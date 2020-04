Le Batman est maintenant le premier film de Dark Knight à sortir à l’automne

La pandémie de coronavirus continue de pousser les studios à modifier leurs horaires, et maintenant c’est au tour de l’univers du film de Warner Bros.et de DC, ce qui signifie que Le BatmanLa date de sortie a été modifiée et c’est maintenant le premier film Dark Knight à sortir à l’automne. L’univers cinématographique de DC, officieusement connu sous le nom d’Univers étendu de DC, a connu de nombreux hauts et bas, et après que sa première vague de films n’ait pas fonctionné comme prévu (en particulier Justice League), de grands changements ont dû être apportés, non seulement dans le ton et narrative mais aussi en casting.

Alors que certains personnages resteront les mêmes, comme Wonder Woman, Harley Quinn, Aquaman et Shazam, d’autres ont subi un changement complet, en particulier Batman. Le Caped Crusader a fait ses débuts dans le DCEU en 2016 dans Batman v Superman: Dawn of Justice, et a été joué par Ben Affleck. Batman est revenu dans Justice League et a fait une brève apparition dans Suicide Squad, mais cette version du Dark Knight est maintenant terminée et une nouvelle arrivera dans The Batman de Matt Reeves, maintenant avec Robert Pattinson comme personnage principal.

En relation: Comment le Batman pourrait mettre en place le Joker d’Arthur Fleck dans ses post-crédits

Le Batman a été taquiné comme une histoire axée sur le noir et non une histoire d’origine, suivant le temps du héros en tant que détective et situé dans le DCEU mais avec un minimum de connexions avec lui, contrairement aux films précédents. Le Batman devait arriver le 25 juin 2021, mais l’urgence du coronavirus a retardé le projet et va maintenant briser une tradition Batman.

Batman est l’un des personnages de bandes dessinées les plus populaires et les plus appréciés, et en tant que tel, ses films sont des sorties d’été. La première adaptation complète du Chevalier noir était le film de 1966 simplement intitulé Batman, basé sur la série télévisée classique des années 1960 avec Adam West dans le rôle du Croisé Caped, et sorti en juillet. Sa prochaine aventure sur grand écran a eu lieu en 1989 grâce à Tim Burton et à Michael Keaton comme Bruce Wayne. Batman est arrivé en juin 1989 et sa suite, Batman Returns, est sortie en juin 1992. Les films Batman de Joel Schumacher sont également sortis en juin, Batman Forever arrivant en 1995 et Batman & Robin en 1997.

La trilogie Dark Knight de Christopher Nolan est également sortie en juin et juillet: Batman Begins en juin 2005, The Dark Knight en juillet 2008 et The Dark Knight Rises en juillet 2012. Le Batman était en voie de suivre cette tradition, mais en tant que coronavirus une pandémie a incité le studio à suspendre la production, il ne pourra pas respecter sa date de sortie originale de juin 2021 et arrivera maintenant le 1er octobre 2021. Bien que les sorties d’été soient généralement bonnes en termes de box-office, The Batman ne ont de quoi s’inquiéter. Le Joker de Todd Phillips est sorti en octobre 2019 et est maintenant le film classé R le plus rentable, prouvant qu’une sortie à l’automne ne pose aucun problème si le film répond et dépasse les attentes des téléspectateurs. Il faudra plus de temps aux fans pour connaître les détails de l’intrigue sur Le Batman, mais repousser sa date de sortie a été la décision la plus sage, car la santé et la sécurité de tous ceux qui y sont impliqués passent avant tout.

Suivant: Explication des retards dans la nouvelle liste de films et la date de sortie de DCEU