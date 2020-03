Le casting de Ray Winstone pourrait signifier de grandes choses pour Taskmaster – HITC

Le nom de Ray Winstone sur la nouvelle affiche Black Widow et la spéculation des fans bat son plein.

Honnêtement, les espoirs ne pouvaient pas être plus élevés pour MCU: Phase Four.

En 2019, Avengers: Fin de partie est entré dans l’histoire comme le film le plus rentable de tous les temps. C’est assez impressionnant, mais cela ne fait pas grand-chose pour capturer la véritable réussite du film.

Avengers: Infinity War était considéré comme l’un des événements d’écran les plus ambitieux jamais sortis, donnant du temps d’écran à tant de personnages bien-aimés sans jamais muscler personne de sa part des projecteurs. Ce fut un succès colossal à la fois financièrement et artistiquement. Pourtant, Endgame a réussi à le dépasser.

Depuis Iron Man en 2008, tout avait mené à ce grand événement cinématographique: le joyau de la couronne de la phase trois. Il a été universellement reconnu comme une magnifique référence cinématographique, dans laquelle les efforts futurs du MCU peuvent être injustement mesurés.

Le public attendait patiemment de revenir dans cet univers merveilleux, avec Black Widow prêt à nous faire revenir. Ils nous ont tenus au courant des remorques depuis un certain temps maintenant, mais la récente affiche a choqué beaucoup avec la présence proéminente du nom de Ray Winstone aux côtés des acteurs clés…

Ray Winstone dans Black Widow

Le seul et unique Ray Winstone est en vedette dans Black Widow!

Le film de Cate Shortland nous fera renouer avec l’héroïne emblématique de Scarlett Johansson, détaillant les grands événements qui se sont déroulés entre les récits de la guerre civile et de la guerre à l’infini.

Scarlett est rejointe par un casting phénoménal, accueillant au MCU des personnalités comme Florence Pugh (Midsommar) comme Yelena Belova, Rachel Weisz (The Favorite) comme Melina Vostokoff et David Harbor (Stranger Things) comme Alexei Shostakov alias Red Guardian.

Leur implication dans le projet est apparue tout au long du marketing, mais Ray Winstone en cours de casting est une surprise pour certains.

Actuellement, le rôle de l’acteur anglais de 63 ans n’est pas spécifié sur IMDb, mais la prévalence de son nom sur l’affiche suggère fortement qu’il s’agit d’un rôle central et intégral.

Qui cela peut-il bien être?

Opinion: Ray Winstone pourrait être Taskmaster

La dernière bande-annonce finale de Black Widow montre les compétences du vilain Taskmaster.

En repensant au personnage de la bande dessinée, il est apparu pour la première fois dans le numéro 195 des Avengers en mai 1980. Il est ensuite apparu dans une gamme de titres, acquérant une réputation de mercenaire hautement qualifié.

Son pouvoir est la capacité de reproduire instantanément les mouvements de ceux qu’il voit, en s’assurant qu’il peut égaler ses ennemis coup pour coup. C’est pourquoi nous le voyons dans la remorque utiliser un arc comme Hawkeye et travailler un bouclier comme Captain America et ainsi de suite.

Cela rendra certainement le film de plus en plus intéressant alors que Natasha et la société travaillent pour sauver la situation, mais l’identité inconnue de l’acteur a provoqué de nombreuses spéculations.

Apparaissant masqué, il pourrait y avoir un certain nombre de personnes. Cependant, le casting central de Ray – comme le suggère la nouvelle affiche – et l’absence de son image dans le marketing nous font penser qu’il pourrait être celui qui imite les capacités de l’équipe derrière le masque.

C’est certainement une possibilité!

Les fans réagissent au casting de Black Widow de Ray Winstone

Un certain nombre de fans ont afflué sur Twitter pour donner leur avis sur la nouvelle affiche soulignant l’importance du casting de Ray Winstone.

Certaines réactions sont humoristiques, d’autres sont ravies, mais de toute façon, l’intrigue est là pour rester jusqu’à ce que tout soit révélé. Découvrez une sélection de tweets:

