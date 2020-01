Le capitaine Marvel répond aux critiques les plus absurdes de l’UCM dans Avengers n ° 29 de Jason Aaron avec un coup de poing

Le dernier nombre d’Avengers aux États-Unis répond aux critiques que le film solo de Captain Marvel a reçues en 2018.

Lorsque Captain Marvel a rejoint l’univers cinématographique Marvel, le personnage et le film ont été bombardés par des campagnes de diffamation sur le Web. Cependant, le film est devenu un succès pour Marvel Studios, le personnage jouant un rôle important dans Avengers: Fin de partie.

Maintenant, Captain Marvel vient de faire une référence opportune à l’une des attaques les plus absurdes que son film solo ait reçues.

Captain Marvel vs Firelord

Dans la série principale des Avengers, l’équipe titulaire a été envoyée dans l’espace pour affronter certaines des figures les plus puissantes de la galaxie alors qu’elles se dirigeaient vers le nouveau Starbrand. Bien qu’ils aient été vaincus par des figures cosmiques telles que Silver Surfer et Terrax, les Avengers ont refusé de se rendre. L’un des combats qui ont pu être vus est celui qui a opposé Firelord au capitaine Marvel, qui s’est engagé à ses pouvoirs de tir binaires pour le duel.

Tout en échangeant des coups, Firelord se montre très condescendant pendant la bataille. Il dégrade Carol et son niveau de pouvoir, insulte même toute la race humaine dans le processus. Carol peut évidemment aussi le remarquer, car elle demande à Firelord si elle va lui demander de sourire ensuite. Alors qu’il essaie de le mentionner, ce serait une bonne chose pour Carol, elle lui donne un coup de poing dans la bouche. En plus d’être un moment satisfaisant pour Carol dans le contexte de la bataille contre un ancien Galactus Herald, il acquiert également un poids supplémentaire lors de l’examen de l’histoire récente du monde réel concernant Carol Danvers.

Ne dites pas au capitaine Marvel qu’elle sourit

Lors de la promotion initiale de Captain Marvel en 2018, un segment du fandom est devenu obsédé par les expressions faciales de Carol Danvers par Brie Larson. Le personnage est une personne très sérieuse dans un univers avec des héros plus joculaires, ce qui se reflétait dans les bandes-annonces. Certains étaient tellement déterminés à faire sourire Carol qu’ils ont modifié numériquement les captures d’écran du capitaine Marvel pour la faire sourire. La tendance, avec son arrière-plan sexiste, est devenue une controverse que Larson et Anna Boden, co-réalisatrice et co-scénariste de Captain Marvel, ont abordées lors de leur tournée de presse.

Fait intéressant, un moment similaire à celui représenté dans la bande dessinée se produit dans le film. Après s’être écrasé sur Terre et avoir essayé d’en savoir plus sur le projet Pegasus, un homme sur une moto dit à Carol qu’il sourit davantage. Elle vole sa moto, un acte que le film excuse en raison de son attitude désobligeante envers elle. Mais bien que ce soit une déclaration, frapper un être cosmique avec la puissance ardente d’un soleil est peut-être encore plus efficace. C’est un bon rappel que, même si les gens essaient de faire de Carol plus que quelque chose de beau à regarder, elle se lèvera et montrera pourquoi c’est une mauvaise idée d’essayer de la changer.

