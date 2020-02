Le bon et le mauvais de Star Wars: The Rise of Skywalker

The Freeous B-Movie Column Issue # 541: The Good and Bad of Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker

Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans la chronique des critiques de films d’Internet qui croit fermement que bien que posséder le Millennium Falcon puisse sembler cool, en réalité c’est probablement juste une grosse douleur dans le cul, The Gratuitous B-Movie Column, et je suis votre accueillir Bryan Kristopowitz. Dans ce numéro, numéro cinq cent quarante et un, je jette un œil aux bons et mauvais côtés du dernier film de Star Wars et du dernier film de la «Skywalker Saga», Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker, qui a frappé Les écrans de cinéma nord-américains à la mi-décembre 2019 et continuent de jouer dans les salles de cinéma partout (enfin, pour autant que je sache).

Comme je l’ai fait avec les deux autres films de la trilogie Disney, The Force Awakens et The Last Jedi, je ne ferai pas une critique “typique” ou “correcte” de The Rise of Skywalker. Au lieu de cela, je vais expliquer ce que je pense être bon et ce qui était mauvais dans le film. Je vais également me livrer à des spoilers, donc vous avez été averti, juste au cas où vous n’auriez pas encore vu The Rise of Skywalker. Il y a probablement encore quelques-uns parmi vous.

Donc encore, cet avis contient des spoilers. Tu étais prévenu.

Le bon et le mauvais de Star Wars Episode IX: La montée de Skywalker

Le bon

–Ce film a un vrai méchant: Contrairement aux deux précédents films Disney “Skywalker Saga”, The Rise of Skywalker a un vrai méchant en elle. L’empereur Palpatine, que nous pensions tous incinéré à la fin du Retour des Jedi, est de retour, et il a guidé Kylo Ren et The First Order tout ce temps en préparation de The Last Order, son grand plan hooha pour détruire la Résistance, dirigez la galaxie et ramenez les Sith à pleine puissance. Maintenant, est-ce que tout cela a un sens puisque, encore une fois, nous avons tous vu l’Empereur mourir à la fin du Retour des Jedi? Non, cela n’a aucun sens. Mais, compte tenu de ce que les deux précédents films ont dû faire (le Kylo Ren incroyablement peu impressionnant et le Général Hux encore moins impressionnant), je suis heureux que l’Empereur soit revenu. Et cette fois, l’empereur est terrifiant. Il ne peut pas bouger tout seul, il semble être aveugle et il ressemble à un fantôme zombie. Et quand il parle, vous écoutez en état de choc absolu. C’est le fichu empereur, mec.

Est-ce que tout cela est arrivé parce que Snoke a été tué dans The Last Jedi?

–La sortie de la princesse Leia de la franchise est digne: Avec Carrie Fisher mourant avant de pouvoir filmer n’importe quelle scène pour The Rise of Skywalker, il était difficile de voir comment son personnage de Princess Leia pourrait être une grande partie du film, sauf avec la façon dont The Last Jedi s’est terminé Leia allait devoir être une grande partie de l’histoire. Il n’y avait tout simplement aucun moyen de contourner cela. Alors, comment Lucasfilm et Disney géreraient-ils la perte de Fisher? Refonte de la pièce? Est-ce qu’une version CGI de Fisher, comme cela a été fait pour Rogue One? Le réalisateur JJ Abrams a décidé de réutiliser des séquences inutilisées de The Force Awakens et The Last Jedi, des doublures de corps et des CGI pour avoir Leia dans le film. Je ne pensais pas que cette stratégie fonctionnerait. Heureusement, cette stratégie a fonctionné et les séquences inutilisées s’intègrent parfaitement à tout ce qui se passe. La mort éventuelle de Leia est un peu trop brusque, mais cela fonctionne et est émotionnellement approprié. Au moins, elle n’est pas morte dans les cinq premières minutes du film dans une scène d’explosion de cul boiteux, ni tuée hors écran. Cela aurait été ennuyeux.

