Le chanteur masqué a besoin d’une cure de jouvence

The Fox hit show Le chanteur masqué a débuté sa troisième saison dimanche après le Super Bowl. La première de la saison de Masked Singer était tout aussi stupide et joyeuse que les deux saisons précédentes, mais la série manque encore d’éléments pour passer de la télé-réalité amusante à la télé-réalité. Le chanteur masqué pourrait utiliser un petit ajustement pour améliorer son attrait, son style et sa valeur de divertissement.

La série télé-réalité a été adaptée de la série télé-réalité sud-coréenne King of Mask Singer. La série originale a commencé en 2015 et s’est séparée de différentes versions, dont la version américaine et une version britannique. King of Mask Singer prend un format et un chemin légèrement différents de ceux des versions américaine et britannique. Pour nous, le point de vue de King of Mask Singer sur le concept est légèrement plus amusant et raffiné que The Masked Singer.

The Masked Singer n’est en activité que depuis trois saisons, il est donc encore temps pour la série de faire évoluer son concept. Comme l’indique DigitalSpy, la téléréalité devrait prendre quelques notes de l’original.

Améliorer le jury

Nicole Scherzinger, Ken Jeong, Jenny McCarthy Wahlberg et Robin Thicke sont de grands interprètes, et Nicole Scherzinger est fantastique en tant que juge X-Factor U.K. Mais la chimie du jugement semble être au stade de développement, alors qu’elle devrait maintenant être plus naturelle. Ils n’inspirent pas beaucoup de confiance en eux en tant que joueurs de Guess Who. Au cours de la première saison, leurs suppositions étaient si scandaleusement mauvaises qu’elles sont rapidement passées de drôles à ennuyeuses. Dans la saison 2 de The Masked Singer, les suppositions se sont beaucoup améliorées et Ken Jeong s’amuse avec ses mauvaises suppositions. Nous pensons toujours que le jury doit être amélioré.

Dans King of Mask Singer, c’est un panel complet de juges qui comprend une combinaison de professionnels de l’industrie et de comédiens. Le King of Mask Singer se penche également sur le ridicule de la série. Cela rend les interactions entre le jury et les candidats plus d’une conversation et inclut les candidats effectuant des tâches stupides comme raconter une histoire pour donner aux juges une meilleure écoute de leurs voix naturelles. Cette interaction entre les juges et les candidats sur King of Mask Singer permet une dynamique effrontée qui manque au Masked Singer. Le chanteur masqué devrait également ajouter des juges plus réguliers avec une énergie comique au panel. La plupart des juges invités, comme Joel McHale et le récent juge Jamie Foxx, améliorent en fait le jury et créent une dynamique plus fluide entre les juges d’origine et l’invité.

Adapter le style de combat King Of Mask Singer

Les concurrents de King of Mask Singer ne concourent que pendant environ deux épisodes avant que les nouveaux artistes aient leur chance de remporter le prix. Les premières batailles impliquent des chanteurs concurrents chantant la même chanson, puis les gagnants de ces batailles chantent leurs propres chansons dans les tours suivants. Le vainqueur du tour final fait alors face au précédent vainqueur Mask King. Le challenger gagne ou devient le nouveau Roi Masque, ou il perd et le Roi Masque conserve sa place jusqu’à ce qu’il soit à nouveau défié. Dans la version américaine, les mêmes chanteurs s’affrontent à plusieurs reprises, ce qui permet aux médias sociaux et aux téléspectateurs de deviner facilement les chanteurs. Cela enlève un peu de la magie de la devinette en direct.

Le plaisir avec The Masked Singer essaie de deviner la voix derrière le masque. En ayant des compétitions plus courtes, King of Mask Singer garde ce côté amusant, car les révélations sont plus excitantes avec seulement une nuit ou deux pour les comprendre. The Masked Singer a 18 nouveaux candidats cette fois, donc avoir autant de voix différentes pourrait permettre à la saison 3 de compliquer les devinettes. Cela pourrait aider à restaurer l’enthousiasme de deviner. Nous apprécions vraiment, et nous avons hâte de voir la nouvelle spin-off se dérouler, mais nous pensons que quelques changements ne pourraient qu’améliorer la série.

Le chanteur masqué diffusé le mercredi à 20 h ET sur Fox.

