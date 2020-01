Le capitaine Howard de Bad Boys 3 a expliqué la mort: pourquoi cela devait arriver

Attention: SPOILERS à venir pour Bad Boys for Life.

Bad Boys for Life est un succès au box-office, divertissant le public et les critiques. Réunissant les stars des deux premières entrées de la franchise, Will Smith et Martin Lawrence, Bad Boys for Life présente des séquences d’action à indice d’octane élevé et une répartition pleine d’esprit, mais le plus choquant pour les fans de la franchise était la mort en deuxième acte de l’un des les personnages les plus reconnaissables du film.

Bad Boys for Life suit deux détectives des stupéfiants de Miami, Mike Lowery et Marcus Burnett, poursuivis par une mystérieuse figure de leur passé. Au fur et à mesure que l’intrigue se déroule, Mike et Marcus apprennent rapidement que Mike est sur une liste de meurtres, alors qu’Isabel Aretas (Kate del Castillo) et son fils Armando Armas (Jacob Scipio) sortent les policiers chargés de l’emprisonnement d’Isabel un par un. L’avant-dernière personne ciblée n’est autre que le capitaine Howard (Joe Pantoliano), le personnage secondaire le plus reconnaissable de la franchise. Howard, un personnage de retour des deux premiers films de Bad Boys, est le patron acidulé de Mike et Marcus, connu pour avoir crié des avertissements aux détectives à chaque fois qu’ils sortent de la ligne.

Sa mort alarmante – tirée dans la gorge par Armando – fournit l’un des moments les plus fascinants de Bad Boys for Life, mais pourquoi cela a-t-il dû se produire? Qu’est-ce que cela signifie pour l’intrigue du film et comment contribue-t-il au film de manière thématique? Et puisque Bad Boys 4 est déjà en préparation, que signifie la mort du capitaine Howard pour la franchise à venir?

Du point de vue d’Isabel, le capitaine Howard était l’une des forces organisatrices qui ont conduit à son incarcération. Comme l’explique Mike, «il y a vingt-quatre ans […] Le capitaine Howard m’a fait sortir de l’académie – personne ne savait qui j’étais. Il m’a envoyé sous couverture avec le cartel Aretas. »Après avoir dressé la liste des victimes de la fusillade d’Isabel et d’Armando, Mike conclut:« C’est une vengeance ». Même s’ils avaient l’intention de s’enfuir ensemble, quand Mike s’est rendu compte qu’Isabel est une «tueuse froide comme la pierre», il a choisi de mettre la femme qu’il aimait derrière les barreaux.

Pour Isabel, la liste de mise à mort un par un est un moyen de tourner lentement les vis sur Mike, et alors qu’elle descend la liste, chaque victime est plus proche de lui personnellement que la précédente. Tuer le capitaine Howard, ami et mentor de Mike, augmente la pression. Bien que Mike puisse croire qu’Isabel a fait de lui ce qu’il est, Isabel pense probablement que le capitaine Howard a influencé Mike pour la remettre aux forces de l’ordre et la mettre derrière les barreaux.

Le thème d’animation de Bad Boy for Life est le pouvoir corruptrice de la vengeance. Exactement la vengeance sur Howard est la façon dont Isabel démontre que la trahison de Mike à son égard a affecté non seulement leur relation, mais tout le monde dans l’orbite de Mike, en particulier l’homme qui l’a éloigné de son influence: le capitaine Howard.

Le capitaine Howard sert également de fleuret à Marcus, dont l’arc de personnage reflète celui de Howard. Avant de mourir, Howard raconte une fable bouddhiste sur un homme monté sur un cheval hors de contrôle. Lorsqu’on lui a demandé où il allait, le cavalier a répondu: «Je ne sais pas. Demandez au cheval. »Howard conclut que Mike doit prendre le contrôle de sa vie avant que son propre cheval métaphorique ne l’échappe d’une falaise. C’est le même mantra qui mène à la retraite de courte durée de Marcus. Plutôt que de monter sur un cheval hors de contrôle qui est un travail de police, Marcus choisit la vie simple d’être un grand-père.

Quand Howard décède, Marcus se rend compte qu’il ne peut pas fuir les fonctions de son travail. Howard, le seul autre personnage qui tente de contrôler sa vie et de mettre son travail en perspective, reflète Marcus. Non seulement la mort du capitaine fonctionne comme la motivation dont Marcus a besoin pour rejoindre Mike dans la chasse aux tueurs, mais elle nous rappelle également qu’il peut assister à des événements familiaux – comme le dîner auquel il a invité Mike avant sa mort et celui des enfants. jeu où il a été tué – et être un officier de police fonctionnel. Le meurtre d’Howard rassemble les Bad Boys pour le troisième acte de Bad Boys for Life, et contribue thématiquement à l’arc de Marcus.

Parallèlement au complot de vengeance, il y a la formation d’AMMO (Advanced Miami Metro Operations), une équipe d’élite d’officiers dirigée par Rita (Paola Nunez) qui a été promue lieutenant et qui a une histoire romantique avec Mike. AMMO assiste les Bad Boys pendant presque toutes les séquences d’action, y compris la bataille finale au Mexique, et l’équipe offre de jeunes talents avertis qui complètent la vieille école de Mike et Marcus, style shoot-‘em-up. Une grande partie des conflits générationnels et de l’humour du film se produisent dans les interactions entre les Bad Boys et AMMO.

Pendant le dénouement de Bad Boys for Life, lorsque les membres de l’équipe AMMO célèbrent leur victoire avec Mike et Marcus, Rita rapporte qu’elle a été promue capitaine après la mort de Howard. Cela met en place les conflits qui entraîneront probablement la suite. Rita, liée à la cohorte plus jeune de détectives, sera en charge des Bad Boys vieillissants et a maintenant la responsabilité d’aboyer des ordres chez Mike et Marcus, tout comme le capitaine Howard le faisait auparavant. Cependant, alors que Howard bénéficiait de l’autorité d’un homme plus âgé sur les Bad Boys plus jeunes, Rita doit diriger ses subordonnés plus âgés.

Le thème de s’accrocher à leur jeunesse imprègne les personnages principaux de Bad Boys for Life, et avec un capitaine plus jeune qu’eux, ce thème a un nouveau terrain fertile pour l’exploration. Si Bad Boys 3 raconte la vie et le temps qui passent devant les héros du film, que peut-il tirer d’une dynamique où les personnages principaux sont plus âgés que leur capitaine?

La mort du capitaine Howard a été un moment choquant – il a été horriblement abattu au milieu de la phrase – mais sa mort a servi un objectif plus profond dans le récit du film. Non seulement son rôle dans l’opération initiale il y a 24 ans fait de lui l’une des cibles les plus importantes d’Isabel, mais son personnage sert également de lien thématique avec Mauvais garçons pour la vieLes thèmes les plus percutants. Il a peut-être été tragique de voir Howard mourir, et la franchise a perdu un acteur haut en couleur dans Joe Pantoliano, mais avec Rita prenant sa place, le prochain film Bad Boys peut prendre des directions nouvelles et intéressantes.

