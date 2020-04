Le capitaine Marvel a enfreint la règle d’or des films Marvel Studios

Tous les films d’origine de Studios Marvel ils ont un point en commun, sauf Captain Marvel.

Nous avons passé en revue les 21 films qu’ils ont réalisés à ce jour dans Studios Marvel et nous pouvons réaliser que tous les super-héros qui ont leur histoire d’origine ont un méchant très similaire qui dépend d’eux, sauf Captain Marvel. Il a manqué la Boss Final.

L’univers cinématographique des studios Marvel a commencé avec Iron Man en 2008, vous pouvez voir comment ils ont présenté Tony Stark et comment il a fait son armure. Mais Obadiah stane Ils créent leur propre armure et ils ont une confrontation finale assez uniforme. Dans L’incroyable Hulk, le géant vert face AbominationSes forces étaient au même niveau et ont détruit la moitié de la ville au combat. Peut-être Thor pas non plus qu’il avait un rival à égaler, mais d’abord il a fait face à la Destroyer être écrasé jusqu’à ce qu’il retrouve ses pouvoirs, puis a eu son combat avec Loki. Au corps à corps, il n’avait rien à faire, mais son esprit égalait les choses.

Captain America il a fait face Crâne rouge avant de tomber sur la glace. Ils avaient tous deux des forces plus ou moins similaires. Même le Guardianes de la galaxie ils ont dû faire face Ronan avec l’une des Infinity Stones. Ce qui fait de lui l’un des êtres les plus puissants de l’univers Marvel Studios.

Ant-Man il a découvert le potentiel de son costume tout en Darren Cross a obtenu le costume de Yellowjacket (Yellow Jacket)La bataille entre les deux à la fin du film était à très petite échelle, mais elle était toujours très intense.

Docteur étrange c’était peut-être le plus difficile, car il Kaecilius, dont les forces étaient plus ou moins égales puis Dormammu. Un être interdimensionnel qui ne peut être arrêté que grâce à la puissance du Joyau du temps.

Jusqu’à présent, les héros ont eu un méchant de référence avec une force similaire.

Pour le film de Spider-Man: Retrouvailles, ils ont utilisé l’un des méchants classiques de la bande dessinée. Le vautour il avait un costume qu’il était à la hauteur Peter Parker. Le combat dans l’avion a donc été spectaculaire. Panthère noire a dû faire face à son cousin Erik KillmongerIls ont tous deux gagné le pouvoir des herbes en forme de cœur. Donc, l’épreuve de force a été très uniforme.

Nous devons Captain MarvelElle découvre peu à peu son potentiel, mais à aucun moment il n’y a quelqu’un qui est proche d’égaler sa force. Le film n’a pas de boss final, puisque la lutte contre le personnage de Jude Law appelé Yon-Rogg, est trop inégal. Alors brisez l’une des règles d’or de Marvel Studios, mais aussi de nombreux films de super-héros.

Superman face à la Général Zod, Wonder woman à Ares, Aquaman à son frère Orm, Logan à une version plus jeune de vous-même ou même Deadpool il a eu un combat assez égal à la fin du film contre Ajax.

