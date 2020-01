Le Batman qui rit 8. L’innocence de l’homme contre l’obscurité de l’enfant

Dernier numéro de la série! Bruce Wayne contre le Batman qui rit pour la couronne de brochettes, et ne peut en gagner qu’un!

Bruce Wayne est consommé par le poison de Joker, le Batman qui rit a clairement indiqué que seul un Batman qui ne contrôle rien et détruit tout le mal de l’obscurité, est le meilleur Batman. Mais un enfant traverse le manoir, rappelant à ses parents qu’ils doivent aller au cinéma pour voir “The Fox”.

En fin de compte, Batman est Bruce Wayne et Bruce Wayne est Batman. L’un ne pouvait pas vivre sans l’autre, et il n’y a pas de barrière pour les séparer, pour être le meilleur Batman, c’est cesser d’être Bruce Wayne. Alfred a été tout au long de la série le pilier de la chauve-souris, soutenant sa douleur dans son changement involontaire en monstre et l’aidant dans sa tentative de surmonter sa version alternative et de sauver Gotham. James Gordon est toujours un père, un meurtrier, mais un père, et il peut ressentir de la peur, mais il ne cessera de croire qu’il peut le sauver.

Le point culminant final passe par les versions les plus réussies de Bruce Wayne, parfois avec Batman, et parfois sans lui. Montrez que pour être le meilleur, vous ne pouvez pas rester à mi-chemin, vous devez choisir, et que le Batman qui rit est toujours le meilleur de tous. Et les conclusions: ils ont raison. Il est le meilleur, mais dans notre monde, il n’est qu’un monstre, qui souhaite avoir raison, et tout laisser dans le même chaos qui l’a vu naître.

Snyder a eu besoin de toute une série pour poser la question de ce qu’est Batman, car il a besoin de contrôle, et de sa capacité à faire le bien, le bien ou à éliminer le mal, ce qui n’est souvent pas bien. Tout tourne autour de Bruce, deux d’entre eux en fait, Alfred et James Gordon, chacun a ses peurs, ses faiblesses et chacun se bat à sa manière, pour Gotham, ou pour ses enfants dans le cas des deux derniers. Mais la lutte finit par n’être qu’un moyen de découvrir les vérités les plus cachées de tous, ils ont peur, mais ils ont aussi de l’espoir, et ils n’arrêteront jamais de se battre pour tout ce en quoi ils croient et pour ceux qu’ils veulent.

Tout est clair, parce que Batman est plus que la somme d’un costume et Bruce Wayne, c’est une volonté illimitée, motivée par les sentiments, la culpabilité, la perte, la douleur, mais se battre pour quelque chose d’équitable, et ils ont à leurs côtés des parents qui le guident dans un monde où l’obscurité aurait pu le dévorer, mais l’amour de leur famille empêche les ombres de guider le vol de la chauve-souris.

Dernier numéro et Jock laisse tout dans la scène de poursuite entre les deux Batman, des jets de noirs qui courent et saignent à travers les pages, laissant une traînée de peur, de douleur et de force. Tout est flou, car tous deux voient le monde de manière brutale, loin du noir et blanc, il n’y a que du noir et du rouge, et l’artiste le pose en laissant tout couler à travers des endroits qui semblent percer les pages et passer de l’un à l’autre Sans effort. Mais le monde n’est pas bicolore, et Jock est capable de ramener ses personnages sur terre sur une page, et de transformer l’horreur en déchet physique, le spirituel finit par être battu et renversé par le poing d’un Batman qui a rarement gaspillé une telle énergie.

Batman qui rit n’est pas la meilleure histoire de Batman, mais celle de son alter ego sombre, car il n’y a pas grand-chose d’autre. Développement remarquable, mais ne soyons pas dupes, l’astuce finale du troisième changement juste à la fin, n’est pas nouvelle, est dans les livres de mystère depuis longtemps. Cette fin inattendue qui aurait existé depuis le début, qu’ils vous avaient racontée mais que vous n’avez pas vue (c’est une clé très difficile si vous ne l’avez pas cherchée), clôturez le combat et laissez le temps à l’épilogue, qui peut être le plus attendu, mais pas Arrêtez d’être le plus désiré.

En conclusion, un travail qui définit comment Scott Snyder et Jock, chacun dans son domaine, voient Batman, mais qui sera beaucoup plus apprécié par les curieux qui veulent en savoir plus sur le Batman qui rit, que nous pouvons apprécier beaucoup plus que dans son les incursions précédentes, et que nous verrons beaucoup à l’avenir, car «L’année du méchant» arrive, et aujourd’hui, elle est parmi les plus importantes de DC.

Synopsis 08 (sur 8)

Pensiez-vous que c’était fini? Il y a des cauchemars qui sont voués à nous tourmenter encore et encore. Et comment vaincre un ennemi qui connaît vos pensées et vos mouvements? C’est la confrontation définitive du bien contre le mal, de Bruce Wayne contre Bruce Wayne. Un résultat qui va ébranler les fondations de Gotham City! Il comprend un aperçu exclusif de la série Batman / Superman, qui arrivera en Espagne en 2020.

ÉDITION ORIGINALE: Le Batman qui rit non. 7 États-Unis, Batman / Superman no. 1 États-Unis (extrait) || DATE DE PUBLICATION: Janvier 2020 || SCRIPT: Joshua Williamson, Scott Snyder || DESSIN: David Marquez, Jock || FORMAT: Agrafe, 32 p. Couleur.

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et commentée pour qu’elle soit vraiment vivante.