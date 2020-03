Le chanteur masqué révèle l’identité de l’ours

Le dernier groupe de six célébrités déguisées a honoré le hit de la scène Le chanteur masqué étape. Le groupe C comprenait les six derniers chanteurs: astronaute, ours, ange nocturne, rhinocéros, cygne et T-Rex. Le chanteur masqué qui a été envoyé dans ses bagages était l’ours rose duveteux, qui s’est révélé être l’un des politiciens les plus «polarisants» de notre temps – l’ancienne gouverneure de l’Alaska, Sarah Palin.

Ce mercredi, la compétition de musique à succès de Fox The Masked Singer s’est réchauffée avec des performances du groupe C jamais vu auparavant. Les panélistes, Jenny McCarthy, Ken Jeong, Nicole Scherzinger et Robin Thicke, ont donné leurs meilleures suppositions quant à qui, selon eux, était le chanteur. derrière le masque. L’hôte Nick Cannon a révélé qu’entre les chanteurs célèbres du groupe C, ils ont un record mondial Guinness, deux best-sellers du New York Times et 36 disques d’or. La saison 3 a réuni certaines des compétitions les plus difficiles et certains des plus grands noms jusqu’à présent. Malheureusement, la version féminine de Bear de “Baby Got Back” de Sir Mix-A-Lot était la performance la moins préférée de la nuit et Bear a été forcée de révéler sa véritable identité.

Lors de la première élimination du groupe C, Bear s’est révélé être un politicien américain, auteur et neuvième gouverneur de l’Alaska, Sarah Palin. La plupart des Américains connaissent la maman de 56 ans en tant que candidate républicaine vice-présidentielle de John McCain lors de la campagne présidentielle de 2008. Les fans dans le public de The Masked Singer ne savaient pas qu’ils écoutaient l’ancienne ceinture du gouverneur sortir la chanson torride des années 90, donc cela a été une énorme surprise quand elle a été dévoilée. Les panélistes ont d’abord pensé qu’il pourrait s’agir de l’imitatrice SNL de Sarah Palin, la comédienne Tina Fey alors qu’elle tournait le dos au public en enfilant ses lunettes de signature.

Les indices pour Bear étaient très trompeurs. Certains des indices étaient un paillasson “Home Sweet Home”, un signe “en direct” le samedi d’un calendrier (un signe de tête à son imitatrice SNL Tina Fey), une radio et des patins à glace, une main de cartes à jouer qui étaient une pleine maison. Les cartes pourraient indiquer qu’elle a une «maison pleine» avec ses cinq enfants et cinq petits-enfants. Elle a mentionné sa famille dans les indices, en disant: “Cette maman ours sort d’hibernation”, et a dit qu’elle avait finalement “trouvé le courage de sortir de [her] grotte pour arrêter de se cacher et faire face au monde. ”

Une fois Palin démasquée, elle a révélé que l’ours était son surnom lorsqu’elle grandissait. Ensuite, il est évident que les ours sont originaires d’Alaska et qu’elle est une maman ours. Elle a révélé que le costume a aidé à décoller pendant la représentation, cependant, être habillé comme un ours chantant Sir-Mix-A-Lot était “la chose la plus bizarre que j’aie jamais faite, c’est sûr.” Palin a révélé que son intention était de s’amuser et de ramener l’unité, car elle a dit que c’est “quelque chose dont notre pays a besoin en ce moment”.

Palin, l’ancienne gouverneure et candidate à la vice-présidence, n’est pas timide en ce qui concerne son opinion, cependant, ce fut un énorme changement pour elle de chanter et de rapper sur scène. Bien que Palin ne répugne pas normalement aux caméras et même à la télé-réalité – avec son ancienne émission TLC, Sarah Palin’s Alaska – elle semblait vraiment sortir de sa zone de confort pour apparaître dans The Masked Singer et elle semblait vraiment s’amuser!

Le chanteur masqué diffusé le mercredi à 20 h HNE sur Fox.

