Le changement de PDG de Disney peut ne pas être aussi dommageable pour l’entreprise que prévu

La décision soudaine de Bob Iger de se retirer Disney Le 25 février, le PDG était surprenant dans son timing, mais ce ne serait pas aussi important pour Disney que certains l’attendent. La retraite d’Iger avait été évoquée et reportée pendant des années, alors même si le moment était soudain, que cela se soit produit n’était une surprise pour personne à l’intérieur de Disney. Ils se préparaient à sa succession, ayant choisi Bob Chapek bien avant qu’Iger ne renonce au poste de PDG.

Iger est toujours sous contrat avec Disney en tant que président exécutif jusqu’à la fin de 2021, ce qu’il avait annoncé quand il quitterait ses fonctions de PDG. Bien qu’il ait démissionné beaucoup plus tôt que prévu en février 2020, 22 mois avant la fin de son contrat, il n’a pas rompu le contrat, et ce détail est essentiel pour comprendre l’avenir immédiat de Disney, son rôle et pourquoi ce n’est vraiment pas un gros problème .

Alors que Bob Iger a quitté son poste de PDG de Disney en février, il n’a pas quitté l’entreprise, restant président exécutif jusqu’à la fin de son contrat en 2021. Le nouveau PDG Bob Chapek relève toujours d’Iger pour le moment, donc il continue a un pouvoir important chez Disney. Iger a également décidé de se concentrer davantage sur les questions créatives au sein de Disney pour essayer de renforcer les films et la télévision produits par eux à court et à long terme.

La mise en place d’une transition en douceur et à long terme vers Disney permet de s’assurer que le passage d’un PDG à un autre ne pose pas de problème. Pendant presque deux ans, Bob Iger continuera de guider ce qui se passe à Disney, sans pour autant se laisser entraîner dans le travail quotidien d’un PDG. Il est là en tant que manager et conseiller du nouveau PDG Bob Chapek, plutôt que de partir immédiatement et de ne plus avoir d’impact sur la gestion de l’entreprise. Travailler sur le côté le plus créatif de l’entreprise garantit également que son influence se fera sentir à l’avenir, car il aura eu un impact sur des projets qui seront publiés même plusieurs années à l’avenir.

Même s’ils n’avaient pas fait toute cette configuration, beaucoup de choses auraient continué de la même façon. Regardez Marvel Studios. L’univers cinématographique Marvel a une feuille de route pour au moins les 4 prochaines années, et c’est exactement ce que nous savons publiquement (Feige dit qu’ils ont des films planifiés jusqu’en 2028). Les films Marvel vont continuer au rythme auquel ils se sont dirigés sous la direction de Kevin Feige pendant un certain temps. Même le PDG le plus extrême de Disney aurait peur de toucher Marvel Studios de peur d’être le responsable de la rupture d’une grosse vache à lait, et Marvel n’est que l’un d’entre eux. Disney Animation et Pixar avancent également en douceur. Si quoi que ce soit, la transition peut affecter le plus Star Wars, mais Star Wars était déjà dans un état de flux avant que Chapek ne prenne le relais.

L’importance du mandat d’Iger en tant que PDG ne peut pas être surestimée car il a supervisé l’acquisition de Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilm et 20th Century Fox, transformant Disney en une puissance IP de divertissement encore plus grande qu’elle ne l’était déjà. Iger est ensuite allé superviser le lancement de Disney +, qui devrait utiliser toutes ces adresses IP pour produire de nouveaux contenus dans les années à venir.

Iger laisse certainement de grosses chaussures à remplir, et le nouveau PDG Bob Chapek a certainement du pain sur la planche, mais il reprend également un mastodonte du divertissement avec des années de succès déjà prévues pour lui. Que Chapek puisse prolonger la séquence de victoires de Disney dans les années 2030 sera la grande question, mais le succès immédiat de Disney est presque assuré. Avec Iger passant également plus de temps sur le côté créatif, Disney devrait avoir une liste de développement plus solide à l’avenir, aidant la transition vers Chapek à être encore moins importante.

