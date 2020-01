Le capitaine Marvel & # 039; s Flerken obtient sa propre histoire secrète?

L’écrivain Frank Tieri et les artistes Angel Unzueta et Guillermo Sanna’s Ruines de Ravencroft: Sabretooth # 1 a plus d’oeufs (de Pâques) qu’une couvée Flerken – y compris un qui laisse entendre que le chat extraterrestre préféré des fans de Marvel n’a peut-être pas été le premier de la Terre après tout.

Alors que Misty Knight, John Jameson, Mr. Fantastic et Wilson Fisk exploraient les ruines littérales de Ravencroft dans Ruins of Ravencroft: Carnage, ils ont découvert un escalier caché révélé par la construction. Étant donné le sinistre sentiment que l’écrivain Frank Tieri a magistralement défini et les révélations surprenantes sur le sombre passé de Ravencroft, la meilleure partie de la valeur aurait pu être de laisser le mystérieux escalier en colimaçon et peut-être la terre elle-même assez bien. Cependant, lorsque le groupe improbable entre dans le sous-niveau dans ce numéro, ils trouvent un laboratoire secret dont les spécimens forment un parcours horrible de l’histoire de Marvel avec des espèces de partout dans l’univers exposées. Un spécimen en particulier, cependant, pourrait être le prochain indice pour découvrir l’histoire limitée d’une course préférée des fans.

L’un des premiers spécimens découverts par l’équipe, juste à côté des plans concernant le monstre de Frankenstein, est un Flerken taxidermié. Compte tenu de l’étendue des spécimens dans le laboratoire et du large éventail d’implications que leur présence suggère, le Flerken semble être une petite partie de l’ensemble. Sauf que la connexion de Flerken à la Terre est restée à la fois mystérieuse et centrée uniquement sur le «chat» du capitaine Marvel Chewie (ou Goose pour les fans du MCU). Avec des connaissances limitées sur non seulement comment et pourquoi Chewie est venu sur Terre, mais aussi l’histoire de la raison pour laquelle Flerkens est presque éteint, ce petit aperçu d’un autre Flerken joue un rôle relativement important dans la découverte de plus sur l’espèce.

Carol Danvers a initialement rencontré Chewie dans son combat avec Sir Warren Traveler lors de l’événement House of M dans la taille géante de Mme Marvel # 1. Désespérée, Carol a lancé le chat apparemment ordinaire à Sir Warren, et étant donné qu’il a disparu, il semble que le Flerken ait décidé d’aider son nouvel ami. Ce n’est que plus tard que Carol est devenue Captain Marvel que Rocket Raccoon a révélé dans une histoire folle la vraie nature du chat de Carol en tant que Flerken. Rocket a suggéré que Chewie était la dernière de son espèce (jusqu’à ce qu’elle ait pondu un tas d’œufs de chaton Fler), et jusqu’à présent, sa déclaration à l’époque est restée vraie.

L’origine de Chewie en tant que partie de la réalité du Monde de M est non seulement restée mystérieuse mais a longtemps mis en doute l’idée que le Flerken appartenait à l’origine à Earth-616. Chewie ne fait que revenir au capitaine Marvel et à la réalité Earth-616, aux côtés de Sir Warren Traveler. La connaissance de Rocket sur la course implique une présence antérieure, mais en termes d’histoire de Chewie en particulier, les faits restent clairsemés. Cependant, la présence d’un autre Flerken (bien que bourré) suggère non seulement une nouvelle histoire pour Flerkens sur Terre, mais pourrait également suggérer une raison pour que Chewie soit également là. Chewie cherchait-il un parent perdu englouti par Ravencroft? Et comment quelqu’un taxidermie-t-il même un être avec une dimension de poche à l’intérieur?

Avec un sentiment de possibilité écrasant dans ce problème, la présence d’un nouveau Flerken est l’un des nombreux indices qui pourraient se révéler avec des conséquences intéressantes dans l’univers Marvel. Cependant, avec Ravencroft jouant un grand rôle dans la programmation de Marvel 2020, avec un peu de chance, cet œuf de Pâques particulier mènera à un arc plus approfondi de l’histoire de Flerken. Ce serait le moyen idéal pour honorer le sort malheureux de cet inconnu Flerken.

Ruines de Ravenscroft: Sabretooth # 1 est disponible à l’achat dès maintenant dans votre boutique de bandes dessinées locale ou en ligne.

