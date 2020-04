Le Billie Holiday Theatre présentera une édition virtuelle spéciale de 50in50: Lettres à nos fils le 4 avril – Blackfilm

Lauréat AUDELCO et Obie Théâtre de vacances Billie présentera une édition virtuelle spéciale de sa célèbre série de vitrines de monologues 50in50 avec le très attendu 50in50: Lettres à nos fils dans le cadre de sa nouvelle Série de lecture #StayAtHome, une série innovante de lecture de jeux en ligne conçue pour rassembler des écrivains, des réalisateurs et des acteurs de partout au pays depuis leur propre maison via Zoom. Alors que ses émissions en direct, ses programmes, ses cours et ses lieux restent fermés alors que le monde navigue à travers la pandémie de COVID-19, The Billie vise à atteindre un public du coin et du monde entier avec cette série. Dans le cadre du printemps 2020 de Billie’s, 50in50: Letters to Our Sons devait initialement avoir sa première à Brooklyn à la mi-mars et sera désormais présenté en première virtuelle via la plate-forme Facebook Live du Théâtre.

50in50: Letters to Our Sons rassemble un collectif d’actrices dynamiques pour lire 50 monologues originaux de 50 femmes écrivains noires du monde entier en réponse au «génie» de MacArthur Dominique MorisseauLa déclaration de conservation. Le casting comprend: Lisa Arrindell (La vie immortelle d’Henrietta manque, saints et pécheurs, chat sur un toit en étain chaud), Vanessa Bell Calloway (Saints et pécheurs, Harriet, Coming 2 America) Keena Ferguson (Sistas, Atlanta, S.W.A.T.), Celestine Rae (Boardwalk Empire, Blacklist), Phyllis Yvonne Stickney (Comment Stella a récupéré son groove, les femmes de Brewster Place) `rand Pauletta Pearson Washington (Elle doit l’avoir, The Old Settler et Autumn at The Billie). Réalisé par Indira Etwaroo avec de la musique live interprétée par Maritri Garrett et Tayler Harris, 50in50 sera présenté le samedi 4 avril à 19h via https://www.facebook.com/billieholidaytheatre ..

Cette année, Dominique Morisseau demande: «Si les fils ne naissent pas seulement de nos reins, mais aussi de nos énergies collectives, que voulons-nous dire à nos fils? Cette légion d’hommes qui grandira dans une ère post #metoo, post #blacklivesmatter, post #timesup? Quand avons-nous été les défenseurs d’hommes dont la musique sans sourdine continue de souiller et de dégrader nos corps sacrés? Quand nous savons que ces fils grandissent également dans un monde avec nos filles, qui voulons-nous qu’ils deviennent? Quel souhait, quelle leçon, quelle vérité voulons-nous qu’ils sachent qui pourraient changer leur cours? Créer un avenir de guerriers, de géants doux, d’hommes gracieux, gentils, aimants et qui soutiennent la vie? Que voulons-nous qu’ils sachent sur nous et sur eux-mêmes? Et si nous pouvions créer une carte pour leur survie, quelle serait la route? »

«Avec 50in50, nous voulions créer un espace et une plate-forme pour l’agence et l’autonomisation afin que les femmes puissent partager leurs histoires à partir des endroits nuancés et divers dans lesquels nous, les femmes noires, existons chaque jour», a déclaré le Dr Indira Etwaroo, directeur exécutif, BHT. “Le thème de cette année nous permet vraiment de regarder ces problèmes actuels à travers l’objectif d’un dialogue honnête et ouvert avec les hommes noirs.”

La nouvelle série de lecture #StayAtHome de Billie a été officiellement lancée plus tôt cette semaine en partenariat avec le célèbre Silvera Writers’s Workshop, #StayAtHome est avec l’automne de Richard Wesley. La lecture virtuelle a été dirigée à distance par le célèbre Walter Dallas, à l’origine du meilleur jeu de l’année récompensé par AUDELCO, en plus de cinq autres prix AUDELCO. L’automne explore les clivages marquant des agendas politiques très différents par rapport aux besoins du peuple.

“Tout au long de l’histoire, les arts ont été la réponse de l’humanité en temps de lutte, de difficultés et de chaos impensables”, a déclaré le Dr Etwaroo. «Ce ne sera pas différent, car nous présentons des artistes et des histoires en ligne, et j’espère que nous, en tant que communauté mondiale, sortirons plus forts, plus résilients et plus unis que jamais.»

«Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de l’art pour nous aider à voir la voie à suivre en ces temps incertains. Nous, à l’atelier des écrivains Frank Silvera, “ a déclaré Garland Lee Thompson, Jr., directeur exécutif, FSWW, «Nous sommes déterminés à faire notre part au fur et à mesure que notre nation progresse et après cette pandémie à un moment où nous pouvons à nouveau être dans la même pièce pour rire, partager nos histoires et apprendre.»