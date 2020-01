Le capitaine Marvel vient d’être battu par [SPOILER]& # 039; L’arme secrète

Spoilers pour Captain Marvel # 14

Jusqu’ici dans sa série solo, Captain Marvel a été sur une larme, tuant ses coéquipiers Avengers (ou faisant en sorte que cela ressemble à ça). Mais dans Captain Marvel # 14, les marées ont changé grâce à une attaque que Carol n’a pas vue venir. Elle peut avoir le pouvoir de vaincre la plupart des Avengers, mais cette arme pourrait signifier la fin de sa sombre mission.

L’histoire de “The Last Avenger” par Kelly Thompson et Lee Garbett a prouvé à deux reprises que les plus grands ennemis des Avengers pourraient venir de l’intérieur. Sous le chantage de Vox Supreme, Carol «tue» systématiquement ses coéquipières afin de sauver d’innombrables vies humaines. Les Avengers restants ne sont pas trop satisfaits de Carol, et certains sont particulièrement en colère contre sa frénésie anti-Avenger (il n’y a rien de tel que des combats meurtriers pour retourner même la meilleure équipe les uns contre les autres). Ce qu’ils ne savent pas … c’est que Carol joue à un jeu caché dans l’espoir de sauver ses coéquipiers et des milliers de civils innocents. Malheureusement pour Carol, sa dernière attaque la voit surpassée par quelqu’un qui ne fait pas vraiment d’explications.

Lorsque le capitaine Marvel vise Black Panther, la dernière arme secrète de Wakanda (ou devrait-elle être alliée?) Est prête à intervenir et à défendre «l’homme panthère» de la «mauvaise dame». She-Hulk a passé beaucoup de temps à Wakanda a récemment tenté de se remettre de sa rencontre avec les Celestials. Tandis que She-Hulk tentait de contenir ses nouveaux pouvoirs par le biais de la «gymnastique psychoactive», T’Challa, Jennifer Walters et les plus grands esprits de Wakanda travaillaient également sur une manière plus immédiate (et militarisée) de contrôler ses pouvoirs. Et le capitaine Marvel vient de tester personnellement leurs résultats.

Le résultat de cette science révolutionnaire est la formidable nouvelle armure gamma de She-Hulk (qui pourrait être l’arme secrète de Wakanda). Le lien qu’elle a clairement gagné avec T’Challa signifie qu’elle n’est pas sur le point de laisser le capitaine Marvel prendre une photo de son nouvel ami. La colère des Hulks est légendaire, mais She-Hulk montre au capitaine Marvel et aux fans que le pouvoir de la fidélité d’un Hulk pourrait être encore plus dangereux.

She-Hulk n’a même pas eu à exploiter la capacité de son armure de combat à tirer des explosions gamma concentrées pour porter un coup qui arrête les plans du capitaine Marvel. Bien que pour sa défense, Carol y arrive presque avant que She-Hulk ne la frappe stupidement. Quand elle s’est d’abord retrouvée contre Black Panther, son esprit était en fait concentré sur l’armure – tout simplement pas le bon Avenger. Alors qu’elle tente de garder son identité cachée avec ses propres nouveaux fils, elle priorise la sortie de la meilleure arme de T’Challa, son armure Black Panther. Carol a clairement désactivé le mauvais costume, car si She-Hulk peut à peu près la retirer avec un coup de poing, on ne sait pas ce qu’une Hulk très en colère et sa nouvelle arme préférée pourraient lui faire.

Le capitaine Marvel savait qu’elle devrait finalement affronter la géante verte – un clone de She-Hulk peut être aperçu dans la singularité – mais cela ne signifie pas que Carol avait déjà compris quoi faire. En fait, connaissant la connexion de She-Hulk et Blank Panther, le capitaine Marvel comptait peut-être sur l’obtention de T’Challa à la singularité afin d’utiliser ses idées pour affronter son coéquipier le plus redoutable. Carol ne comptait tout simplement pas que son plus gros problème serait le soutien de sa prochaine cible. Pire encore pour Captain Marvel, She-Hulk a récemment évolué entre sa nature sauvage et son intellect sensationnel. Il semble que le seul espoir de Carol soit de plaider sa cause pour Jennifer Walters avant que She-Hulk ne décide de sauter la procédure et de déclarer le capitaine Marvel passible de la peine de mort.

Captain Marvel # 14 est maintenant disponible dans votre librairie de bandes dessinées locale.

