«Le cercle» a été utilisé pour lutter contre la censure du réseau

Technique de caméra “Le cercle” utilisée dans Ce spectacle des années 70 était un moyen pour la série de respecter les règles de censure de Fox sans franchir la ligne. Les personnages adolescents au foyer fumaient régulièrement de la marijuana sur le plateau de tournage des années 1970, mais le réseau interdisait la représentation de personnages adolescents consommant de la drogue. Heureusement, l’équipe créative de la série a trouvé une façon intelligente de montrer quand ils l’ont fait: le groupe s’asseyait en cercle pendant que la caméra pivotait de personne à personne, imitant de passer l’articulation.

Depuis les années 70, il n’était pas rare qu’Eric, Donna, Hyde, Kelso, Jackie et Fez participent à fumer de la marijuana. Pour illustrer ce comportement, le cercle est devenu un élément important tout au long des huit saisons du That ’70s Show. L’emplacement du cercle était principalement dans le sous-sol d’Eric, bien que le groupe ait été attrapé par ses parents à quelques reprises. En fait, les adultes ont participé à quelques reprises de leur propre chef à l’insu des adolescents. On ne peut pas en dire autant du Leo de Tommy Chong, qui a souvent participé avec les adolescents. Le cercle a également été utilisé pour des événements autres que fumer du pot comme manger, boire et discuter sur un sujet particulier. Le cercle a également été utilisé comme décor pour les crédits de la huitième et dernière saison de l’émission.

Pendant les scènes de cercle dans That ’70s Show, l’attirail de drogue n’est jamais directement montré. Les personnages qualifiaient rarement la drogue de «marijuana» et de «weed» et l’appelaient plutôt leur «cachette». Même si tous les jeunes personnages de That ’70s Show ont pris part au cercle, la série n’a présenté que quatre fois tout le gang présent. L’utilisation du cercle était une méthode assez évidente pour décrire ce qu’ils faisaient, mais il a en fait été la seule option de l’émission pour inclure la consommation de drogues.

Ce spectacle des années 70 a utilisé le cercle parce qu’ils ne pouvaient pas montrer aux adolescents qui fument de la marijuana

Fox ne permettrait pas à That ’70s Show de montrer directement l’utilisation de la marijuana sur son réseau. Le cercle était le meilleur moyen de contourner la censure et de dépeindre avec précision des adolescents ennuyés vivant dans les années 70. Étant donné que les détails entourant le cercle étaient implicites, les producteurs n’ont jamais enfreint aucune règle en matière de censure du contenu. L’immense fumée et le changement de comportement des personnages étaient clairs, mais Fox n’avait aucune raison de forcer le cercle à sortir du spectacle.

Pour retirer l’effet du cercle, l’équipe derrière Ce spectacle des années 70 pompé dans les effets spéciaux constants de la fumée d’une machine. La fumée utilisée était parfumée à la fraise afin que cela ne dérange pas les acteurs et l’équipe compte tenu de la quantité utilisée. Quelques-uns des acteurs de la série ont également fumé des cigarettes à ce moment-là, alors ils ont aidé dans le cercle. Ils maintenaient leurs cigarettes allumées sous la table pour fournir plus de fumée pendant le tournage des scènes spécifiques. La technique de tournage a été très réussie, c’est pourquoi elle est restée une séquence courante dans la série – que Fox l’aimait ou non.

