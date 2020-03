Le Batman signe les jumeaux de Teen Wolf

Partager

Les acteurs Charlie et Max Carver de la série Teen Wolf seront dans le film The Batman dans des rôles qui n’ont pas encore été révélés.

Ces jumeaux sont devenus célèbres grâce à la série Desperate Women (Desperate Housewives) quand ils étaient très jeunes, ils ont maintenant une belle carrière derrière eux avec des séries comme Loup adolescent ou des films comme Dans le cloud (2018). Maintenant, ils rejoindront le Univers DC Comics dans le film Le batman.

Aucun détail n’a été fourni sur leurs personnages, mais leurs rôles seraient “considérables”, ce qui va évidemment générer beaucoup de spéculations. Puisqu’ils pouvaient jouer les serviteurs de Chapelier Fou, Tweedledum et Tweedledee. Mais aussi aux gardes du corps de Deux faces, appelé Max et Min, sans oublier le Déclencher des jumeaux. Il est également possible qu’ils soient des personnages inventés pour le film.

Quels personnages jumeaux de DC Comics aimeriez-vous qu’ils jouent? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Le film est toujours en tournage complet.

Ils montrent quelques scènes de The Batman dans images filtrées, Ils nous donnent des indices sur le sujet du film. Depuis Bruce Wayne sera avant ses premiers instants en tant que héros de Gotham. Dans la ville, il y aura de nombreux méchants établis et d’autres qui résulteront des actions du Chevalier noir. Alors que le policier est toujours déconcerté par certains meurtres qu’ils ne peuvent pas résoudre, c’est pourquoi Batman doit utiliser sa version la plus détective pour attraper le tueur.

Le film sortira en salles le 25 juin 2021 et les stars Robert Pattinson comme Bruce Wayne, Zoë Kravitz comme Selina Kyle, Paul Dano comme Enigma, Jeffrey Wright comme James Gordon, John Turturro comme Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, Andy Serkis comme Alfred et Colin Farrell comme Oswald Cobblepot. En plus maintenant, ils ont rejoint Charlie et Max Carver Les jumeaux de Teen Wolf.

