Le baccalauréat Peter Weber ouvre ses portes pour révéler des questions et réponses | .

Peter Weber s’est ouvert dans une interview révélatrice sur quelques choses que les fans pourraient ne pas savoir sur lui en dehors de Le célibataire. Alors que Weber actuel apparaît sur nos écrans de télévision tous les lundis soirs comme le célibataire digne d’un évanouissement, ce jeune homme n’a pas toujours été aussi suave. En fait, il était peut-être un peu plus ringard qu’aucun de nous ne l’imaginait.

Weber est apparu pour la première fois sur le radar américain pendant la saison de Hannah Brown de The Bachelorette. Connu sous le nom de pilote doux et chiot, Weber aimait Brown, lui demandant même d’être sa petite amie, malgré le fait qu’elle sortait toujours avec une pléthore d’autres hommes. Alors que leur relation progressait de façon constante, Brown a décidé après leur rendez-vous avec une suite de fantasmes tourbillonnants que Weber n’était pas l’homme pour elle. Elle l’a renvoyé à la maison troisième, le plaçant dans l’endroit parfait pour entrer dans le rôle du prochain Bachelor. Sa saison a commencé il y a un peu plus d’une semaine, et la tournée de presse traditionnelle qui marque le début de chaque voyage au baccalauréat a révélé pas mal de détails intéressants sur le vrai Peter Weber.

Dans une interview avec Us Weekly, Weber a révélé 25 choses que les fans ne savaient probablement pas sur lui. Une révélation qui a ressorti, cependant, était le fait qu’il croyait au Père Noël jusqu’à l’âge de 13 ans. C’est tout à fait l’engagement envers une figure imaginaire. Alors que sa croyance continue au Père Noël ouvre la voie à un enfant plutôt ringard, les aveux ne s’arrêtent pas là. Apparemment, Weber voulait aussi des bretelles quand il grandirait pour qu’il puisse prendre les couleurs des Seahawks de Seattle. En plus de ne pas avoir ses bretelles, Weber n’a pas non plus obtenu sa première petite amie avant sa dernière année de lycée. Pour compléter ce nouveau côté moins cool de Peter, le baccalauréat a également admis que son passe-temps préféré (en plus des avions, bien sûr) est magique.

Malgré son côté quelque peu geek, Weber est toujours un enfant cool dans l’âme. Il a révélé que son frère et lui se sont fait tatouer le numéro 12 après que les Seahawks de Seattle ont remporté le Super Bowl en 2014. De plus, il était le plus jeune à avoir reçu une ceinture noire au premier degré à Tae Kwon Do dans l’État de Virginie, où il est né. Il a commencé sa carrière comme pilote de ligne à seulement 25 ans et il était nageur olympique junior spécialisé en brasse. Malgré qu’il connaissait toutes les chansons des Backstreet Boys quand il était enfant et qu’il collectionnait les cartes Pokémon, Weber est également un fanatique de films d’horreur qui parle espagnol et aime son chien.

Bien qu’il se soit transformé en un nom familier à l’époque de la télé-réalité, Weber n’est toujours qu’une personne normale. Il a des intérêts ringards, il a des intérêts cool, et il a été des jours sombres qu’il préfère oublier. Mais n’est-ce pas nous tous? Si vous dites que vous ne voudriez pas effacer toute votre expérience au collège, vous mentez. L’interview révélatrice permet aux fans de regarder Peter à travers une lentille différente, nous donnant un regard rafraîchissant sur qui Weber est vraiment en dehors de son temps en tant que célibataire.

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.

