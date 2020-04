Le campus des Avengers de Disneyland existe dans un monde sans Snap de Thanos

DisneylandLe Avengers Campus se déroule dans un monde où le cliché de Thanos n’a jamais eu lieu, s’écartant du canon. Dans le cadre de Disney’s California Adventure, la destination sur le thème de Marvel comprendra le siège des Avengers. Le bâtiment servira de voie d’entrée, permettant aux invités de visiter Wakanda et de commencer leur voyage de vol aux côtés de leurs héros préférés. Les visiteurs auront également la chance de manger à la Pym Test Kitchen, un site qui comprend des technologies avancées pour changer la taille des aliments.

Récemment, plus de détails ont été révélés sur Avengers Campus Park. En mars, il a été annoncé que Tom Holland serait présent à l’attraction. L’acteur fournira la voix de Peter Parker pour Web Slingers: A Spider-Man Adventure. Décrits comme axés sur la famille et comparables à un jeu vidéo à grande échelle, les amateurs de parcs à thème pourront aider la bataille de Webbed Wonder contre les Spider-bots effrayants. Il a été rapporté plus tard le même mois qu’Iron Man porterait un tout nouveau costume pour l’attraction. C’est l’une des façons dont l’expérience du parc à thème diffère de l’univers cinématographique Marvel puisque, bien sûr, Iron Man s’est sacrifié à la fin de Avengers: Fin de partie.

Dans de nouvelles remarques à ComicBook.com, Dan Fields, le directeur créatif créatif de Disney Parks Live Entertainment, a partagé une autre grande différence entre Avengers Campus Park et les films qui l’ont inspiré. L’attraction se séparera également du canon en existant dans un monde où la rupture fatale de Thanos n’a jamais eu lieu. Servant de moteur pour Avengers: Infinity War et sa suite, la quête de Thanos pour effacer la moitié de toute vie dans l’univers l’a positionné comme quelque chose d’un protagoniste dans deux des fonctionnalités les plus importantes du MCU. Fields est allé expliquer pourquoi la réalisation effrayante du méchant a été omise de l’expérience Campus Park.

“Nous ne voulons pas que quiconque ait le sentiment qu’il existe une menace apocalyptique pour la fin de l’humanité”, a déclaré Fields. Il a ajouté que bien qu’il y ait un désir pour Avengers Campus Park de présenter un conflit, la forme de ce conflit devrait rester accessible aux visiteurs de l’attraction. Jillian Pagan, responsable de l’histoire d’Avengers Campus, a élaboré davantage, notant que Avengers Campus Park partage l’histoire avec les films, mais avec un peu plus de fluidité. “Nous vivons dans une version du multivers où il y a des personnages qui ne se sont pas sacrifiés pour nous”, a-t-elle noté.

La décision est logique d’un point de vue commercial. Une attraction devrait plaire à de larges pans de personnes. S’en tenir trop étroitement au canon établi limiterait certaines possibilités qui seraient autrement disponibles. Avengers Campus Park, qui comprend des histoires distinctes pour Thor et Loki, devait ouvrir le 18 juillet. Cela a depuis été compliqué par la pandémie mondiale de coronavirus.

