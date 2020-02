Le baccalauréat: Peter Down à Final Six

Peter Weber a réduit les femmes à ses six derniers concurrents cette saison de Le célibataire. Bien que la saison 24 ait emballé beaucoup de drames en seulement six épisodes, Peter continue d’avancer dans sa quête de l’amour. Malheureusement, la grossièreté entre les femmes, les disputes constantes et les apparitions surprises ont tous rendu difficile pour les fans de localiser un favori.

La saison de Peter a été présentée pour la première fois le 6 janvier. Depuis le tout premier épisode, le voyage de Weber a été en proie à des drames, apparemment plus que les saisons précédentes de la franchise. Hannah Brown est apparue lors de son premier rendez-vous en groupe et a avoué qu’elle avait encore des sentiments pour lui, ce qui a créé une confusion compréhensible au début du voyage de Peter. Bien qu’il ait dit à Hannah qu’il était temps de passer à autre chose, le drame ne faisait que commencer. Avec un bassin de jeunes compétiteurs, Peter a dû faire face à la consternation constante des femmes au cours de sa saison, qui ne voient aucun problème à parler mal les unes des autres. Avec chaque épisode suivant, les femmes sont devenues de plus en plus conflictuelles, lançant souvent de graves accusations et faisant part de leurs craintes à l’égard de leurs concurrentes à Peter. La saison a été tellement concentrée sur les disputes constantes entre les femmes qu’il est difficile de déterminer un vrai favori. Bien que les fans ne sachent pas qui Peter aime vraiment, il a réussi à passer le crible assez bien pour choisir ses six dernières femmes.

Dans l’épisode de mercredi soir de The Bachelor, Peter ne s’est pas retenu. Il a éliminé quatre femmes en un versement de deux heures, une décision qui a choqué de nombreux fans. L’épisode a également révélé ses six derniers matchs: Hannah Ann Sluss, Victoria Fuller, Kelley Flanagan, Natasha Parker, Kelsey Weier et Madison Prewett. Cependant, la majorité de ses finalistes ont dû faire face à leur lot de problèmes. Kelsey et Hannah Ann étaient les principaux sujets de Champagne-Gate, et ni l’un ni l’autre ne montraient un côté particulièrement flatteur d’eux-mêmes. Victoria Fuller a accroché deux rendez-vous en tête-à-tête, mais s’est éloignée de Peter pleurant lors des deux conversations à l’heure du dîner. Lors de l’épisode de lundi, Peter a remis en question l’engagement de Kelley envers lui et ses réponses n’ont pas vraiment instillé la confiance. Seuls Natasha et Madison n’ont pas été touchés par le drame, bien que sa relation avec Natasha semble plus amicale que romantique.

Avant d’atterrir sur ses six derniers matchs, Peter a dû endurer de nombreux adieux émotionnels. Lors d’une conversation avec Victoria Paul, une ancienne vedette, Peter a admis que la controverse passée avec Alayah Benavidez avait affecté son opinion sur elle, et il ne voyait plus Victoria comme sa femme. Au revoir en colère de Victoria a été suivi d’un face à face avec Tammy Ly et Mykenna Dorn, où Peter a choisi de renvoyer Tammy chez elle. Plus tard, il a également coupé Mykenna quand il ne lui a pas donné de rose pendant la cérémonie des roses. Sydney a été la dernière femme à dire au revoir, l’adieu le plus choquant de la soirée. Peter ne lui a pas donné de rose pendant la cérémonie des roses, malgré leur connexion physique évidente et leur lien émotionnel supposé.

Cette saison est si pleine de controverses que presque toutes ses femmes finales lui ont donné des raisons de douter. Peter prend des décisions terribles, mais il ne peut pas être entièrement à blâmer parce que les femmes de cette saison ne sont pas géniales non plus. De plus, l’incapacité de Peter à se défendre et à défendre ses choix a rendu difficile son enracinement. Il est souvent influencé par les opinions des autres femmes, surtout si elles pleurent en faisant la gueule de leurs pairs. À ce stade, il est difficile d’imaginer qu’il finira heureux à la fin de son voyage, mais peut-être que les prochaines semaines offriront une pause bénie du drame constant.

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.

