Le bouclier de Captain America est entre de bonnes mains

L’acteur Anthony Mackie, qui a joué Falcon dans Marvel Cinematic Universe, a déclaré que le bouclier de Captain America était entre les meilleures mains.

Dans la série Falcon et le soldat d’hiver on peut vérifier que John Walker (acteur Wyatt Russell) est le nouveau propriétaire de l’identité et du bouclier de Captain America du Univers cinématographique Marvelmais il est prévu que Faucon (Anthony Mackie) Obtenez ce rôle plus tard. Maintenant, l’acteur a partagé ses réflexions sur ce que cela signifie pour lui et dit que le célèbre bouclier blanc, rouge et bleu est entre de “bonnes mains”.

«C’est monumental. Je veux dire … que Marvel sélectionne un jeune homme noir aux États-Unis pour représenter Captain America est sans précédent. Il n’y a rien qui puisse être comparé à cela. Je suis touché que mes enfants puissent voir un homme noir comme Captain America, mais aussi que tous ses amis blancs, noirs, latins et asiatiques puissent voir un homme noir comme Captain America. »

Quant à la transformation de Sam Wilson dans le grand héros de MarvelIl a ajouté: “Le bouclier est entre de bonnes mains.”

Pourquoi n’aura-t-il pas le bouclier au départ?

Selon les fuites du premier épisode de Falcon et le soldat d’hiver, au caractère de Anthony Mackie ils ne le laissent pas être le Captain America même si Steve Rogers (Chris Evans) lui a donné le témoin Avengers: Fin de partie. La raison en est qu’il était du côté opposé des accords de Sokovie dans le film de 2016 qui a provoqué une Guerre civile entre Avengers. C’est pourquoi le gouvernement américain ne lui fait pas confiance.

Mais des problèmes surgiront lorsque le nouveau Captain America appelé John Walker Il est très brutal avec ses performances et n’a aucun scrupule à tuer ses ennemis. Il fait également partie d’une grande conspiration sans le savoir, ce qui forcera Falcon et le soldat d’hiver pour l’arrêter et le bouclier changera de mains à son propriétaire légitime.

