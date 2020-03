Le chanteur masqué révèle l’identité de T-Rex en tant que … | .

Semaine 9 de Le chanteur masqué la compétition était les championnats du groupe C. Les chanteurs restants du groupe ont atteint la scène: Astronaute, Night Angel, Rhino et T-Rex. Le chanteur masqué qui a été envoyé dans l’emballage était le T-Rex énergique, il s’est avéré être ce célèbre danseur, chanteur, actrice et personnalité de YouTube.

Ce mercredi, le concours de musique à succès de Fox The Masked Singer s’est réchauffé avec la troisième performance des chanteurs déguisés du groupe C. chanteur derrière le masque. L’hôte, Nick Cannon, a révélé qu’entre les chanteurs célèbres du groupe C, ils ont un record du monde Guinness, deux best-sellers du New York Times et 36 disques d’or. La saison 3 a réuni certaines des compétitions les plus difficiles et certains des plus grands noms jusqu’à présent, y compris l’ancienne candidate à la vice-présidence Sarah Palin et l’actrice Bella Thorne. Malheureusement, la performance de T-Rex de “Jai Ho!” par A. R. Rahman & The Pussycat Dolls n’était pas suffisant pour conquérir les juges et le public.

Dans la troisième élimination du groupe C, T-Rex a été démasquée pour révéler sa véritable identité en tant qu’ancienne de 16 ans, Dance Moms, sensation sur YouTube, l’actrice Joelle Joanie Siwa, mieux connue sous le nom de Jojo Siwa. La révélation a choqué le public et les juges, cependant, certains super fans (et Screenrant) avaient déjà fait correspondre la voix unique avec le T-Rex. La célébrité sous le masque était évidemment une jeune interprète basée sur son énergie et sa voix. Il y avait beaucoup d’indices qui indiquaient la sensation adolescente. Elle représente également l’un des best-sellers du groupe du New York Times, pour son mémoire Guide to the Sweet Life: #Peaceouthaterz qui est sorti l’année dernière.

La plupart des fans ont convenu que c’était la sensation YouTube, JoJo Siwa, qui était derrière le masque. Le paquet d’indices a certainement aidé à solidifier c’était elle dès le premier jour. Certains des indices pour T-Rex étaient une poupée pour raconter l’histoire de son voyage, impliquant qu’elle a commencé à un jeune âge, alors que Siwa est encore jeune, elle a commencé sa carrière quand elle était très jeune. Ensuite, il y avait une boussole avec les directions “N” et “W” encerclées. Les fans de YouTuber, ainsi que les fans de Keeping up with the Kardashians, savent qu’elle est apparue dans l’émission avec la fille de Kim Kardashian, North West, avec qui elle est amie. Elle a ensuite parlé de sa découverte tout en montrant un dinosaure dégoulinant de rose, ce qui correspond à sa découverte lorsqu’elle est apparue au concours de danse ultime d’Abby où elle portait tous les costumes roses.

L’indice suivant mentionnait qu’elle pirouettait la terre de façon similaire en termes de force et d’habileté, ce qui était une référence claire à son apparition dans le spectacle de compétition de danse où elle a rivalisé avec des danseurs qui étaient presque égaux en habileté. Les téléspectateurs suivants ont été montrés un “U” d’or qui a souligné son succès en tant que YouTuber qui a suivi le spectacle. Après sa performance, elle a ensuite été forcée d’être révélée. Les juges ont été choqués, mais surtout du fait qu’ils ne l’avaient pas deviné auparavant. L’interprète pétillante a révélé qu’elle avait en fait interrompu sa tournée pour être sur The Masked Singer.

L’adolescente populaire YouTuber a bien joué dans la série et a prouvé que sa personnalité pétillante était contagieuse, même si son célèbre visage était déguisé. Les performances à haute énergie de T-Rex seront grandement manquées, mais les fans peuvent s’attendre à ce que les groupes fusionnent et que le “Super 9” se produise la semaine prochaine.

Le chanteur masqué diffusé le mercredi à 20 h HNE sur Fox.