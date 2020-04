Le cascadeur de Sophie Turner s’est cassé la jambe en filmant cette scène X-Men: Dark Phoenix

Le doublé de Sophie Turner lui a cassé la jambe en filmant une scène de X-Men: Dark Phoenix. Dark Phoenix était le dernier film de la principale franchise de films X-Men. Malgré le budget et le casting de stars revenant des films précédents de la série, le film a sous-performé. Il a mis fin à sa sortie en salle en tant que film X-Men le moins performant. Il a également été critiqué de façon critique, marquant 23% sur Rotten Tomatoes.

Dark Phoenix était la deuxième tentative d’une adaptation cinématographique en direct de la saga Dark Phoenix des bandes dessinées X-Men. La première tentative est venue sous la forme de X-Men: L’Affrontement final, un autre film qui a été filmé de la même manière par les critiques et les téléspectateurs. On ne sait pas ce que l’avenir de la série de films réserve. Bien que l’idée de mutants vienne dans l’univers cinématographique Marvel a suscité l’enthousiasme, d’autres détails restent un mystère. Il est possible que les mutants de X-Men ne soient même pas appelés «mutants» dans le MCU. Cependant, James Marsden, qui a interprété Cyclope dans les films X-Men de Fox, a déjà déclaré qu’il serait disposé à reprendre son rôle dans les futurs films MCU.

Dans le dernier épisode de “Stuntmen React” sur la chaîne YouTube de Corridor Crew, l’équipe a invité le maître et cascadeur de Parkour, Jesse LaFlair, au studio. LaFlair a discuté de certains des faits saillants de sa carrière et de ses travaux antérieurs. Tout en parlant de Dark Phoenix, il a partagé que le doublé de Sophie Turner lui avait cassé la jambe lors du tournage d’une scène. Au cours d’une répétition de la caméra, le double de LaFlair et Turner a roulé sur un toit pour une cascade, et le double de Turner s’est immédiatement cassé une jambe. Découvrez l’interview ci-dessous.

LaFlair explique que le tapis sur lequel les cascadeurs étaient censés tomber a été abaissé, ce qui rend la chute beaucoup plus raide. “Sa jambe est passée devant elle de cette façon, puis nous avons continué à la dépasser de cette façon, et c’est juste … boum. L’os dépasse de la botte.” LaFlair a discuté de l’implication des cascades et des dangers auxquels les personnes sont confrontées. Chaque astuce pourrait potentiellement avoir un impact ou mettre fin à leur carrière pour toujours. LaFlair a terminé en déclarant que le tournage de cette scène avait repris le lendemain, avec un autre cascadeur remplaçant celui blessé.

The Corridor Crew est une chaîne YouTube populaire composée d’artistes VFX de Corridor Digital. Sur la chaîne, les hôtes passent en revue les effets spéciaux de films hollywoodiens populaires ou partagent des exemples d’effets spéciaux qu’ils aiment ou n’aiment pas. Souvent, les membres de Corridor Crew invitent des invités spéciaux à leur spectacle, tels que des cascadeurs ou d’autres artistes d’effets numériques, qui réagissent ensuite aux scènes mauvaises et géniales et offrent leur vision professionnelle.

LaFlair a offert un excellent aperçu des cascades et du parkour lors de ce dernier épisode de Corridor Crew. L’anecdote sur le double cascadeur de Sophie Turner se blessant est l’une des nombreuses histoires et idées qu’il a partagées. N’oubliez pas de consulter les autres vidéos du Corridor Crew. En ce qui concerne X-Men: Dark Phoenixet le reste de la franchise X-Men, il ne semble pas que quiconque risque de se blesser dans un film X-Men de si tôt. Cependant, Sophie Turner a exprimé son intérêt à reprendre le poste à un moment donné, si l’occasion se présentait.

Source: Corridor Crew via YouTube