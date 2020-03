Le chanteur masqué: qui est astronaute? Prédiction complète

Le chanteur masqué a dévoilé les six derniers candidats et déjà les fans parcourent Internet en essayant de déchiffrer les indices donnés à leur identité. Qui est Astronaut et comment les indices aident-ils à le confirmer?

Les fans ont commencé à essayer de deviner l’identité de la célébrité derrière ce costume bien avant sa première représentation. Le costume lui-même rappelait à beaucoup l’homme de la lune MTV sur les statues de prix VMA, alors ils ont commencé à deviner dans cet esprit. Quand un petit clip de sa performance a été taquiné tôt, de nombreux fans de la star de la musique country Hunter Hayes ont affirmé qu’ils reconnaissaient sa voix. Lorsque Astronaut est sorti pour interpréter sa première chanson, “You Say” de Lauren Daigle, cela a aidé beaucoup plus encore à convaincre que c’était lui. La taille et le talent de l’astronaute semblent correspondre au chanteur country.

Connexes: The Masked Singer Group C Prédictions et indices d’identité

Les indices donnés dans le paquet d’indices, cependant, ont laissé de nombreuses directions dans des directions différentes. Le balai, montré dans le clip d’indices, avait définitivement des vibrations d’Harry Potter, ce qui pourrait faire croire à Daniel Radcliffe. Cependant, quand une référence Pitch Perfect a été ajoutée, beaucoup pensaient que cela pourrait être Freddie Stroma. Cette supposition n’est pas mauvaise. Stroma est un chanteur expérimenté et était dans ces deux films. L’astronaute a également mentionné être loin de chez lui et cela serait vrai pour l’acteur britannique. Cependant, au-delà de la voix, il y avait encore plus que quelques choses qui pointaient vers Hayes. Tout d’abord, Astronaut a parlé de commencer à un jeune âge. Hayes a commencé sa carrière à l’âge de 2 ans. Oui, à l’âge de 2 ans. À l’âge de 4 ans, il faisait des apparitions nationales, donc tout à partir d’un jeune âge s’appliquerait certainement à lui.

La référence à Harry Potter pourrait juste être un peu un hareng rouge et se référer uniquement au fait que Hayes a publiquement mentionné son béguin pour la star de Harry Potter Emma Watson. Un indice plus direct serait le pied squelette qui a été montré. Hayes a fait un duo avec Victoria Justice pour le remake de Footloose. Cependant, l’un des plus gros indices à noter ne venait pas du paquet d’indices. Au début de l’épisode, Nick nous a donné quelques statistiques pour le groupe C. Parmi celles-ci, il y avait le fait que quelqu’un dans ce groupe détienne un record du monde Guinness. C’est beaucoup moins courant parmi les célébrités que la plupart des autres prix et devinez quoi? Hunter Hayes détient un record du monde Guinness pour avoir joué un nombre record de spectacles en 24 heures. Son record est de 10 spectacles en 24 heures qui ont battu les précédents détenteurs du record The Flaming Lips. Il aiderait également à expliquer certains des 36 records d’or de ce groupe.

Son astronaute improbable rentrera bientôt chez lui, nous pouvons donc nous attendre à plus d’indices pour débattre à l’avenir. Les fans espèrent que l’astronaute donnera une performance nationale, bien que cela puisse en révéler un peu trop dans un concours où le but est non seulement de gagner mais de rester anonyme tout en le faisant. Une chose est sûre cependant, ils ont fait un bien meilleur travail avec les indices cette saison. Certains fans des indices n’ont pas pu se lier à la célébrité en question jusqu’à ce qu’ils soient démasqués et s’expliquent, comme les indices de football pour Dionne Warwick. Que cela rende l’identification des chanteurs plus ou moins amusante est discutable, mais cela n’empêche certainement pas les fans d’essayer.

Suivant: L’indice du chanteur masqué a confirmé l’identité de T-Rex

Le chanteur masqué diffusé le mercredi à 20 h HNE sur Fox.