic, le propriétaire et l’exploitant d’un sanctuaire de gros chats en Floride qui voulait mettre Joe Exotic à la faillite. Baskin fait également l’objet de spéculations sur le fait qu’elle ait ou non assassiné son deuxième mari, Don Lewis. Je ne sais pas si elle l’a fait ou non (la série plaide certainement en faveur de cette possibilité, mais Tiger King est une émission de télévision qui est avant tout divertissante, alors pourquoi devrais-je croire que cette affaire est réelle et à laquelle on peut faire confiance ?), mais il est difficile de ressentir de la sympathie pour Baskin quand elle semble si inconsciente de la façon dont les accusations contre son son. Je suis sûr qu’elle pense que si elle les traite comme ridicules, les accusations seront considérées comme ridicules, mais ce n’est pas du tout ce qui se passe dans la série. Oui, encore une fois, la télé-réalité consiste à manipuler le public, mais vous ne pouvez manipuler le public que jusqu’à un certain point. Les producteurs doivent avoir du matériel à manipuler. Et à chaque fois que Baskin est devant la caméra, elle donne aux producteurs tout le matériel dont ils ont besoin. Allez-y et regardez à nouveau le spectacle. Vous verrez ce que je veux dire.

3- Joe Exotic: Oui, il semble assez étrange que le sujet principal de la série et le gars qui perd à peu près tout et se retrouve en prison ne soit pas le meilleur Dumpster Fire, mais il est également difficile de se débarrasser complètement d’un gars que vous ressentez une certaine sympathie pour la fin du spectacle. Exotic était psychotique dans sa haine de Carole Baskin (a-t-il vraiment dû faire toutes ces vidéos internets où il a dit qu’il voulait la tuer? Ce genre de chose n’est jamais sage), il a pris à maintes reprises de mauvaises décisions commerciales, et il croyait beaucoup trop à ses propres conneries. L’homme était condamné depuis le début. Mais vous souhaitez qu’il soit toujours là et libre d’apparaître dans plus d’épisodes lorsque la série sera terminée. Vous voulez vraiment que le shitshow continue.

2- Jeff Lowe: Quand j’ai commencé à regarder Tiger King, je n’avais qu’une vague compréhension de la fin du spectacle. Je savais que Joe Exotic finissait en prison. Quand Jeff Lowe, le playboy de Las Vegas qui finit par acheter le zoo d’Exotic, arrive, je savais immédiatement que ce gars allait baiser Exotic. Je savais qu’il était probablement un criminel et un scumbag et qu’il serait le type qui détruirait Joe Exotic. Et oui, c’est à peu près ce que fait Lowe. Il détruit Joe Exotic (enfin, il détruit les aspects de la vie de Joe Exotic que Joe Exotic ne se détruit pas lui-même). Et l’émission se termine avec Lowe énervant un autre partenaire commercial, c’est probablement tout ce que vous devez savoir sur lui. Quelle personne terrible.

**

Et le 411 Dumpster Fire of the Week: The Tiger King Edition la première place revient à:

1- James Garretson : Garretson est l’homme d’affaires et son compatriote passionné de gros chats qui décide de porter un fil pour le gouvernement fédéral dans le cas qui fera finalement tomber Joe Exotic (un plan de meurtre pour compte d’autrui). Maintenant, je n’ai aucune idée de ce qu’est réellement l’entreprise de Garretson (il a cette vitrine dans laquelle il a été interviewé mais qu’est-ce qu’il vend à partir de là? Est-ce juste un bureau ou quelque chose?), Mais, mon Dieu, pourquoi quelqu’un ferait-il des affaires avec lui du tout? Comment pourriez-vous ne pas avoir immédiatement une ambiance en le rencontrant que vous ne devriez pas du tout faire affaire avec lui? En fait, pourquoi voudriez-vous rester avec lui / vouloir le connaître? Pourquoi? Et, mon Dieu, pourquoi voudriez-vous vous confier à lui à propos de quoi que ce soit? Vous pouvez dire que lorsque la merde frappera le fan, ce sera lui qui vous excitera en premier. Et n’est-ce pas ce qui se passe? Exotic descend, et il semble suggérer qu’il va aussi faire tomber Lowe à un moment donné. Et il le fera probablement.

Le plus gros crime de Garretson, cependant, en termes de spectacle? Cette séquence où il fait du jet ski et pense qu’il est le fils de pute le plus cool du monde. Oui, les producteurs lui ont peut-être demandé de participer à la séquence, mais il aurait pu dire non et ne pas l’avoir fait. La séquence est tellement ridicule.

Voir?

**

Merci d’avoir lu. Se mettre d’accord? Être en désaccord? Inscrivez-vous avec disqus et commentez. Vous savez que vous le souhaitez, alors allez-y.

S’il vous plaît «aimez» la colonne gratuite B-Movie sur Facebook!

Oh, et la règle des films B. Souvenez-vous toujours de cela.