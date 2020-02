Le chanteur masqué révèle l’identité de l’éléphant

La quatrième semaine de la saison 3 de Le chanteur masqué, Le groupe B a démarré, ce qui a été le début pour six nouveaux artistes mais aussi la fin pour l’un d’entre eux. Le règne de l’éléphant était terminé avant qu’il ne commence, car il a été contraint de se révéler comme la légende du skateboard Tony Hawk.

Le nouveau format de cette année a donné aux fans ce qui semblait être une toute nouvelle saison 3 semaines, alors que le public a entendu un tout nouveau groupe de chanteurs. Ce groupe a démarré avec des performances incroyables et de grandes suppositions par les panélistes. Malheureusement, Elephant a été forcé de quitter la jungle cette fois. Le spectacle était très compétitif et rempli de grandes performances. Elephant a tout de même fait une apparition impressionnante dans le pack. Il a joué deuxième en commençant par un paquet d’indices qui a dit aux fans qu’il avait trouvé sa vocation jeune mais a ensuite expliqué comment il avait transformé sa passion en un one-man show. Il a commencé dans un kit de batterie, mais il n’était pas clair si c’était un indice. Il a mentionné avoir défilé dans les maisons blanches. En arrière-plan, nous avons vu un panneau de vélo et des oiseaux, et il a terminé avec des bâtons dans un X. Après avoir chanté la chanson The Cure “Friday I’m in Love”, Elephant a expliqué qu’il n’était pas quelqu’un qui avait exécuté une danse chorégraphiée mais avait le courage dans ce costume pour essayer quelques mouvements. La hauteur d’Elephant était un indice en soi car il était clairement plus grand que l’hôte de 6’1 “Nick Cannon.

Le panel, comme d’habitude, était partout avec leurs suppositions. Jenny a peaufiné l’affiche du vélo malgré le fait qu’elle avait dit lors du débat que le costume semblait athlétique qu’il pourrait s’agir d’un skateur. Cette concentration sur le vélo l’a amenée à deviner Lance Armstrong. Nicole s’est concentrée sur les tambours et le vélo, mais a davantage pensé aux vélos BMX et aux batteurs Travis Barker ou Tommy Lee. Ken pensait qu’il pourrait s’agir du politicien Beto O’Rourke, portant ironiquement le costume du parti politique opposé. Pendant ce temps, les fans en ligne de Hawk ont ​​commencé à répondre presque instantanément que c’était la voix de Tony Hawk et ont reconnu les oiseaux dans le clip faisant référence à sa société Birdhouse. Sa taille convenait et il a définitivement trouvé sa passion jeune. Il a également défilé à travers la Maison Blanche car il a été la première personne autorisée à faire du skate sur la propriété de la Maison Blanche lors d’un événement de la fête des pères organisé par l’administration Obama.

Malgré les nombreux fans en ligne qui ont compris que c’était Hawk, autant de suppositions sauvages apparaissent. Il semble que le paquet d’indices ait fait du bon travail avec des indices de hareng rouge comme le nom de Jessica dans l’un des magasins et le kit de batterie, qui ont tous deux conduit beaucoup dans la mauvaise direction. Lorsque les votes du public du studio ont été révélés, panéliste et le public semblait vraiment choqué de voir que Hawk, rapidement reconnaissable, était Elephant. Hawk a plaisanté en disant qu’il était reconnaissant d’avoir été voté car il pensait qu’il n’avait plus qu’une chanson de plus en lui mais n’était pas prêt à aller beaucoup plus loin.

C’est la beauté d’un spectacle qui permet à n’importe quelle célébrité de s’essayer au chant. Même si son temps était court, les fans étaient ravis de voir Hawk sortir de sa zone de confort avec une performance impressionnante pour quelqu’un qui ne chante pas ou ne danse pas pour gagner sa vie. On peut se demander dans quelle mesure la compétition de chant est réelle lorsque des légendes de la musique partent tôt. Cependant, le succès de l’émission n’est pas discutable. Les fans sont actifs sur les réseaux sociaux et décodent les indices des autres artistes pour voir qui sera révélé la semaine prochaine. C’est certainement un autre choc.

