Le Centre de formation cinématographique, parmi les meilleures écoles du monde

Comme chaque année, Variety fait la liste des 50 meilleures institutions de formation cinématographique aux États-Unis et dans le monde. A cette occasion, ils ont mis en avant le Centre de formation cinématographique (CCC) parmi les plus remarquables, occupant la onzième place de la liste.

Le Centre de formation cinématographique (CCC) est un organisme appartenant au ministère de la Culture du Mexique. Fondée en 1975, la CCC est une école de cinéma publique avec une approche délibérément large de l’étude des arts cinématographiques, qu’elle relie à d’autres disciplines et pratiques artistiques. Parmi ses offres académiques, il y a un diplôme en cinématographie et deux cours spécialisés en scénario de film et en production cinématographique et audiovisuelle. De plus, ils proposent différents cursus et diplômes courts, deux tout au long de l’année comme offre d’extension académique. Parmi les anciens élèves notables, mentionnons Rodrigo Prieto, directeur de la photographie nominé aux Oscars.

Variety met en évidence le projet First Work du CCC, qui est un concours interne qui donne aux étudiants la possibilité de produire un premier film professionnel avec le soutien institutionnel. De plus, le CCC fait des échantillons annuels.

Ce n’est pas la première fois que le CCC figure dans cette liste, puisqu’il avait auparavant réussi à se placer parmi les meilleurs, occupant la huitième place en 2019 et la septième en 2018.

En outre, le CCC a également été inclus sept fois dans les listes du Hollywood Reporter. Entre 2011 et 2019, THR a mis l’institution parmi les 15 meilleures écoles de cinéma internationales.

Parmi les 50 institutions mentionnées par Variety, seulement 10 des 50 ne sont pas situées aux États-Unis. Il s’agit notamment de la Beijing Film Academy en Chine, La Femis à Paris, de l’École nationale du film italien à Rome et de l’École de cinéma de Lodz en Pologne.