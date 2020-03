Le Batman lance Teen Wolf Twins Max et Charlie Carver dans des rôles mystérieux

La liste des acteurs pour Le Batman a élargi une fois de plus – cette fois en ajoutant des jumeaux Max et Charlie Carver dans des rôles mystères. Réalisé et co-écrit par Matt Reeves, la sortie très attendue du DCEU ramènera The Caped Crusader à ses plus jeunes jours. Bien qu’évitant l’histoire d’origine bien usée, Bruce Wayne ne sera pas encore devenu le plus grand détective du monde. En remplacement de Ben Affleck, qui a joué le dernier rôle dans Justice League, il a été annoncé plus tôt dans l’année que Robert Pattinson jouerait Bruce Wayne. Le Batman serait basé sur l’histoire de The Long Halloween et, en tant que tel, mettra en vedette une multitude de personnages et méchants de soutien.

Un certain nombre de ces rôles ont été officiellement attribués au cours des derniers mois. Au milieu des éloges des fans, Zoe Kravitz a été annoncé pour jouer à Catwoman. Le rôle du commissaire Gordon sera joué par Jeffrey Wright de Westworld. Pendant un certain temps, il est apparu que Jonah Hill représenterait un méchant principal. En fin de compte, cependant, Paul Dano a atterri le rôle de The Riddler et Colin Farrell a été confirmé pour jouer The Penguin. Le majordome et allié de confiance de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, quant à lui, sera joué par Andy Serkis. Bien qu’une apparition de Robin ait apparemment été démystifiée, il y aura sans aucun doute de nombreuses révélations de casting que les fans attendent avec impatience et spéculent dans les mois à venir.

Selon les gens de l’AV Club, les fans en ont officiellement reçu deux pour le prix d’un sur ce front – avec les jumeaux Carver. Max et Charlie ont beaucoup travaillé côte à côte au fil des ans, jouant ensemble dans des séries notables comme Desperate Housewives et The Leftovers. Ils sont probablement mieux connus, cependant, pour leurs tours en tant que loups-garous rivaux rachetés Aiden et Ethan sur Teen Wolf. Ils ont également travaillé séparément ces dernières années. Max a récemment joué dans Fist Fight et dans une production de A Midsummer Night’s Dream. Charlie, quant à lui, a filmé plusieurs épisodes de la prochaine série de Ryan Murphy, Ratched, et figurera dans The Boys in the Band. À ce titre, The Batman marquera leur première œuvre cinématographique ensemble depuis 2018.

Le tournage de The Batman est en cours au Royaume-Uni depuis le mois dernier – avec une multitude de photos et de vidéos émergeant de l’ensemble. L’une de ces vidéos offrait un aperçu complet du costume de Batman et Batcycle utilisé comme séquence de poursuite a été filmé dans un cimetière. Ce que tout cela signifie en termes d’intrigue du film, cependant, est resté largement caché. Il en va de même pour le casting du film. Bien que Peter Sarsgaard soit répertorié comme jouant D.A. Gil Colson, beaucoup théorisent encore qu’il apparaîtra sous le nom de Harvey Dent (alias. Two-Face).

Ce même genre de spéculation fervente émergera sans aucun doute en réponse à ce dernier casting. Il y a, bien sûr, un certain nombre de jumeaux dans l’univers DC comics. La première pensée de beaucoup sera sans aucun doute une version à moitié remplacée par le genre des Wonder Twins. D’autant plus que leurs personnages Teen Wolf avaient des pouvoirs uniques activés par contact les uns avec les autres. Il est peu probable, cependant, que les erreurs passées du DCEU se répètent et que le niveau de construction du monde soit mis en valeur. Étant donné que la nouvelle prise sera une affaire plus urbaine, les Trigger Twins sont une option beaucoup plus naturelle. De même, si Two-Face finit par jouer un rôle dans Le Batman, ils pourraient également facilement jouer son infâme homme de main Max et Min.

