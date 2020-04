Le casting de Daredevil se réunira pour regarder la série avec leurs fans

Au cours de cette quarantaine, les diffusions en direct et les rassemblements virtuels de différents acteurs sont devenus extrêmement populaires pour divertir les fans de chez eux. Et maintenant, ce sera au tour de la distribution de Daredevil, car ils se réuniront pour tenir une partie de surveillance pour regarder la série avec leurs fans.

Comicbook a organisé plusieurs #QuarantineWatchParty au cours des dernières semaines avec différents films et séries pour que les fans s’associent avec leurs acteurs et réalisateurs préférés pendant qu’ils regardent le spectacle ensemble. Parmi les plus notables, il y a les deux parties horlogères avec James Gunn pour voir Guardians of the Galaxy Vol.1 et 2 et les frères Russo pour voir Avengers: Endgame.

Maintenant, le jeudi 30 avril à 20 h 00 (heure du centre du Mexique), vous pouvez rejoindre le hashtag Twitter #QuarantineWatchParty pour regarder l’épisode quatre de la troisième saison de Daredevil.

La watchparty sera dirigée par le showrunner de la saison 3, Erik Oleson, et sera rejointe par Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll, Wilson Bethel, Amy Rutberg et Jay Ali. Malheureusement, Charlie Cox et Elden Henson ne seront pas présents.

Comme il s’agit d’un épisode où la quantité d’action est plus grande que les autres, Oleson et la distribution de Daredevil seront accompagnés du double expérimenté de Marvel, Chris Brewster, qui connaît certainement le travail en coulisses que nous avons bien fait. vu à Marvel.

S’ils veulent rejoindre la watchparty, restez connectés au compte Twitter Comicbook où ils publieront la dynamique du streaming.