Le capitaine Shang a été éliminé à cause de #MeToo

Mulan est la prochaine action en direct de Disney qui sortira sur grand écran. Dans cette nouvelle version, on nous promet une histoire et une série plus adultes, ce qui a fait que le capitaine Shang a été retiré du film.

Il parait, Disney il a osé faire des changements dans les classiques qui reviendront au cinéma et Mulan C’est un exemple clair de cela. Le film, qui est le prochain grand remake live-action de la société, a décidé de moderniser l’histoire du jeune guerrier chinois créant un personnage plus sérieux et plus adulte. Pour cela, ils ont décidé d’éliminer Mushu et aussi à Capitaine Shang, étant donné qu’à l’époque de #MeToo Leur romance n’était pas très appropriée.

Dans une interview avec SlashFilm, lors d’une visite à l’ensemble des Mulanle producteur Jason Reed a expliqué que Li Shang, le commandant de la jeune femme, était divisé en deux personnages car il semblait inconfortable pour la guerrière de nouer une relation avec une personne en position de pouvoir hiérarchique plus grande qu’elle. Principalement à l’ère de #MeToo, où la relation inappropriée entre les patrons et les subordonnés est devenue très visible.

Au revoir à Li Shang

«Nous divisons Li Shang en deux personnages. L’un est devenu le commandant Tung, qui est son père de substitution et son mentor tout au long du film. Et l’autre est Honghui, qui est son égal au bataillon. Je pense que particulièrement à l’ère de #MeToo, avoir un commandant qui a aussi un intérêt sexuel et romantique était très inconfortable et nous ne pensions pas que c’était approprié », a expliqué le producteur du film.

Dans Mulan, le célèbre film d’animation Disney, Li Shang Il est le chef du bataillon auquel appartient la jeune femme qui prétend être un homme. Il s’entraîne avec lui et finalement ils deviennent amis, jusqu’à ce qu’il découvre qu’elle est en fait une femme et la laisse dans les montagnes, mais pas avant de lui avoir pardonné la vie pour avoir menti, car c’était un crime grave. Après avoir évité l’invasion ensemble, les deux commencent une relation. Dans l’action en direct, les choses entre le caractère de Liu Yifei et l’acteur Yoson Anqui sera ce nouveau Honghui, passera de la même manière:

«Ils commencent du mauvais pied. Au fur et à mesure que leur entraînement progresse ensemble, ils maintiennent un lien explicite car ils reconnaissent l’esprit guerrier de l’autre. Ainsi, ils construisent leur amitié depuis le début, tout au long de leur formation et finissent par se reconnaître », a révélé l’acteur.

