Le boss de Marvel partage une image spectaculaire de Batman

Joe Quesada, l’un des grands chefs de Marvel, révèle une image nouvelle et étonnante de Batman dans ses réseaux sociaux.

Bien qu’il soit vice-président exécutif et directeur créatif de Marvel Entertainment, Joe Quesada, aime tous les super-héros. Il le démontre en publiant une image recréant l’un des meilleurs personnages de ses rivaux commerciaux. Batman Il n’a probablement jamais été aussi populaire et une grande avalanche de contenu est attendue dans les bandes dessinées et les films.

À côté de l’image, il a écrit: «Détail de mon Batman inachevé dans le Raw of Drink and Draw de la nuit dernière. Ce n’est qu’une partie d’une pièce beaucoup plus grande que j’espère terminer dans la semaine prochaine, mais je dois d’abord payer les factures. »

Après la nouvelle, Dan DiDio, co-éditeur de DC Comics, a démissionné, Quesada a exprimé ses regrets car un homme qu’il respectait ne travaillerait plus dans la compétition. Le patron de Marvel n’en sait pas plus sur la situation que ce qui a été rapporté, mais il est quand même triste.

“Alors que le monde de la bande dessinée aime regarder les choses en termes de héros et de méchants, c’est loin d’être vrai”, a déclaré Quesada. «J’ai rencontré Dan Didio des années avant qu’il ne soit dans DC Comics. Nous vivons dans des univers différents et rivalisons depuis plus d’années que je ne me souvienne, c’est un bon gars et un ardent défenseur de notre environnement depuis près de deux décennies. Je lui souhaite personnellement le meilleur et nous attendons avec impatience tous ses efforts et succès futurs. »

La guerre entre éditeurs qui ne semble jamais finir.

Marvel et DC Comics ils font face à la fois dans les bandes dessinées et dans les films. Puisque les deux veulent avoir les personnages les plus populaires et les plus appréciés du grand public.

Oui le UCM (Marvel Cinematic Universe) Il est très solide et chaque livraison est très attendue, il semble que DC Comics Commencez à bien faire les choses. Cette année, ils ont sorti Oiseaux de proie et en été ça arrivera Wonder Woman 1984, ils préparent également le redémarrage de Batman, quelque chose de très attendu par les fans du monde entier.

