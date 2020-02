Le camée caché de George Lucas révélé dans Star Wars 9

George Lucas créateur de la saga a eu une brève apparition dans Star wars 9, bien qu’il soit très difficile de savoir exactement où il se trouve.

Plus d’un mois après le film Star wars 9 créé en salles, les fans continuent de découvrir ses différents secrets. Récemment, il a été révélé que certains navires de la série animée de Star Wars Resistance est apparu dans l’épopée Bataille d’Exegolet le livre visuel contient de nombreux détails qui aident à développer et à expliquer les éléments du film. Avec plus de matériel sur le chemin (y compris le livre d’art et la sortie Blu-Ray), il y a probablement beaucoup plus d’attente pour les téléspectateurs. Comme par exemple Le camée de George Lucas.

Depuis la trilogie originale, les membres de l’équipe ont fait des camées dans les films, y compris George Lucas. Le réalisateur est apparu à l’écran dans La vengeance des Sith, représentant le baron Papanoida pendant la scène d’opéra. Star wars 9 Il a poursuivi cette tradition, surtout lorsque le compositeur légendaire John Williams Il a finalement obtenu une brève intervention.

Voici son camée:

George Lucas a prêté sa voix à Star wars 9. Apparemment, un cri dans le film est la voix de Lucas. Malheureusement, les concepteurs sonores David Acord et Matthew Wood Ils n’ont pas précisé à quelle heure ce cri peut être entendu.

Une fois que le film est en numérique et Blu-ray, il sera plus facile de faire un examen exhaustif de tous les moments, en analysant soigneusement la conception sonore pour détecter tout cri différent. La bataille d’Exegol pourrait être un endroit raisonnable pour placer le camée de George Lucas.

La franchise continue de s’étendre et après la première de Star wars 9 ils se concentrent sur la série de Disney + comme Le Mandalorien, Casian Andor et Kenobi. Sans oublier qu’il y aura une nouvelle trilogie qui sortira dans les années 2022, 2024 et 2026. Bien que nous ne sachions toujours pas de quoi il s’agit, ils ont déjà commenté qu’ils mettraient de côté la saga Skywalker

