Le Batman qui rit 7. Le plan n’est pas de détruire Gotham, bien que ce soit la façon

La fin est là, et le plan ne peut que fonctionner ou s’effondrer. Seul un Batman gagnera, mais toujours, il finira par rire.

Scott Snyder a créé un personnage qui est déjà passé de plein droit à la galerie des méchants les plus dangereux du détective, le Batman qui rit, est l’image la plus déformée que nous ayons jamais vue de la chauve-souris, mais est-ce Bruce Bruce ?

Le plan de la chauve-souris noire est de transformer Gotham en un abattoir, de le transformer en un cauchemar plein de rires et de sang. Les médias les ont déjà, ils les ont volés à l’identité civile de Batman et à ses plans. Ce qui devrait protéger la ville d’une telle catastrophe est devenu une arme qui pointe directement vers sa tête. Et le seul qui peut le combattre est en passe de devenir le méchant qu’il poursuit, et c’est peut-être son dernier espoir.

Nous avons atteint l’avant-dernier numéro du combat du siècle pour Batman, et le scénariste Scott Snyder commence à découvrir ses lettres. Ce n’est pas le crime qui intéresse la version sombre de Bruce Wayne, c’est le transformer, lui apprendre à être le meilleur Batman possible, et il le fait en lui apprenant combien il est inutile contre ses plans, combien il est inutile de chercher le contrôle par-dessus tout. Il a perdu la ville, son meilleur allié, et le seul qui lui fasse toujours confiance est Alfred, même s’il doute qu’il puisse y retourner. Empoisonné par le Joker, il est en passe de devenir un monstre, et croire que c’est la seule solution pourrait être sa chute.

Snyder a tissé une histoire autour d’un grand plan machiavélique, qui cache en fait que l’arme la plus puissante de Batman qui rit n’est pas du poison, mais du métal, cette substance sombre qui lui permet d’apporter d’autres versions sombres de lui-même , pour menacer Gotham et convaincre Bruce que pour gagner, ils doivent être comme lui. Mais il y a Alfred et Gordon, ses boussoles morales, ceux qui ont toujours empêché son côté obscur de l’emporter. Mais Gordon n’est pas loin de ce côté obscur, il a vécu dans son sang, et son fils ne semble pas s’améliorer, il a trompé tout le monde, et à la fin on découvre qu’il est toujours consommé par des angoisses meurtrières et un mal qui se crée dans son l’esprit, et vous ne pouvez vous empêcher de souhaiter.

Toute cette obscurité est parfaitement posée par la plume de Jock, un auteur qui a un style personnel et puissant, qui cherche à pénétrer votre abdomen et à vous tordre les tripes, et c’est le cas. Le Batman qui rit que nous avions vu avant cette série, était un être sombre et déformé, terrifiant, aux mains de Jock est une entité sombre si profonde et maléfique, qui ne laisse aucune trace de lumière. Avec des pages qui se déploient comme des oiseaux de mauvais augure pour vous emmener dans l’ombre et vous y laisser enfoui.

L’intrigue se termine, les éléments ont été déployés jusqu’à la fin et Snyder a préparé une bataille finale, non seulement physique, mais dialectique. Parce que l’Américain aime les mots pour faire autant de sang que les coups, et il est bon dans ce domaine.

Synopsis officiel

Le Batman qui rit fait face au seul homme qui se dresse sur son chemin, le seul homme qui pourrait terminer ou arrêter son plan … le dernier Bruce Wayne. Entre les murs du Wayne Mansion, Bruce revit le moment le plus heureux de sa vie, le moment où il est devenu le Rire Batman. Le Bat Man original succombera-t-il à sa version du Dark Multiverse?

ÉDITION ORIGINALE: Le Batman qui rit non. 6 États-Unis || DATE DE PUBLICATION: Décembre 2019 || SCRIPT: Scott Snyder || DESSIN: Jock || FORMAT: Agrafe, 24 p. Couleur.

Article précédentMarvel explore le passé de Black Widow dans la mini-série de Widow’s Sting

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il cherche toujours la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et commentée pour qu’elle soit vraiment vivante.