–Le retour de Lando Calrissian: Lando Calrissian était le seul personnage majeur de la trilogie originale à revenir, et, mec, c’était cool de le revoir une fois de plus, faisant ce truc d’infiltration qu’il a si bien fait dans Retour du Jedi. Et c’était super génial de le revoir piloter le Millennium Falcon. La seule vraie déception avec le retour de Lando est qu’il n’avait pas Nien Nunb avec lui dans le cockpit. Cela aurait dû arriver.

Je peux également dire que Billy Dee Williams, à l’âge de 82 ans, a toujours cette douceur fraîche qui l’a rendu Billy Dee putain de Williams.

–Poe Dameron est un personnage réel dans ce film: Comme le décrit Oscar Isaac, Dameron n’était pas vraiment un personnage de The Force Awakens. Il avait un peu plus à faire dans The Last Jedi mais il n’était toujours pas un personnage à part entière. Il est finalement devenu une vraie personne dans The Rise of Skywalker. Et il est exactement le genre de dur à cuire que les nouveaux films de Star Wars avaient besoin. Et nous savons maintenant que Dameron a un passé louche comme l’enfer, il y a donc beaucoup à explorer avec lui si Disney décide de faire un film sur Dameron ou l’incorpore dans une émission de télévision. Je sais que je veux voir plus de ses aventures passées, en particulier avec Zoril Bliss (Keri Russell). C’est dommage qu’il ait fallu deux films pour comprendre que Dameron était un dur à cuire, mais au moins nous avons pu le voir atteindre une partie de son potentiel.

Je souhaite cependant que Dameron soit un meilleur pilote. Cela aurait pu faire de lui le «nouveau» Han Solo. Pour le moment, il est juste assez bon. Il n’est pas tout à fait au niveau de Han Solo. Peut-être que Disney fera un film Dameron à l’avenir? Je paierais pour voir ça.

–Rey atteint son objectif et nous découvrons quel est son accord: Tant que Rey, tel que décrit par Daisy Ridley, a continué à faire partie de la nouvelle trilogie Star Wars et a continué à s’entraîner en tant que Jedi pour qu’elle devienne, à terme, le personnage de type bon à rien dont les nouveaux films avaient besoin. Luke Skywalker est un fantôme de la Force maintenant, et personne d’autre n’attendait dans les coulisses pour prendre le relais, donc Rey allait être le seul. Et, mec, elle est tellement géniale dans The Rise of Skywalker. Elle est en plein contrôle de ses capacités Jedi et peut aller de pair avec n’importe qui, y compris cette mauviette Kylo Ren. Et, encore une fois, elle est tellement géniale dans le film.

Maintenant, l’un des grands mystères de Rey était son passé. Qui diable était-elle? Les derniers Jedi semblaient suggérer qu’elle n’était personne en particulier, mais The Rise of Skywalker révèle qu’elle est liée à l’empereur. Je n’ai pas vu ça venir du tout.

J’ai lu quelque part que Ridley en avait probablement fini avec Star Wars et Rey n’apparaîtra dans aucun futur film ou émission de télévision. J’espère que ce n’est pas le cas. J’espère qu’elle obtiendra au moins un film où elle pourra être la pleine sur le héros et battre le méchant et sauver la journée et ainsi de suite. Ou une mini-série Disney +. Ce serait cool.

–Le score de John Williams est fantastique: Toutes les partitions que Williams a faites pour Star Wars ont été impressionnantes, mais celle-ci, au théâtre, m’a paru très spéciale. Je ne sais pas pourquoi, car je n’ai rien remarqué de nécessairement nouveau ou différent de ses précédents scores Star Wars, mais, pour une raison quelconque, celui-ci était génial. Et la musique du générique de fin était également géniale, en particulier la section où le thème d’ouverture est repris. Je vais certainement devoir acheter ce CD de partition. J’adorerais l’écouter comme de la musique.

Et comment c’était de voir le caméo de deux secondes Williams dans le film? Je savais que c’était lui.

–Le retour de Han Solo: Oui, c’est un bref moment dans la tête de Kylo Ren alors qu’il comprend qu’il veut redevenir Ben Solo, mais c’est quand même cool de voir Harrison Ford comme le vieux passeur une fois de plus. Il n’aurait pas dû être tué au départ.

