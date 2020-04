Le bureau: qui était l’étrangleur Scranton? | .

Le mystère de l’étrangleur Scranton a été résolu sur Le bureau, mais cela n’a pas empêché les téléspectateurs de continuer à théoriser l’identité de la figure. Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de violence présentée dans la sitcom NBC, un tueur en série actif a servi de menace pendant plusieurs saisons.

Le Scranton Strangler était le surnom donné à un tueur en liberté à Scranton qui était connu pour étrangler ses victimes. Il a été mentionné pour la première fois dans The Office saison 6 et est resté un sujet de la série jusqu’à la fin de la saison 9. Le Scranton Strangler serait souvent utilisé comme un bâillon de course de la série et Dwight même déguisé en tueur en série pour Halloween.

À la fin de The Office, le Scranton Strangler a été mis derrière les barreaux, mais il y avait une idée que l’homme condamné n’était pas le vrai tueur. Ce doute a conduit à une multitude de théories qui ont montré que certains personnages étaient le Scranton Strangler. Étant donné que le tueur n’a jamais été directement montré, il y avait un niveau d’ambiguïté supplémentaire autour de son identité. Basé sur des preuves à travers The Office, voici tous les personnages qui auraient pu être le Scranton Strangler.

Toby Flenderson était le nom le plus populaire lié au Scranton Strangler dans tout le bureau. Non seulement Toby avait une connexion directe avec le tueur en série, mais de nombreux téléspectateurs pensaient qu’il était le principal suspect. Dans l’épisode de la saison 7 “Viewing Party”, le grand froid a montré les employés regardant une poursuite policière dans laquelle le Scranton Strangler tentait d’échapper à la capture. Chose intéressante, le groupe a regardé la poursuite au poste de travail de Toby mais il était l’un des rares employés non présents.

Plus tard dans la même saison, Toby a été contraint de prendre un congé car il était membre du jury dans une affaire très médiatisée. Bien qu’il ne puisse pas confirmer directement, il a été révélé que c’était le cas de Scranton Strangler. Bien que Toby ait aidé à condamner un homme du nom de George Howard Skub pour les meurtres, il a ensuite partagé ses doutes quant à l’implication de l’homme. Depuis que Toby a ressenti une grande part de culpabilité avec la peine de mort, certains téléspectateurs ont pensé que cela provenait de la conscience du personnage qui avait le meilleur de lui. Si Toby était le Scranton Strangler, l’idée d’avoir un innocent reconnu coupable des crimes qu’il avait commis aurait pu le ronger, ce qui aurait entraîné son obsession pour l’affaire.

La culpabilité de Toby a finalement eu raison de lui et lors de la saison 9, il a rendu visite à Skub en prison. L’homme a attaqué Toby et a tenté de l’étrangler, ce qui a amené les téléspectateurs à croire que le bon suspect avait été condamné. D’un autre côté, que se passerait-il si Toby avouait être le vrai tueur et que l’innocent s’en prenait à la personne qui avait aidé à le renvoyer? Il est également important de noter que certains des meurtres de Scranton Strangler étaient en corrélation avec les étapes importantes de la relation de Pam et Jim, telles que la naissance de leur fille. Toby avait le béguin pour Pam depuis longtemps et la voir avec un autre homme aurait pu être une motivation dans sa rage.

Un autre suspect majeur en ce qui concerne la véritable identité du Scranton Strangler était Creed Bratton. Le personnage a été employé tout au long de la série, mais son parcours était un peu trouble. Il a été fortement laissé entendre que “Creed Bratton” n’était pas le vrai nom de l’homme. En fait, une scène supprimée insinuait qu’il avait passé du temps en prison et tué un homme pour lui voler son identité. Si un tueur en série terrorisait Scranton, la ville aurait dû garder un œil sur cet homme mystérieux.

Lors de la discussion sur le Scranton Strangler dans la saison 6, Creed a mentionné qu’il se défendrait en étranglant l’homme. Pour ajouter plus de suspicion, il a demandé plus tard à Jim combien de temps il pourrait retenir son souffle comme s’il rêvait d’une mort. Ce n’est un secret pour personne que Creed a eu un passé violent, son rôle de Scranton Strangler n’aurait donc pas été hors de portée. Il est arrivé une fois pour travailler couvert de sang, il semblait donc capable de tout.

Gabe Lewis a été introduit dans The Office lorsque Saber a repris Dunder Mifflin dans la saison 6. Il est venu à Scranton pour servir en tant que directeur de coordination des régions émergentes. Par coïncidence, son introduction a eu lieu à peu près au même moment où le Scranton Strangler a commencé à devenir un sujet de discussion. Les tueries se sont poursuivies pendant que Gabe était en ville et il aurait été possible qu’un innocent soit descendu pour les crimes de Gabe.

Bien qu’il soit l’un des suspects les moins susceptibles d’avoir été un tueur en série, Gabe avait une affinité pour les images très sombres et dérangeantes. Il n’aimait pas seulement les films d’horreur, mais Gabe avait une fascination exagérée pour le genre. Parfois, son amour pour la terreur a soulevé quelques drapeaux rouges qu’Erin a remarqués en sortant avec lui pendant une brève période. En dehors de cela, Gabe semblait inoffensif, il aurait donc pu glisser sous le radar en tant que véritable suspect.

Mose, l’étrange cousin de Dwight Schrute, serait un autre suspect peu probable que certains fans croient qu’il était capable d’être le Scranton Strangler. Le personnage a été vu dans toutes les saisons de The Office, sauf deux, mais il était présent pendant le règne de terreur de Scranton Strangler. Dans l’épisode de la saison 8 “Tallahassee”, Dwight a fait un message vocal pour son fils et a dit qu’il serait l’héritier légitime de Schrute Farms. Il a également mentionné à son fils que “vous devez tuer Mose avant qu’il ne vous tue” en déduisant que son cousin était capable de meurtre.

Mose était déjà présenté comme une figure très étrange sur Le bureau. Il aimait se faufiler sur les gens et était un coureur rapide, prouvant qu’il pouvait faire une escapade rapide. Vivre dans une ferme rurale lui a également donné des outils pour cacher ou se débarrasser des corps de ses victimes. La probabilité que Mose soit le Scranton Strangler aurait été mince mais était une théorie intéressante à considérer.

