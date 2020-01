Le capitaine Marvel trahit Vox pour sauver les Avengers

Le plan du Captain Marvel tuer les Vengeurs, ça a commencé par tuer Iron man et à Thor, mais la vérité a finalement été révélée.

Nous avions toujours douté que la Captain Marvel se tournerait vraiment vers le noir et se mettrait à tuer les Vengeursmême quand nous avons vu la tête coupée de Thor. Maintenant, nous connaissons la vérité et tout est un plan pour tromper Vox Supreme (à ne pas confondre avec le parti politique VOX).

Vox Supreme C’est un Kree muté qui partage désormais un seul corps avec le Kree Super Intelligence. Vox est qui a donné la Captain Marvel un jour pour tuer les Vengeurs, menaçant d’exploser des bombes posées sur la planète en cas de défaillance. Elle révèle la vérité de ses actions maintenant qu’elle a envoyé Iron man à l’entité appelée Singularité… Où Vox ne pouvait pas le surveiller.

Là, Carol Danvers (avec l’aide de Thor) a révélé qu’elle livrait des corps clonés à Vox et dans la nouvelle avancée pour la bande dessinée Captain Marvel numéro 14, il semble que le méchant soit satisfait des restes artificiels de les Vengeurs. Et il n’est pas complètement trompé par l’utilisation de Singularité de Carol.

Nous ne savons toujours pas ce que le méchant veut des corps de Iron Man et Thor



Synopsis du capitaine Marvel numéro 14:

Le dernier vengeur, partie 3: mesures désespérées. Le temps presse et certains Avengers doivent tuer. Le capitaine Marvel peut-il mettre fin à ses anciens amis avant la fin du temps imparti ou tout est perdu?

Le capitaine Marvel a combattu les hordes extraterrestres. A sauvé les X-Men. Sans oublier qu’il a frappé Thanos au visage. Cela a littéralement sauvé le monde. Maintenant, il fait face à son plus grand défi: tuer les Avengers. L’un des héros les plus puissants du monde s’est-il assombri? Mais pourquoi? Et qu’est-ce que cela signifie pour Carol … pour le monde? La vie sur Terre ne sera plus jamais la même. Kelly Thompson s’associe à l’artiste nominé pour Eisner Lee Garbett pour un nouvel arc et une nouvelle direction audacieuse!

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.