Le baccalauréat: Peter se prépare pour les villes natales

Les dates de la ville natale arrivent cette saison de Le célibataire, Et un aperçu de l’épisode de lundi soir suggère que nous devrions être préparés à beaucoup de larmes et encore plus de drames. Bien que Peter Weber ait réussi à choisir ses quatre dernières dames – Hannah Ann Sluss, Victoria Fuller, Madison Prewett et Kelsey Weier – sa décision ne deviendra plus difficile après avoir passé du temps avec les familles des femmes.

La saison de Peter de The Bachelor a mis en colère les fans d’être la saison la plus attrayante de l’histoire récente. Avec un bassin de femmes plus jeunes qui n’ont eu aucun problème à se vanter et à jeter des accusations absurdes, chaque semaine a été remplie de petits drames. Alors que les pièces de théâtre traversent toujours les fondements de la série, les explosions émotionnelles et les arguments sont généralement tempérés par de véritables conversations qui nous permettent de tomber amoureux de certains concurrents. Cette saison, nous ne connaissons pratiquement aucun des pionniers de Peter. Bien qu’il ait choisi ses quatre dernières femmes avec confiance, toutes sauf Madison ont connu leur juste part de crises cette saison. Du drame de la porte de champagne avec Kelsey et Hannah Ann à l’incapacité de Victoria à avoir une conversation sans pleurer, les crises constantes ont limité la capacité des femmes à établir une véritable connexion avec Peter, du moins du point de vue des fans.

En relation: Quel candidat au baccalauréat la mère de Peter le supplie-t-elle de ramener à la maison?

Eh bien, le drame n’est pas encore terminé. L’aperçu de l’épisode de la semaine prochaine de The Bachelor taquine encore plus de larmes avec quelques révélations surprenantes (via YouTube). Les premiers clips montrent beaucoup de bonheur et d’amour. Peter rencontre Victoria à la plage, s’essaie au lancer de hache avec Hannah Ann, joue au basket avec Madison et fait une dégustation de vin avec Kelsey. Cependant, les choses évoluent rapidement. La première révélation choquante est que Madison se sauve pour le mariage, une confession que les fans et Peter ignoraient jusqu’à présent. Plus tard dans l’aperçu, Madison déclare qu’elle aurait du mal à avancer si Peter couchait avec quelqu’un d’autre. Ses aveux et sa position sur le sexe entraîneront-ils leur rupture? Bien sûr, Madison n’est pas le seul moment gênant. Lors d’une conversation avec le père de Hannah Ann, il dit apparemment à Peter de ne pas dire à Hannah Ann qu’il est amoureux d’elle. Kelsey a également versé des larmes lors d’une conversation avec un membre de la famille qui lui dit qu’elle ne veut pas que son cœur soit brisé.

Le plus grand bouleversement de l’épisode tourne autour de Victoria. Une autre promo montre qu’une femme mystère révélera un grand secret sur Victoria lors de son rendez-vous avec sa ville natale. Quoi qu’elle raconte à Peter, la confrontation qui s’ensuit ne se passe pas bien. L’aperçu montre un Peter et Victoria frustrés parlant dans une rue sombre. Alors que Peter demande la vérité, Victoria le souffle et dit que cela n’a plus d’importance. Peter devient de plus en plus frustré par son comportement, mais Victoria continue de détourner la conversation d’elle-même. Au lieu de parler à Peter, elle demande comment ils sont censés aller de l’avant, terminant la conversation en disant: “Et tu es censé venir rencontrer ma famille ce soir?” Finalement, Victoria abandonne son attitude défensive et se tourne vers son plan de sauvegarde – les larmes.

Quoi qu’il arrive au rendez-vous de Peter avec Victoria, elle a l’air vraiment bouleversée. Malheureusement, elle a eu tellement de crises cette saison qu’il est difficile de ressentir de la sympathie envers elle. Quoi qu’il en soit, il est clair que l’histoire de Victoria dominera ce prochain épisode. Le reste du drame semble assez normal à ce stade de la saison. Les conversations entre les membres de la famille sont toujours émotionnelles et un peu tendues, d’autant plus que c’est la première fois qu’ils rencontrent la personne avec laquelle leur fille sort. Les aveux de Madison peuvent créer des problèmes en fin de compte, mais il est peu probable que quelque chose se produise la semaine prochaine. Avec un peu de chance, Peter aura l’occasion de vivre trois rendez-vous positifs dans sa ville natale, car il ne semble pas que sa conversation avec Victoria se terminera avec bonheur pour toujours.

Suivant: 10 choses sur la franchise de baccalauréat qui n’ont pas bien vieilli

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.

Source: YouTube

Kim Kardashian pose avec Kanye West et les quatre enfants à StormiWorld2

A propos de l’auteur

Diplômée de l’Université Loyola Marymount, Jessica Bedewi est une rédactrice indépendante qui utilise son baccalauréat en communications et sociologie pour mettre à profit son amour de la lecture et de l’écriture. Observatrice avide de tout ce qui touche à la télé-réalité, Jessica utilise son amour pour la télévision du monde réel pour créer du contenu de télé-réalité pour ..

Aimant adopter une approche critique du divertissement, Jessica aime se moquer des choses qu’elle aime le plus. Des films de super-héros aux romans à suspense, ses articles axés sur le divertissement mettent en évidence les tropes intéressants et subtils qui sont souvent ignorés lors de la première visualisation. Bien qu’elle aime regarder les choses à travers une lentille analytique, elle n’aime rien de plus que de zoner pendant une journée et de se perdre dans une grande émission de télévision. Vous pouvez trouver ses articles partout sur Internet, y compris Ranker et Sweety High.

Quand elle n’écrit pas, vous pouvez la trouver Netflix qui regarde de façon excessive, pratiquer ses compétences de crochet fou et lire tout ce sur quoi elle peut mettre la main.

En savoir plus sur Jessica Bedewi