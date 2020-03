Le capitaine Marvel a presque des Skrulls terrifiants

Parmi les conceptions des Skrulls qui se préparaient pour le film Captain Marvel, il y avait une version très différente de celle que nous avons vue au cinéma.

La course des Skrulls que nous avons vu dans le film Captain Marvel ce à quoi nous étions habitués dans la bande dessinée est très différent. Pas tellement en apparence, ce qui est quelque chose que le studio de cinéma Il en prend grand soin, mais sous la forme de les présenter au grand public.

Maintenant, l’un des artistes derrière le film a révélé une première version de ce à quoi aurait ressemblé cette race extraterrestre. Ian Joyner c’est lui Superviseur du développement visuel chez Marvel Studios et son Instagram est plein de belles images. Une partie de l’attrait des Skrulls est leur capacité à changer de forme, et ils l’ont mis en pratique dans le film. Il était donc important de savoir à quoi ils ressembleraient sous leur forme verte normale.

Sur Instagram, il a écrit avec une image spectaculaire: “Les premiers dessins de soldats Skrulls pour Captain Marvel depuis avant nous avions une vraie adresse pour eux.”

Raison du changement qu’ils ont apporté à cette race.

Dans les bandes dessinées, nous avions toujours vu que les Skrulls faisaient partie de la méchants. J’ai donc été très surpris que dans le film Captain Marvel ils étaient bons et ils se réfugiaient simplement pour ne pas être exterminés.

Cela a été expliqué par les administrateurs de l’époque:

«Dans la scène que nous avons filmée au crépuscule, Carol Danvers (Brie Larson) retrouve son humanité. Mais nous voyons également l’humanité des Skrulls dans cette scène et c’est comme ces extraterrestres qui changent leurs oreilles étranges et pointues que nous supposions être les méchants de la première moitié du film. Mais à ce moment, nous ouvrons nos cœurs et nous pouvons voir qu’ils ont des familles et se soucient des mêmes choses qui comptent pour nous. »

«C’était l’une des choses vraiment excitantes de ce film, nous, Jonathan Schwartz et Kevin Feige et Lou (D’Esposito) et Victoria (Alonso) et Genève (Robertson-Dworet) avec qui nous écrivons, nous sommes tous très excités et vraiment Je voulais apporter ce film. Prendre ces Skrulls qui sont les méchants des bandes dessinées et pouvoir en voir un autre côté, puis calculer qu’ils étaient en guerre contre ces gens que je ne comprenais pas et qu’ils combattaient du mauvais côté de la guerre. »

Captain Marvel C’était un blockbuster et ils préparent déjà le deuxième épisode, où nous verrons probablement à nouveau les Skrulls.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.