Le bureau: la pire chose que Michael Scott ait jamais faite | .

Michael Scott a pris plusieurs décisions discutables pendant son séjour Le bureau, mais un moment spécifique se distingue des autres. Le personnage, joué par Steve Carell, a été le directeur régional de la branche Dunder Mifflin Scranton jusqu’à son départ au cours de la saison 7. Michael a mis beaucoup d’efforts sur son statut social et sa perception aux yeux de ses pairs, qui avaient parfois tendance à retour de flamme.

Il ne faisait aucun doute que Michael était un excellent vendeur, mais sa personnalité ne correspondait pas toujours aux besoins d’un manager. Il a priorisé le moral des employés plus que la productivité, ce qui a causé plusieurs problèmes avec l’entreprise. Malgré son manque de compétences en gestion, Michael a en quelque sorte gardé la succursale de Scranton à flot. Quant à ses employés, Michael les considérait plus comme des amis que ses collègues. Son comportement inapproprié a découragé de nombreuses personnes, mais il n’a jamais voulu parler de mauvaise volonté.

Au cours de The Office, Michael a traité Toby Flenderson assez horriblement. Ses interactions avec le responsable des ressources humaines sont devenues un bâillon de longue date pour la série, car Michael blâmerait Toby pour tout ce qui s’est passé sur le lieu de travail. De plus, Michael a manipulé quelques autres collègues à l’occasion, comme forcer Dwight Schute à prendre le blâme pour ses erreurs. Ce n’est également un secret pour personne que Michael n’a pas toujours traité les femmes avec le respect qu’elles méritaient. Sa naïveté a vraiment été mise à l’honneur pendant son pire moment: promettre un groupe d’écoliers pour les études collégiales et ne pas tenir l’affaire. Le moment, bien sûr, a été mis en évidence dans l’épisode de la saison 6, “Scott’s Tots”.

Dix ans avant l’épisode, Michael a conclu un accord avec une classe de troisième année d’enfants défavorisés qu’il paierait leurs frais de scolarité s’ils obtenaient leur diplôme d’études secondaires. Le groupe, connu sous le nom de Scott’s Tots, a invité Michael à revenir pour célébrer leur réussite. Il est arrivé à contrecœur avec Erin Hannon alors que les étudiants l’applaudissaient et le traitaient comme un héros. Michael a ensuite révélé qu’il n’avait pas d’argent, mais il leur a apporté toutes les batteries d’ordinateurs portables en récompense. Le groupe était visiblement bouleversé tandis que Michel partait, se sentant dégonflé.

Lorsque Michael a fait la promesse, il pensait que son salaire augmenterait progressivement suffisamment pour payer suffisamment pour les études collégiales des enfants. C’était évidemment loin, même une décennie auparavant, mais Micheal irait au-dessus pour impressionner. Il n’avait certainement pas l’intention de ruiner l’avenir des étudiants, mais du même coup, il aurait dû savoir mieux que de faire une promesse si difficile à tenir. Ces pauvres étudiants ont fait beaucoup confiance à Michael et il n’y a même pas pensé avant la décennie.

Encore une fois, c’était une situation qui prouvait que Michael n’avait jamais l’intention de faire quelque chose de intentionnellement terrible, mais son habitude d’essayer de bien paraître en ce moment avait pris le dessus. L’épisode avec Scott’s Tots est toujours si déprimant que les fans de Le bureau ne peut toujours pas le revoir sur les rediffusions ou le streaming. La séquence au lycée était si digne de grincer des dents mais au moins Michael a eu le courage de se présenter en personne pour révéler la vérité.

