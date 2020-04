Le capitaine Marvel a déjà été tué par un héros des X-Men | .

Captain Marvel (alias Carol Danvers) a eu une histoire longue et troublée dans Marvel Comics. À l’origine un héros nommé Mme Marvel, Carol s’est enfuie de la fuite du mutant Coquin qui a non seulement volé ses pouvoirs mais a également pris ses souvenirs et sa psyché, absorbant tout ce qui a fait de Carol qui elle était. Bien que Rogue finirait par se réformer et rejoindre le X Men – et Carol se remettrait pour devenir capitaine Marvel, les deux femmes partageaient une relation naturellement tendue.

Cette relation est devenue encore plus troublée lorsque Rogue a développé une personnalité divisée alors que les souvenirs qu’elle avait pris à Carol Danvers se manifestaient en une identité alternative qui pourrait prendre le dessus sur son corps. Cela a amené les deux femmes à développer un partenariat troublé, qui s’est terminé par une tragédie.

Pour comprendre l’étrangeté de la situation difficile de Carol Danvers, il faut comprendre comment fonctionnent les pouvoirs de Rogue. À l’origine, lorsque Rogue établissait un contact peau à peau avec n’importe qui, elle absorbait leurs souvenirs, leurs capacités et leurs super pouvoirs (s’ils en avaient). Le transfert était généralement temporaire et les victimes de Rogue se rétablissaient généralement indemnes. Quand elle a touché Carol, cependant, quelque chose a mal tourné et Rogue a fini par absorber de manière permanente les pouvoirs et l’identité de Mme Marvel.

Pendant ce temps, le corps de Carol était essentiellement une coquille vide sans aucun souvenir de qui elle était. Le professeur Charles Xavier a réussi à restaurer la plupart de ses souvenirs – mais Carol ne ressentait plus aucun attachement émotionnel à sa famille et à ses amis. Finalement, elle a acquis de nouveaux pouvoirs et a voyagé dans l’espace en tant que héros binaire (seulement pour revenir et prendre les identités de Mme Marvel et Captain Marvel). Dans le même temps, Rogue s’est retrouvé avec l’essence de Carol dans sa psyché (ce que les fans de Star Trek pourraient appeler son “katra” ou son esprit). Après un certain temps, ces souvenirs perdus se sont manifestés dans une personnalité distincte qui envahissait parfois le corps de Rogue – revisitant même des endroits importants pour Carol Danvers et portant son costume original de Mme Marvel. À toutes fins utiles, Rogue était l’original Carol Danvers / Ms. Admirez ces points.

Bien que Rogue n’aimait pas partager sa vie de cette façon, elle est parvenue à une sorte de compréhension mutuelle avec Carol et lui a permis de vivre un semblant de vie. Naturellement, cependant, Carol a toujours voulu plus que quelques instants éphémères pour elle-même – et finalement, elle a eu sa chance. Dans Uncanny X-Men # 269, Rogue passe par Siege Perilous, un portail mystique qui livre généralement une personne à une nouvelle vie, la dépouillant de son identité passée. Dans le cas de Rogue, cependant, l’expérience a eu un effet très différent. Rogue a gardé ses souvenirs et s’est même retrouvée près d’une des bases des X-Men, mais a constaté qu’elle avait perdu toutes ses capacités de Mme Marvel.

Il s’est avéré que le fait de passer par le portail avait divisé Rogue en deux personnes – son moi mutant d’origine et une Carol Danvers avec tous les pouvoirs de Mme Marvel. Étonnamment, Rogue était ravie puisqu’elle n’avait plus à vivre avec Carol dans sa tête et souhaitait le meilleur à la nouvelle Carol. Carol, cependant, finit par être prise en charge par le roi des ombres qui l’envoie après Rogue.

Rogue, quant à lui, s’enfuit au Savage Land, un monde perdu où les dinosaures existent toujours (oui, vraiment), et se tailler une nouvelle vie – jusqu’à ce qu’elle soit attaquée par une Mme Marvel qui est maintenant plus ressemblante à un zombie. Apparemment, alors qu’ils sont deux êtres séparés, la force de Carol a été réduite de moitié – ce qui signifie qu’elle doit tuer Rogue pour vivre pleinement. Rogue parvient à prendre le dessus, mais quand elle a l’occasion de porter un coup mortel, elle hésite. Carol vide ensuite Rogue presque à sec – seulement pour que Magneto intervienne et permette à Carol de mourir – obligeant Rogue à absorber complètement leur force et leurs pouvoirs de vie partagés et à détruire définitivement Carol Danvers.

Bien que Rogue n’ait pas porté le coup final, la relation entre elle et «l’écho» de Carol Danvers signifiait toujours qu’elle devait permettre à Carol de mourir pour vivre. De plus, alors que la Carol qui l’a combattue était sous le contrôle du roi des ombres, son désir de faire souffrir Rogue (et essentiellement de lui faire ce que Rogue a fait), venait certainement de Carol elle-même. Cela étant dit, la Carol Danvers qui avait quitté la Terre pour l’espace était encore bien vivante – et ignorait complètement la bataille entre Rogue et son autre moi.

Une version différente de cette bataille a eu lieu dans la série animée X-Men des années 1990 (maintenant en streaming sur Disney +). Dans cette version, Rogue et Mme MarvelLa bataille se déroule principalement dans l’esprit de Rogue, les deux se battant dans un paysage de rêve abstrait. Cependant, Rogue a également absorbé les capacités de changement de forme de Mystique, permettant à l’esprit de Carol de transformer le corps de Rogue en sa forme de Mme Marvel, donnant également au combat des enjeux physiques. En fin de compte, Coquin piège Carol dans une prison mentale – mais visite plus tard le corps comateux de Carol et essaie de restaurer une partie de son esprit dans sa forme originale. Leur relation est inconfortable à regarder étant donné qu’ils étaient tous deux des héros qui se sont violés, mais cela ne fait que témoigner de la nature complexe de la narration de X-Men de Marvel.

