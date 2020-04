Le Arrowverse doit enfin présenter “Blue Beetle” Ted Kord

Avec le départ de Ray Palmer du Arrowverse, maintenant plus que jamais est le moment idéal pour l’introduction de Blue Beetle de Ted Kord. Pour le meilleur ou pour le pire, DC’s Legends of Tomorrow saison 5 épisode 7 “Romeo V. Juliet: Dawn of Justness” a très bien fonctionné pour Ray Palmer de Brandon Routh, pilier de l’univers depuis sa première apparition dans la saison 3 d’Arrow .

Après quelques saisons d’Arrow, une poignée d’apparitions sur The Flash (y compris le crossover annuel), et un rôle principal en tant que l’un des membres originaux de Legends of Tomorrow, le départ de Routh (et Ray) du spectacle était surprenant. : Routh a apparemment été retiré de la série contre son gré, et en conséquence, l’Arrowverse a perdu l’un de ses personnages les plus charmants.

Cependant, chaque nuage a sa doublure argentée, et le départ de Ray Palmer de Legends of Tomorrow et d’Arrowverse dans son ensemble pourrait enfin ouvrir la voie à un personnage très attendu pour rejoindre l’Arrowverse à sa place. Après des années à faire des allusions à Kord Industries, et avec Ray parti, il n’y a aucune raison pour que l’Arrowverse ne présente pas son prochain héros: Ted Kord, alias le Blue Beetle.

Cela peut surprendre certains fans, mais l’Arrowverse a explicitement mentionné Ted Kord par son nom plus d’une fois, à travers plusieurs émissions. Le premier œuf de Pâques remontait à la première saison d’Arrow – lors d’un flash-back, Kord a été mentionné comme organisant une collecte de fonds à laquelle Moira et Robert Queen ont assisté. Un détail intéressant à propos de cette mention est que dans le panneau Comic-Con Arrow 2014, il a été révélé que Ted Kord était initialement prévu pour être le personnage joué par Brandon Routh, mais que DC aurait prétendument “d’autres plans” pour le personnage à l’époque .

Après cette mention initiale, il n’a plus été mentionné – jusqu’à tout récemment, sur The Flash. Dans la saison 6, épisode 3 “Dead Men Running”, Barry Allen interroge le Dr Ramsey Rosso (également connu sous le nom de Bloodwork) sur la façon dont il a pu obtenir de la matière noire. Ramsey ment et dit à Barry qu’il a obtenu la matière noire de son “vieil ami” Ted Kord. C’est certes une petite mention, mais étant donné que c’est la deuxième fois que Kord est mentionné, cela montre que l’Arrowverse n’a pas renoncé à explorer l’introduction de Ted Kord dans ses spectacles.

Il a été mentionné plusieurs fois dans le Arrowverse, mais qui est Ted Kord? Dans les bandes dessinées, Ted Kord est en fait la deuxième incarnation du super-héros connu sous le nom de Blue Beetle, bien qu’il ne se soit pas vu confier ses capacités par le biais d’un ancien scarabée comme son prédécesseur, Dan Garrett. Au lieu de cela, Ted est un inventeur de génie (avec un QI de 192 et un esprit juste derrière J’onn J’onzz) et milliardaire qui possède et exploite Kord Omniversal, une entreprise de R&D si prospère qu’elle rivalise avec S.T.A.R. Labs. Pour les fans de bandes dessinées, Blue Beetle est probablement le plus connu pour son partenariat avec Booster Gold dans la bande dessinée Blue and Gold.

Ted est devenu le scarabée bleu lorsque le premier scarabée (Dan Garrett, qui était également son professeur d’archéologie) a été mortellement blessé et lui a demandé de continuer à perpétuer l’héritage du scarabée. Ted a accepté mais n’a pas réussi à faire travailler le scarabée pour lui comme pour Garrett, alors il a plutôt choisi de construire sa propre technologie à utiliser pour lutter contre le crime. En tant que Blue Beetle, Ted utilise un certain nombre de gadgets (y compris son célèbre véhicule aérien appelé “Bug”) pour lutter contre le crime – son équipement comprend des drones volants appelés Baby Bugs et un Beetle Gun qui déclenche une lumière aveuglante ou un jet d’air, par opposition à un projectile plus fatal. L’intellect de génie de Kord a également fait de lui un grand hacker, et en plus de toutes ses capacités techniques, il est habile en acrobatie, en arts martiaux et en combat au corps à corps.

Son ensemble de compétences est une autre raison pour laquelle Ted Kord / Blue Beetle est le remplacement parfait de Ray Palmer / The ATOM: les deux ont des histoires d’origine qui dépendent de leur propre aptitude à la science et à la technologie plutôt qu’à la magie ou au destin, comme le Flash. Il y a une raison pour laquelle le Arrowverse a envisagé d’utiliser Ted Kord avant de faire appel à Ray Palmer – les personnages ont une forte ressemblance, et pas mal de capacités et de compétences de Blue Beetle se chevauchent avec celles de l’ATOM d’une manière qui le ferait combattre directement dans une équipe comme les légendes.

Mais comment le Blue Beetle de Ted Kord pourrait-il s’intégrer dans le Arrowverse? Pendant un moment, son personnage aurait semblé beaucoup trop similaire à l’incarnation d’Arrowverse de Ray Palmer, mais maintenant que Ray est parti, il y a une ouverture parfaite en forme de Ted-Kord pour remplir la dynamique. Alors que Ray Palmer est littéralement remplacé par Ryan Choi, Ryan est une vision très différente de l’Atom, et n’est pas le charmant milliardaire que Ray était. Surtout dans une série comme Legends of Tomorrow, la présence de Ray nous manquera beaucoup, car elle a apporté un sens unique de légèreté et d’altruisme qui n’est présent dans aucun des autres personnages actuellement dans la série – mais Ted Kord pourrait certainement convenir. .

Avec Arrow over et Ray apparemment disparu pour de bon, il y a un manque évident de milliardaires charismatiques qui construisent leurs propres super costumes dans le Arrowverse, où Blue Beetle serait un choix parfait en remplacement. Ted Kord a déjà été créé en tant que milliardaire existant avec sa propre entreprise de technologie, et il a la réputation dans les bandes dessinées d’être un combattant du crime aimable et intelligent qui pourrait aider à alléger le ton de partout où il se présente, que ce soit Legends of Tomorrow ou The Flash. Bien qu’il ait peut-être été oublié au cours des années précédentes, c’est maintenant le moment idéal pour enfin donner vie au scarabée bleu de Ted Kord dans le Arrowverse.