–John Boyega donne sa meilleure performance de la trilogie Disney: Finn de John Boyega était un personnage ennuyeux à la fois dans The Force Awakens et The Last Jedi, principalement parce qu’il semblait que Boyega était en train de sur-jouer le rôle. Dans The Rise of Skywalker, Boyega découvre enfin qui et ce qu’est Finn. Il est toujours un “grand” personnage, il a toujours beaucoup de personnalité, mais il n’est pas partout cette fois. Il est sobre et concentré et, bien plus intéressant cette fois-ci. Et sa relation dans le moment avec Jannah de Naomi Ackie était assez cool aussi.

–Stormtroopers avec jet packs: Oui. Stormtroopers avec jet packs. Pourquoi diable est-ce le premier film où l’on voit ce genre de chose?

–Ce petit robot: Le nom du petit robot est apparemment D-O et il est sacrément adorable. Je sais que tout le monde semble aimer le petit technicien extraterrestre Babu Frik, mais D-O est la nouvelle chose mignonne de la franchise de films Star Wars.

–Cette scène où Rey attaque le navire de Kylo au ralenti: Nous avons tous vu un aperçu de cette scène dans les différentes bandes-annonces de The Rise of Skywalker, et c’était cool et tout, mais la scène complète est un spectacle à voir. Normalement, je me plaindrais d’avoir un ralenti dans un film Star Wars parce qu’il n’appartient pas vraiment (si cela ne s’est pas produit dans la trilogie originale, cela ne devrait pas se produire dans un futur film Star Wars. t), mais dans ce cas, je ferai une exception. La scène est tellement foutue que je ne peux pas attendre de la regarder un million de fois sur YouTube, car cette scène y vivra pendant des décennies à venir.

–Je suis Rey. Rey qui? Rey Skywalker: Oui, je suis prêt à admettre que cette séquence m’a donné des frissons. Je n’aurais pas dû parce que, tout comme la scène au ralenti, elle semble hors de propos dans un film Star Wars. Mais ensuite, avoir Rey dire qu’elle est un Skywalker, après avoir vu le fantôme de Luke’s Force (a-t-elle également vu le fantôme de Leia’s Force? Quelque chose semblait se tenir à côté de Luke mais je ne pouvais pas dire ce que c’était), dans la dernière scène de la «Skywalker Saga», je suis devenu émotif. Est-ce la fin que je pensais voir? Non pas du tout. Mais c’est la fin de la Saga, et cela signifie quelque chose.

Je me demande combien de temps elle est restée là-bas sur Tatooine, dans le vieil endroit de Luke. Vous pensez que ce sera un spin-off de roman de Star Wars à un moment donné? Ou une bande dessinée?

Le mauvais

–Toujours pas de fanfare d’ouverture: Je m’en plains avec chaque film de trilogie Disney et le manque total de musique sur le logo Lucasfilm n’a aucun sens. La fanfare d’ouverture avant les films Original Trilogy et Prequel Trilogy fait partie de l’expérience de regarder ces films. Pourquoi diable Disney n’a-t-il pas trouvé quelque chose pour ses films? Pourquoi ne pas utiliser le thème Disney, ou, merde, maintenant que Disney possède 20th Century Fox, pourquoi ne pas utiliser le thème Fox comme fanfare d’ouverture? Un logo Lucasfilm silencieux est, était et sera toujours faux.

–L’intrigue est un gâchis incohérent: Je ne pourrais pas expliquer l’intrigue de The Rise of Skywalker si ma vie en dépendait. Je ne suis toujours pas tout à fait sûr de ce qui se passe réellement dans le film. Je ne peux nommer aucune des nouvelles planètes vers lesquelles les personnages vont, ni expliquer ce que l’enfer est si spécial à propos de l’un d’eux. Et le gros plan de l’ordonnance finale de l’empereur semble tellement hors du champ gauche que je me demande si tel était le véritable plan qu’Abrams avait pour les films Disney en premier lieu. Je ne pense pas que ce l’était. C’est comme le retour de l’empereur. L’empereur et le pouvoir de l’empereur ont dû être ramenés parce que le film avait besoin d’un mal réel et terrifiant. Il n’y avait nulle part où aller après les derniers Jedi.

