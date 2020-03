Le baccalauréat prouve que les producteurs ne se soucient que de leur spectacle, pas des femmes

La manipulation des producteurs n’est pas un concept étranger aux téléspectateurs de la télé-réalité, mais cette saison de Le célibataire a montré que non seulement les producteurs sont fortement impliqués dans le drame de la série, mais qu’ils se soucient davantage de la façon dont leurs épisodes se déroulent que des concurrents de la série.

Tout passionné de télé-réalité sait qu’il y a des interférences avec les producteurs, il est donc important de prendre des moments dramatiques ou des combats choquants avec un grain de sel. S’il y a des moments qui semblent un peu trop commodes pour être vrais – comme Victoria F. étant par hasard mise à une date où Chase Rice, son ex, est l’invitée musicale – c’est probablement parce qu’ils sont trop beaux pour être vrais. La question est de savoir comment différencier les producteurs qui font leur travail pour créer un spectacle divertissant et les producteurs qui franchissent une ligne? Alors que les candidats à des émissions comme The Bachelor s’exposent à un certain niveau de risque en participant à une émission de télévision, ne devraient-ils pas également s’attendre à être traités avec un certain respect?

La situation de la chambre des suites fantastiques pour Victoria, Hannah Ann et Madison dans le dernier épisode de la saison de Peter de The Bachelor est le meilleur exemple pour montrer à quel point les producteurs se soucient peu de ces femmes. Jamais au cours des 38 saisons précédentes de The Bachelor et The Bachelorette, les candidats qui se sont rendus dans des suites fantastiques n’ont été installés pour séjourner dans les chambres d’hôtel. Au cours des dernières années, les quatre candidats qui se sont rendus dans les villes natales se sont séparés, ne se voyant que pour les cérémonies des roses et se voyant toujours loger. Cette saison cependant, les producteurs ont choisi de regrouper les trois dernières femmes afin de forcer Madison à dire à Peter qu’elle attendait le mariage pour avoir des relations sexuelles – ou du moins c’est ce que les producteurs prétendent maintenant être la raison. Peu importe la façon dont ils le tournent, les producteurs savaient que cela créerait un drame parce que Madison aurait, bien entendu, du mal à voir Hannah Ann et Victoria passer des soirées avec Peter.

Le point de séparer les concurrents les uns des autres au cours des dernières semaines de la saison est que les participants restants commencent à former de vrais sentiments pour le leader. Ce serait bouleversant pour quiconque d’avoir à regarder d’autres femmes ou hommes sortir avec quelqu’un que vous envisagez d’accepter une proposition, quelle que soit la sécurité de votre relation, de sorte que les producteurs séparent les candidats par courtoisie. Cette saison, cependant, les producteurs ont fait preuve de courtoisie au vent et ont partagé les femmes, ce qui montre clairement que leur objectif final n’est pas d’aider Peter dans son voyage pour trouver l’amour; c’est pour créer les intrigues qui feront un bon épisode ou une bonne saison.

Les candidats prennent un risque lorsqu’ils choisissent de venir dans une émission de télévision pour trouver l’amour, mais il est facile pour les téléspectateurs d’oublier que, tout comme nous aimons regarder le drame, ces femmes sont toujours humaines. Ils font confiance aux producteurs de The Bachelor, en espérant qu’ils ont à cœur leur meilleur intérêt. Ce n’est pas toujours le cas. La cohabitation de Madison, Hannah Ann et Victoria pendant les semaines des suites fantastiques a été une décision difficile de la part des producteurs. Il y a une raison pour laquelle ils n’ont jamais fait cela avec les précédents concurrents, et j’espère que cela ne deviendra pas la norme dans les saisons futures lorsque les producteurs voudront pousser les candidats à obtenir les meilleures images.

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.

