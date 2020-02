Le chanteur masqué révèle l’identité de la souris

Le groupe B est de retour Le chanteur masqué et les fans ont été choqués de voir une autre légende de la musique rentrer chez elle. Ce soir, Mouse a perdu sa tentative de rester anonyme et a été dévoilée pour révéler la grande Dionne Warwick.

Malgré cinq grandes performances, les fans et les panélistes ont été surpris de voir un autre chanteur emblématique sortir si tôt. La première semaine, Mouse a épaté sa performance de “Get Here” par Oleta Adams, ce qui montre clairement que nous avions affaire à un grand chanteur. La façon dont ils l’ont aidée à entrer et à sortir était évidente qu’il s’agissait d’une interprète plus âgée et le paquet d’indices a commencé avec elle en disant qu’elle avait toujours été un leader dans son domaine. C’est à ce moment que les fans ont commencé à soupçonner une autre légende de la musique. Bien que des noms comme Tina Turner aient également été rejetés, il était trop difficile de cacher la voix unique de Warwick à de nombreux téléspectateurs. Un indice montrait une “formation Bang Bang” et Warwick avait une chanson de la série de James Bond intitulée “Mr.Kiss Kiss Bang Bang”.

Les numéros “19” et “79” figuraient sur le dos de deux joueurs de football, ce qui faisait référence à son album du nom de Dionne sorti en 1979. Toutes les références de football ont confondu les fans mais elle a clarifié cela après la révélation quand elle a noté qu’elle a été nommé entraîneur honoraire des Raiders pendant une journée. Elle a dit dans ce même paquet d’indices qu’elle n’avait jamais rien accepté de moins que de l’or. Warwick a chanté la chanson “Solid Gold” qui était la chanson thème du spectacle du même nom, dans laquelle elle a également été l’hôte. C’est un indice que le panéliste Robin Thicke a compris. Thicke a lancé la première prédiction sous le nom de Dionne Warwick, qui a été rapidement appuyée par la collègue panéliste Nicole Scherzinger.

Cette semaine, elle a interprété “This Will Be (An Everlasting Love)” de feu Natalie Cole. Cette chanson avait une signification particulière car elle était une amie proche. À la recherche de plus de confirmation qu’il s’agissait en fait de Dionne Warwick, les téléspectateurs ont obtenu ce qu’ils cherchaient dans le nouvel ensemble d’indices. Il y avait des mains de prière que la panéliste Nicole a reliées à la chanson à succès de la chanteuse “I Say a Little Prayer”, et le commentaire “passionnant et nouveau” qu’elle a relié au spectacle The Love Boat pour lequel Warwick a chanté la chanson thème. Enfin, le paquet d’indices contenait un bol de noix du Brésil faisant référence au temps passé par le légendaire chanteur à vivre au Brésil. Incapable de cacher sa voix unique et reconnaissable au panéliste ainsi qu’à tout le monde à la maison, elle savait qu’ils étaient à ses côtés. Nicole et Robin sont restés tous les deux avec leur supposition de Dionne Warwick. À la fin de l’émission, Jenny et le panéliste invité Gabriel Iglesias étaient d’accord.

Connaître l’identité de Mouse n’a pas rendu les performances moins excitantes, ni la voir devenir moins décevante. Les fans sont époustouflés par la quantité de talents jusqu’ici concentrés dans la saison 3. Comme l’a souligné la panéliste Jenny, il semblait incroyable qu’il y ait deux grandes légendes comme Chaka Khan et Dionne Warwick sur la même saison et pourtant, il y en avait. Avec encore une semaine de Groupe B, tout le monde vote pour qui devrait être les trois derniers à rejoindre le Super 9. Mais encore plus excitant est le fait que nous avons encore six artistes dont nous n’avons pas encore entendu parler. Le groupe C détiendra-t-il autant de grands noms? Est-il possible qu’il y ait trois légendes de la musique en une saison? Nous pouvons espérer.

Le chanteur masqué diffusé le mercredi à 20 h HNE sur Fox.