–Pourquoi Kylo Ren voudrait-il tuer l’empereur?: J’ai du mal à croire que Kylo Ren voudrait tuer l’empereur. Même un ivrogne avec le pouvoir, le trou du cul totalement psychotique Kylo Ren voudrait tuer l’empereur. Puisqu’il est tellement obsédé par Dark Vador et le pouvoir de l’ancien Empire, je trouverais plus crédible que Ren voudrait voir si l’Empereur était en effet encore en vie et ensuite unir ses forces avec lui. Parce que, merde, l’empereur est l’empereur, une vraie affaire Sith. Je pense que ce serait plus important qu’autre chose.

–Pourquoi Kylo n’a-t-il pas simplement obtenu un autre putain de casque?: Écoutez, c’est le nouveau chef du Premier Ordre, le meilleur. Pourquoi ne commanderait-il pas simplement un nouveau putain de casque au lieu de faire réparer son ancien? Un méchant comme Ren, essayant d’établir un nouvel empire pour prendre le contrôle de la galaxie et gouverner, semble-t-il être le genre de gars qui serait intéressé à recycler / économiser / gérer les ressources?

–Rose Tico a été poussée à l’arrière-plan sans raison: J’ai aimé Rose Tico dans The Last Jedi et j’espérais que, puisqu’elle avait survécu à ce film, elle serait dans The Rise of Skywalker et ferait partie du groupe d’action principal. Et elle serait la petite amie de Finn, n’est-ce pas? Cela semblait être la direction vers laquelle le personnage se dirigeait. Au lieu de cela, dans The Rise of Skywalker, Rose Tico est un personnage d’arrière-plan qui traîne avec Leia au siège et, bien, ne fait vraiment rien. Est-ce arrivé parce que tant de gens étaient contrariés par sa présence dans The Last Jedi? Si c’est le cas, c’est vraiment triste comme l’enfer. Elle aurait dû faire partie de l’équipe principale.

–Un manque de Luke Skywalker: Oui, je comprends, Luke est un fantôme de la Force maintenant, donc il ne fera plus partie de l’essentiel de l’histoire. Cela ne se produit tout simplement pas avec les personnages qui deviennent des fantômes de Force. Mais il est toujours Luke Skywalker, et cela devrait compter pour quelque chose. Au moins, il a pu faire toute la relance de son truc X-wing. C’était une scène plutôt cool.

–Le général Hux est un turncoat – qui s’en soucie?: Le général Hux est l’un des méchants les moins impressionnants de l’histoire du cinéma. Il est juste boiteux comme l’enfer. Donc, quand il est révélé que Hux est celui du Premier Ordre qui transmet des informations à la Résistance et qu’il est un revirement, il ne s’est tout simplement pas inscrit comme un gros problème. Je veux dire, alors si Hux est un traître? La seule partie cool de toute cette section du film est Hux est abattu par le général Pryde de Richard E. Grant, un acteur et un personnage qui aurait dû être dans les trois films Disney. Si Pryde avait été dans The Force Awakens et The Last Jedi, ces films auraient été meilleurs. Ils auraient eu au moins un vrai méchant en eux.

–Pas de duels au sabre laser: J’espérais vraiment que, puisque c’était le dernier film “Skywalker Saga”, nous aurions un duel de sabre laser vraiment génial et dur à cuire entre Rey et Kylo Ren. Cela ne s’est pas produit. Le duel sur le bateau a en quelque sorte commencé cool, mais il s’est juste arrêté. Et puis, quand Rey affronte l’Empereur, j’ai pensé, eh bien, merde, peut-être que nous aurons quelque chose ici. Cela n’est pas arrivé non plus. Et c’est dommage car la trilogie Disney avait vraiment besoin d’en avoir une, et comme c’était la dernière, c’était tout.

Peut-être que nous aurons enfin une action cool au sabre laser si et quand Disney fait un film de Darth Vader à la recherche d’un Jedi. Vous penseriez que ce film serait en développement actif.

