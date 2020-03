Le Billie Holiday Theatre présentera le 50in50 de Dominique Morisseau avec des lettres à nos fils le 14 mars – Blackfilm

En l’honneur du Mois de l’histoire des femmes, Le théâtre de vacances Billie est fier d’annoncer le casting et les scénaristes sélectionnés pour le quatrième show monologue de sa populaire série – 50in50: Lettres à nos fils. En réponse à MacArthur «Genius» Dominique MorisseauLa déclaration de commissaire, 50 monologues originaux – sélectionnés parmi des centaines de soumissions de femmes d’ascendance africaine du monde entier – seront lus par des acteurs de renom pour inclure: Lisa Arrindell (La vie immortelle d’Henrietta manque, saints et pécheurs, chat sur un toit en étain chaud), Marsha Stephanie Blake (Quand ils nous voient, la photographie, le marchand de Venise), Lilli Cooper (Tootsie, Wicked), LaChanze (The Color Purple and Summer: The Donna Summer Musical), Joie Lee (Elle doit l’avoir, faire la bonne chose), Celestine Rae (Boardwalk Empire, Blacklist), Phyllis Yvonne Stickney (Comment Stella a retrouvé son rythme, The Women of Brewster Place), et Pauletta Pearson Washington (She’s Gotta Have It, The Old Settler et Autumn at The Billie) avec de la musique live interprétée par Maritri Garrett et Tayler Harris. Les représentations auront lieu au Kumble Theatre de LIU, 1 University Place, Brooklyn le samedi 14 mars à 15 h et 19 h, respectivement, avec une dernière manifestation le dimanche 15 mars à 15 h.

Cette année, Dominique Morisseau demande: «Si les fils ne naissent pas seulement de nos reins, mais aussi de nos énergies collectives, que voulons-nous dire à nos fils? Cette légion d’hommes qui grandira dans une ère post #metoo, post #blacklivesmatter, post #timesup? Quand avons-nous été les défenseurs d’hommes dont la musique sans sourdine continue de souiller et de dégrader nos corps sacrés? Quand nous savons que ces fils grandissent également dans un monde avec nos filles, qui voulons-nous qu’ils deviennent? Quel souhait, quelle leçon, quelle vérité voulons-nous qu’ils sachent qui pourraient changer leur cours? Créer un avenir de guerriers, de géants doux, d’hommes gracieux, gentils, aimants et qui soutiennent la vie? Que voulons-nous qu’ils sachent sur nous et sur eux-mêmes? Et si nous pouvions créer une carte pour leur survie, quelle serait la route? »

«Avec 50in50, nous voulions créer un espace et une plate-forme pour l’agence et l’autonomisation afin que les femmes puissent partager leurs histoires à partir des endroits nuancés et divers dans lesquels nous, les femmes noires, existons chaque jour», a déclaré le Dr Indira Etwaroo, directeur exécutif, BHT. “Le thème de cette année nous permet vraiment de regarder ces problèmes actuels à travers l’objectif d’un dialogue honnête et ouvert avec les hommes noirs.”

En plus des spectacles de Brooklyn, The Billie apportera sa vitrine de monologues au dynamique WACO Theatre Center de Los Angeles, en Californie, pour sa première sur la côte ouest le samedi 7 mars à 15h.

INFORMATIONS SUR LES BILLETS

Les billets d’admission générale pour 50in50: Letters to Our Sons sont à 25 $ et peuvent être achetés en ligne sur thebillieholiday.org. Pour les billets par téléphone, composez le (718) 636-6995. Les billets sont également disponibles en personne aux bureaux administratifs du Billie Holiday Theatre au Restoration Plaza, 1368, rue Fulton | Du lundi au vendredi de 16h à 19h et le samedi de 12h à 16h.

Lauréat AUDELCO et Obie Théâtre de vacances Billie est consacré à la découverte de la narration de classe mondiale avec un accent sur les histoires pour, par, sur et près des personnes d’ascendance africaine. Le Billie présente, promeut et soutient un art qui reflète les questions définitives de notre temps dans et à travers toutes ses formes d’expression. Le Billie Holiday Theatre a été une plate-forme importante pour de nombreux artistes de théâtre noir, y compris Samuel L. Jackson, Ruby Dee, Omari Hardwick, Debbie Allen, Wendell Pierce, Roger Robinson, John Amos, Sonia Sanchez et plus encore.

