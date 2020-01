Le célibataire: Hannah Brown confirme qu’elle est célibataire | .

Hannah Brown vient de confirmer qu’elle est célibataire après avoir dit à Peter Weber qu’elle n’était pas au-dessus de lui cette saison de Le célibataire. La confession était réelle et émotionnellement brute, exhortant de nombreux fans à croire que Brown pourrait se présenter à la fin de la saison et partir au coucher du soleil avec Weber. Cependant, l’ancien Bachelorette a fermé ces rumeurs avec un récent Instagram Live.

Brown et Weber se sont rencontrés lors de la saison de Brown de The Bachelorette. Bien que Weber ait atteint les trois derniers matchs, Brown l’a renvoyé chez lui pour lui dire au revoir. Cependant, après l’échec des fiançailles de Brown avec le gagnant Jed Wyatt, Brown est apparu dans la saison de Weber de The Bachelor en tant qu’invité. Elle était censée organiser un rendez-vous de groupe, mais ses sentiments l’ont emportée et elle s’est retrouvée dans une conversation remplie de larmes avec Weber. Les deux ont parlé de la fin de leur relation et Brown a admis qu’elle n’était pas sûre d’avoir pris la bonne décision. À la surprise de Weber, elle a avoué qu’elle avait encore des sentiments pour lui, mais elle a également admis qu’elle était confuse et incertaine si les choses allaient se passer entre eux. La confession a secoué Weber, qui a annulé la partie du jour de la date du groupe malgré le refus de Brown et le choix de continuer sa saison.

Alors que Weber a choisi de poursuivre les femmes sur sa saison, les fans ont spéculé qu’il pourrait revenir à Brown une fois son voyage terminé. Lundi soir, Brown a lancé un Instagram Live pour discuter avec les fans et répondre aux questions. Selon E! News, un fan a interrogé Brown sur sa vie romantique. Elle a répondu: “Suis-je avec quelqu’un? Non.” Après avoir discuté d’un voyage au bureau du médecin et de sa contraception actuelle, un autre fan a demandé si elle était enceinte. Brown a dit: “Non, il n’y a aucun moyen. Il n’y a aucun moyen que je sois enceinte.”

La confession que Brown est toujours célibataire intervient après une année tumultueuse de décisions romantiques pour l’ancienne Bachelorette. Après avoir découvert que l’ex-fiancé Jed Wyatt avait une petite amie quand il est venu dans la série, Brown a rapidement mis fin à leurs fiançailles. Lors de la spéciale After the Final Rose, Brown a essayé de raviver les choses avec le finaliste Tyler Cameron, mais il a commencé à sortir avec Gigi Hadid quelques jours plus tard. Sa conversation avec Weber était la dernière tentative pour répondre aux émotions résiduelles de sa saison, et Brown a de nouveau le cœur brisé. Compte tenu de son expérience difficile, Brown pourrait avoir fini de sortir avec Bachelor Nation. Lors de son Instagram Live, elle a déclaré aux fans qu’elle ne prévoyait pas d’apparaître sur Bachelor in Paradise plus tard cette année. Cependant, elle a déclaré qu’elle serait prête à reprendre le poste de Chris Harrison, ou simplement à être animatrice de télévision en général.

Les récentes déclarations de Brown clôturent officiellement le chapitre sur sa relation avec le pilote Pete. Alors que les fans espéraient que le couple pourrait se réunir, il est évident que leur récente conversation sur The Bachelor était plus une fin qu’un début. Puisque Weber était essentiellement le troisième choix de Brown, c’est probablement une bonne chose qu’il l’ait refusée. Brown pourrait utiliser un certain temps sans homme à ses côtés pour trier ses émotions compliquées et se remettre de la douleur qui a accompagné sa saison. La vie de célibataire pourrait être la meilleure option pour cette ancienne Bachelorette.