–La fin est trop abrupte: L’empereur est le mal ultime de la galaxie. Vous penseriez qu’il faudrait plus d’une minute pour le détruire complètement, surtout lorsqu’il devient encore plus puissant, se régénère et envoie un éclair de Force qui empêche des milliers de vaisseaux spatiaux de fonctionner. Mais c’est ce qui se passe. Oui, je comprends, Rey a tout le pouvoir des Jedi derrière elle, mais une minute? Vous penseriez qu’il faudrait au moins deux minutes pour vaincre complètement l’empereur.

–Qu’est-ce que c’est que ce putain de serment?: Les personnages qui parlent de la trilogie Disney sont quelque chose qui me dérange depuis que c’est arrivé la première fois dans The Force Awakens. Je ne veux entendre personne dire “bâtard” dans l’un de ces films. Ce mot, et tous les mots superflus, ne devraient pas exister dans l’univers Star Wars. L’enfer est acceptable puisque Han Solo l’a dit dans Empire, mais c’est aussi loin que cela devrait aller. Personne ne devrait jamais dire «enculé» dans un film Star Wars. Ou émission de télévision. Cela ne devrait pas arriver.

Conclusion:

Quand j’ai quitté le théâtre après la fin de The Rise of Skywalker, je savais que je l’aimais mais je ne savais pas si je l’aimais plus que The Last Jedi. Après quelques jours, j’ai compris que j’aimais plus The Rise of Skywalker que The last Jedi. En fait, de la trilogie Disney, The Rise of Skywalker est le meilleur des trois, du moins selon moi. Mais, dans le grand schéma des choses, cela ne veut vraiment pas dire grand-chose. Il est évident pour moi que, maintenant qu’elle est terminée, la trilogie Disney n’était rien de plus que Disney exploitant une franchise de cinéma bien connue car elle en était propriétaire et il serait stupide de ne pas faire un autre film et plus d’argent. Disney n’avait pas vraiment d’histoire qu’il voulait raconter. Il voulait juste gagner de l’argent. Et même s’il n’y a rien de mal à vouloir gagner de l’argent, il aurait été judicieux pour Disney de trouver une histoire à raconter avant de créer une nouvelle trilogie Star Wars. Cela ne s’est tout simplement pas produit ici. Et bien que la trilogie Disney soit bonne (personne n’a fait un mauvais film Star Wars, du moins pas encore), elle n’est pas aussi bonne que la trilogie originale ou la trilogie Prequel. Des trois trilogies, c’est la moindre des trois. Et ce n’est même pas proche.

Alors, où va la franchise de films Star Wars? Je n’ai aucune idée. Rian Johnson est toujours en train de faire une trilogie, mais nous ne savons pas encore exactement ce que cela signifie. Ces gars de Game of Thrones étaient censés faire quelque chose, mais cela ne semble plus se produire. Je sais que je veux voir quelques films différents, comme un film de Dark Vador, un film de Luke Skywalker, mais qui sait si cela se produira jamais. Star Wars est en train de devenir un gros problème dans la télévision en streaming, avec The Mandalorian étant un méga hit pour Disney + et Baby Yoda étant un phénomène de la culture pop, alors j’imagine que nous verrons plus de ce genre de chose (bien que Obi- Wan show semble être en difficulté en ce moment).

Je suis sûr que nous continuerons tous à regarder ces films, tous ces films, pendant des décennies à venir, même ceux dont nous ne nous soucions pas vraiment. C’est exactement ce que nous faisons en tant que fans de Star Wars. Au moins, la trilogie Disney, aussi sérieusement imparfaite qu’elle soit, s’est terminée sur une note positive en quelque sorte. C’est super. Je souhaite juste que ce soit plus frais. Beaucoup, beaucoup plus cool.

Évaluation: 8.0 / 10.0

**

La colonne B-Movie gratuite La page Facebook!

Veuillez vérifier et «aimer» La page Facebook de la colonne B-Movie gratuite, qui est ici.

La page Facebook de la colonne B-Movie gratuite! Ouais!

**

Les films de la saga Star Wars classés

J’ai décidé, cette fois-ci, de classer uniquement les films de la “Skywalker Saga” par opposition à l’ensemble de la franchise de films Star Wars, donc je retire Rogue One de la considération ici (je n’ai toujours pas vu le film Han Solo donc je ne peux évidemment pas l’inclure ici non plus). Cette liste comprend uniquement les films de la «Skywalker Saga», et ils apparaissent par ordre décroissant.

