Le bureau: les pires choses que les femmes de Dunder Mifflin aient jamais faites

Les personnages de The Office font souvent face à beaucoup de choses inappropriées et non professionnelles au travail comme à l’extérieur. Ces personnages sont souvent exagérés, avec quelques-uns qui sont plus réalistes et normaux, et cela conduit à beaucoup de situations hilarantes. Alors que la plupart des personnages principaux sont des hommes, on dit souvent qu’ils font de très mauvaises choses, les femmes de Dunder Mifflin ont également leurs mauvais moments.

Voici les dix pires choses que les femmes de Dunder Mifflin ont faites.

10 Phyllis: Révéler qu’Angela trompait Andy avec Dwight

Phyllis et Angela ne s’entendent jamais vraiment, et c’est principalement à cause d’Angela. Alors qu’Angela commence à intimider Phyllis au sujet du comité de planification du parti, Phyllis finit par la prendre sur elle lorsqu’elle surprend Angela en train de tromper Andy avec Dwight. Elle l’utilise pour faire chanter Angela pour qu’elle fasse ce qu’elle veut. Alors qu’à certains égards, Angela avait cette idée, Phyllis révélant à tout le bureau qu’Angela avait trompé Andy était hors de propos.

9 Erin: Rencontre avec Gabe même si elle ne l’a jamais vraiment aimé

Erin est globalement l’un des personnages les plus doux de la série, et son plus gros défaut est qu’elle peut être terriblement naïve au point que c’est plutôt incroyable. Elle n’est pas très bonne pour être honnête au sujet de ce qu’elle veut et ressent, et cela la conduit à sortir avec Gabe. Elle n’est clairement pas intéressée par lui ou attirée par lui, mais elle continue à sortir avec lui. C’est quelque chose qui se fait le plus mal et se retient d’être heureux.

8 Meredith: toujours ivre au bureau et inapproprié

Meredith est probablement l’un des employés les moins professionnels de Dunder Mifflin. Elle se présente souvent au travail en portant des choses qui ne conviennent pas au lieu de travail, et elle fait constamment des blagues remplies d’insinuations. En plus de cela, elle est souvent ivre au travail, ce qui l’amène à faire des choses telles que flasher sa poitrine à Michael et allumer ses cheveux en feu lors d’une fête de travail.

7 Angela: être vraiment homophobe

Alors que de nombreux personnages de The Office ont leurs moments de jugement, Angela est peut-être la pire de toutes. Elle est connue pour être extrêmement tendue, pieuse et plutôt méchante. Bien qu’elle juge essentiellement tout le monde, cela va beaucoup trop loin lorsqu’elle est homophobe envers Oscar. Elle fait de nombreux commentaires sur sa sexualité et précise qu’elle pense que le fait d’être gay est dégoûtant. C’est définitivement quelque chose qui est hors de propos et qui ne devrait pas aller bien au travail ou n’importe où.

6 Pam: blâmer Meredith pour avoir commencé l’infestation par les poux

Pam est globalement l’un des personnages les plus sensés de la série qui sait que la façon dont Dunder Mifflin est dirigé est ridicule. Bien qu’elle ne s’habitue pas trop souvent à de terribles choses, c’est un exemple de sa cruauté. Au lieu d’admettre que c’est elle qui a amené les poux dans le bureau, elle laisse Meredith prendre la chute. Cela amène Meredith à se raser la tête, et c’est assez self-service que Pam ne l’arrête pas.

5 janvier: Faire dormir Michael au pied de leur lit

L’un des épisodes les plus emblématiques et hilarants de The Office dont les fans parlent encore aujourd’hui est l’épisode “Dinner Party”. Dans cet épisode, il a révélé à quel point la relation entre Jane et Michael était mauvaise. Jan est clairement plutôt contrôlant et pas très gentil avec Michael.

Elle ne le laissera pas faire grand-chose à l’appartement qu’il veut, mais le pire, c’est qu’elle ne le laissera même pas dormir sur son propre lit. Au lieu de cela, il doit dormir sur le petit coffre au bout du lit. Il s’agit clairement d’un comportement abusif et contrôlant.

4 Kelly: truquer des choses comme être enceinte pour attirer l’attention

Beaucoup d’employés de Dunder Mifflin font beaucoup de choses ridicules pour attirer l’attention, et le patron, Michael Scott, pourrait être l’un des pires de tous. Cependant, si quelqu’un au bureau est connu pour être un chercheur d’attention, c’est Kelly. Elle est toujours prête à attirer l’attention par tous les moyens nécessaires, même si cela signifie mentir et tourner des histoires. Elle raconte des mensonges tels qu’elle est enceinte quand elle n’est pas et qu’elle a été agressée alors qu’elle ne l’a pas fait.

3 Angela: honte à ses collègues et être vraiment critique

Ceci est un autre exemple d’Angela jugeant et cruel envers les gens avec qui elle travaille. En plus d’être homophobe, elle peut aussi être plutôt honteuse envers les autres et leur vie intime.

Elle fait souvent ce genre de commentaires sur Pam. Elle est également une énorme intimidatrice pour Phyllis pendant des années et se moque du poids de Kevin, et elle traite généralement les autres personnes avec qui elle travaille avec dédain.

2 Meredith: être un très mauvais parent

Meredith pourrait agir assez mal pendant son travail, mais l’une des pires choses à son sujet est en fait comment elle est en tant que parent. Bien que nous ne la voyions que brièvement dans son rôle de mère, il est clair qu’elle est plutôt négligente. Elle boit souvent et ses interactions avec ses enfants et la façon dont elle en parle ne sont jamais positives. De plus, il y a cette scène de la dernière saison où elle est ravie de voir son propre fils devenir strip-teaseuse lors de la soirée entre célibataires d’Angela.

1 janvier: Faire pression sur Michael pour qu’il fasse des choses au lit qu’il ne voulait pas faire

Jan pourrait commencer dans la série comme semblant assez calme et devant faire face à Michael, qui est extrêmement difficile et non professionnel. Mais, à mesure que le spectacle progresse, Jan devient bien pire. La pire chose qu’elle ait jamais faite n’est probablement pas d’écouter Micahel dans la chambre. Il exprime à Pam et à certaines autres femmes du bureau qu’elle ne respecte pas ses paroles sûres, ce qui signifie qu’elle l’agresse.