L’empire contre-attaque

La vengeance des Sith

Un nouvel espoir

Le retour des Jedi

Attaque des clones

La menace fantôme

La montée de Skywalker

The Last Jedi

le réveil de la force

**

Choses à surveiller

–À la recherche des derniers héros d’action: Ceci est un documentaire sur les films d’action et les héros de films d’action des années 80 et, mec, il a l’air fabuleux. Et il semble que cela couvre tout ce qui est orienté vers l’action depuis les années 1980, des films hollywoodiens à gros budget comme Beverly Hills Cop et Commando et les films Rambo aux trucs à petit budget comme les films de Cannon (American Ninja, Revenge of the Ninja, The Death Wish suites, des trucs comme ça). Il y a aussi des interviews avec les personnes derrière la plupart des films (Paul Verhoeven!). Je veux vraiment vérifier cela.

–Terminator: Dark Fate: J’ai fait une “bonne et mauvaise” critique pour ce film (vérifiez cette critique ici) et je suis curieux de voir si je ressens la même chose après une deuxième visionnage. Il ne semble pas que Terminator ait été un succès partout dans le monde et ce sera le dernier jusqu’à ce que quelqu’un décide de le redémarrer complètement, donc si vous n’avez pas fait l’effort de le voir sur grand écran, assurez-vous de choisir cette vidéo maison sort et voyez ce que tout le hub hub et hooha étaient.

–Bord de la hache: Les braves gens d’Arrow Video sont à l’origine de cette sortie Blu-ray d’un film slasher à petit budget de la fin des années 1980 en provenance d’Espagne, mais qui se déroule en “Californie du Nord”. Je n’ai jamais vu ce film et, à vrai dire, je ne me souviens pas l’avoir vu dans aucun des magasins de vidéo que j’ai fréquenté dans la journée, donc je n’ai aucune idée si c’est bon ou non. Dans le grand schéma des choses, cela importe-t-il même? Vous savez que, venant d’Arrow Video, la présentation va être incroyable et les fonctionnalités spéciales vont être captivantes ou, au moins, intéressantes, et n’est-ce pas ce que nous voulons tous de toute façon? J’aimerais voir cela, cependant, pour étendre mon «expérience» de film slasher. Quelqu’un du tout?

–Anges tombés: Cela semble être une sorte de truc d’horreur d’action à petit budget sur les chasseurs de démons et le monde de la chasse aux démons. Le maquillage et les effets spéciaux que nous voyons dans la bande-annonce sont plutôt cool, et, honnêtement, je suis toujours à la recherche d’un film sur un groupe de personnes qui sont dans le monde, chassant et tuant des monstres et ainsi de suite. Et Michael Madsen et Eric Roberts sont dedans, probablement dans des camées de quelque sorte, donc c’est cool. Ceci est un autre que je veux absolument vérifier.

**

Prochain numéro: Attrition avec Steven Seagal! Et cela arrivera cette fois!

**

Découvrez ma visite de l’ensemble de Widow’s Point!

Lisez-le ici!

**

Entrevues les plus récentes

Steve Latshaw

Rick Hurst

Douglas Burke

Jeff Farley

Fred «Le marteau» Williamson

Nico Sentner

Everett Ray Aponte

Max Martini

Tom Huckabee

Jason Kellerman

David Tarleton

Roxy Shih

Jesse V. Johnson

Tamas Nadas (2)

Jesse Thomas Cook

Adam Seybold

Liv Collins

Bryan C. Winn

Jeffrey Combs

Ezra Tsegaye

Alexander Nevsky (4)

Sebastian Wolf

Dana Gould

Janet Varney

Richard Brake

Steven Lambert

Rolfe Kanefsky

Robert Donavan

Lukas Hassel

Jessica Morris

Daniel Roebuck (2)

Clint Carney

**

Suis moi sur Twitter!

**

Eh bien, je pense que ce sera tout pour le moment. N’oubliez pas de vous inscrire avec disqus si vous souhaitez commenter cet article et tout autre article 411. Vous savez que vous le souhaitez, alors allez-y.

Règle des films B. Souvenez-vous toujours de cela.